Viktor Orban ironizează Parisul și promovează Budapesta ca pe cea mai „sigură” destinație europeană pentru turiști în perioada Crăciunului

Crăciunul nu mai este sărbătorit cu încântare ca altădată în țările vest-europene. Motivul: amenințarea atacurilor teroriste și rata infracționalității au luat amploare în marile orașe vest-europene. Conservatorii dau vina pe politicile UE pentru găzduirea numărului mare de imigranți proveniți din Africa și Orientul Mijlociu.

Atacurile teroriste din ultimii ani au stârnit panică printre vest-europeni. Pe 19 decembrie 2016, la Berlin, un tânăr tunisian pe nume Anis Amri a intrat cu camioneta în mulțimea de oameni dintr-un târg de Crăciun, rezultând moartea a 13 persoane și rănirea a 56. Atacatorul a fost ucis pe 23 decembrie 2016, fiind împușcat mortal de forțele de intervenție. Gruparea teroristă ISIS a revendicat atacul.

Pe 11 decembrie 2018, Chérif Chekatt a atacat civili cu un pistol revolver și cu un cuțit. A omorât 5 oameni și a rănit alți 11. A fost împușcat mortal pe 13 decembrie 2018, când l-au vânat 700 de ofițeri de poliție.

Iar pe 20 decembrie 2024, la Magdeburg, un activist anti-Islam, Taleb Al-Abdulmohsen, a intrat cu un SUV în mulțime, rezultând moartea a 6 persoane și rănirea a altor 309. Atacatorul a fost arestat.

Occidentul a devenit tot mai periculos în perioada Crăciunului

Săptămâna aceasta a fost raportat un act de vandalism: figurinele de la o scenă a Nașterii Mântuitorului din Amiens au fost aruncate pe jos, iar figurina pruncului Iisus a fost decapitată. În Belgia, pentru a evita riscurile, figurinele care ilustrează personajele biblice de la Nașterea Mântuitorului au fost realizate din cârpe, fără trăsături faciale.

În Austria s-au desfășurat marșuri pro-Palestina în târgurile de Crăciun. Forțele de ordine au fost mobilizate în Marea Britanie și Germania.

Musulmanii cred că Iisus a avut parte de o naștere miraculoasă și că mama lui, Maria, a fost o fecioară. Ba chiar îl consideră Mesia și un mare profet. Însă, spre deosebire de creștini, musulmanii nu cred că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, fiind devotați în totalitate monoteismului (unui singur Dumnezeu, nu Sfintei Treimi). Prin urmare, este interzisă celebrarea Crăciunului în religia islamică.

Viktor Orban: Veniți în Ungaria, cea mai sigură țară europeană

Într-o postare de pe platforma de socializare X, Ungaria a trollat Marea Britanie și alte țări vest-europene pe seama fricii de atacuri teroriste în târgurile de Crăciun.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a publicat un clip video prin care a vrut să demonstreze cât de „sigură” este Budapesta în comparație cu alte orașe europene.

„Cauți o destinație de vacanță în iarna aceasta? Vizitează Ungaria. Este o țară frumoasă și cea mai sigură din Europa. O amendă bruxelleză de 1 milion de euro/zip pentru a ține migranții ilegali departe? Păi, vom plăti. Pentru siguranța noastră și a voastră. Mai bine decât să trăiești în frică. Crăciunul acesta, experimentează Europa așa cum ar trebui să fie, în Ungaria. Crăciun Fericit!” , a scris Viktor Orban pe X.

