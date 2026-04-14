Războiul din Iran amenință aviația europeană. Companiile aeriene cer ajutorul UE deoarece există riscul unei penurii de kerosen în trei săptămâni

Companiile aeriene din Europa au cerut Uniunii Europene să adopte măsuri de urgență pentru a atenua efectele războiului din Iran legate de deficitul de combustibil și închiderea spațiului aerian, scrie Reuters.

Grupul industrial Airlines for Europe a cerut Bruxelles-ului să introducă o serie de măsuri ca răspuns la crizele generate de războiul dintre Statele Unite și Iran, inclusiv monitorizarea aprovizionării cu combustibil pentru avioane și eliminarea anumitor taxe aviatice.

Războiul din Iran a dat peste cap transportul aerian

Sectorul aviației a fost afectat în primă instanță de închiderea spațiului aerian de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a interzis companiilor aeriene din UE să opereze în spațiul aerian al mai multor țări din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite și Qatar, cu toate că aceste țări nu sunt implicate direct în război.

Ulterior, după blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, sectorul aviatic s-a confruntat cu o penurie a combustibilului. Ca efect al acestei crize, grupul industrial Airports Council International Europe (ACI) a avertizat că Europa s-ar putea confrunta cu o penurie sistemică de combustibil pentru avioane în trei săptămâni.

Marile companii aeriene îndeamnă UE să ia măsuri de urgență

Companiile aeriene îndeamnă conducerea Uniunii Europene să ia în considerare achiziționarea în comun de kerosen, după ce în prealabil a adoptat această măsură pentru gazele naturale în încercarea de a consolida aprovizionarea, după ce Rusia a redus livrările de gaze către Europa în 2022.e

A4E, ai cărei membri includ Lufthansa, Air France-KLM și EasyJet, a îndemnat UE, de asemenea, să modifice cerința legală ca țările să mențină rezerve de petrol de urgență pentru 90 de zile, deoarece aceasta nu include în prezent o cerință specifică privind combustibilul pentru avioane.

Comisia Europeană a declarat că va propune pe 22 aprilie un pachet de măsuri pentru a încerca să compenseze consecințele războiului din Iran asupra piețelor energetice, dar nu a confirmat dacă acesta va include măsuri specifice privind combustibilul pentru avioane.

