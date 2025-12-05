Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban ironizează Parisul și promovează Budapesta ca pe cea mai „sigură” destinație europeană pentru turiști în perioada Crăciunului

Viktor Orban ironizează Parisul și promovează Budapesta ca pe cea mai „sigură” destinație europeană pentru turiști în perioada Crăciunului

05 dec. 2025, 17:01, Știri externe

Crăciunul nu mai este sărbătorit cu încântare ca altădată în țările vest-europene. Motivul: amenințarea atacurilor teroriste și rata infracționalității au luat amploare în marile orașe vest-europene. Conservatorii dau vina pe politicile UE pentru găzduirea numărului mare de imigranți proveniți din Africa și Orientul Mijlociu. 

Atacurile teroriste din ultimii ani au stârnit panică printre vest-europeni. Pe 19 decembrie 2016, la Berlin, un tânăr tunisian pe nume Anis Amri a intrat cu camioneta în mulțimea de oameni dintr-un târg de Crăciun, rezultând moartea a 13 persoane și rănirea a 56. Atacatorul a fost ucis pe 23 decembrie 2016, fiind împușcat mortal de forțele de intervenție. Gruparea teroristă ISIS a revendicat atacul.

Pe 11 decembrie 2018, Chérif Chekatt a atacat civili cu un pistol revolver și cu un cuțit. A omorât 5 oameni și a rănit alți 11. A fost împușcat mortal pe 13 decembrie 2018, când l-au  vânat 700 de ofițeri de poliție.

Iar pe 20 decembrie 2024, la Magdeburg, un activist anti-Islam, Taleb Al-Abdulmohsen,  a intrat cu un SUV în mulțime, rezultând moartea a 6 persoane și rănirea a altor 309. Atacatorul a fost arestat.

Occidentul a devenit tot mai periculos în perioada Crăciunului

Săptămâna aceasta a fost raportat un act de vandalism: figurinele de la o scenă a Nașterii Mântuitorului din Amiens au fost aruncate pe jos, iar figurina pruncului Iisus a fost decapitată. În Belgia,  pentru a evita riscurile, figurinele care ilustrează personajele biblice de la Nașterea Mântuitorului au fost realizate din cârpe, fără trăsături faciale.

În Austria s-au desfășurat marșuri pro-Palestina în târgurile de Crăciun. Forțele de ordine au fost mobilizate în Marea Britanie și Germania.

Musulmanii cred că Iisus a avut parte de o naștere miraculoasă și că mama lui, Maria, a fost o fecioară. Ba chiar îl consideră Mesia și un mare profet. Însă,  spre deosebire de creștini, musulmanii nu cred că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, fiind devotați în totalitate monoteismului (unui singur Dumnezeu, nu Sfintei Treimi).  Prin urmare, este interzisă celebrarea Crăciunului în religia islamică.

Viktor Orban: Veniți în Ungaria, cea mai sigură țară europeană

Într-o postare de pe platforma de socializare X, Ungaria a trollat Marea Britanie și alte țări vest-europene pe seama fricii de atacuri teroriste în târgurile de Crăciun.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a publicat un clip video prin care a vrut să demonstreze cât de „sigură” este Budapesta în comparație cu alte orașe europene.

„Cauți o destinație de vacanță în iarna aceasta? Vizitează Ungaria.  Este o țară frumoasă și cea mai sigură din Europa.  O amendă bruxelleză de 1 milion de euro/zip pentru a ține migranții ilegali departe? Păi, vom plăti. Pentru siguranța noastră și a voastră.  Mai bine decât să trăiești în frică. Crăciunul acesta, experimentează Europa așa cum ar trebui să fie, în Ungaria. Crăciun Fericit!” , a scris Viktor Orban pe X.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Se împlinesc 10 ani de la atacurile teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Germania crește pensiile de la 1 ianuarie 2026. O pensie în Berlin ajunge 48% din salariul mediu. În România nu vor fi indexate nici măcar cu inflația, a dat asigurări Bolojan
17:42
Germania crește pensiile de la 1 ianuarie 2026. O pensie în Berlin ajunge 48% din salariul mediu. În România nu vor fi indexate nici măcar cu inflația, a dat asigurări Bolojan
INEDIT Macron a făcut sprint cu bodyguarzii după el în China. Președintele Franței a întâmpinat studenții ca o adevărată vedetă rock
17:33
Macron a făcut sprint cu bodyguarzii după el în China. Președintele Franței a întâmpinat studenții ca o adevărată vedetă rock
EXTERNE Axios: Trump va anunța componența noului guvern din Gaza înainte de Crăciun. Cum va fi structurat și cine se va afla la conducere
16:53
Axios: Trump va anunța componența noului guvern din Gaza înainte de Crăciun. Cum va fi structurat și cine se va afla la conducere
CONTROVERSĂ Trump a numit un nou arhitect pentru proiectul Sălii de bal de la Casa Albă. Motivul pentru care fosta firmă nu va mai conduce lucrările
16:13
Trump a numit un nou arhitect pentru proiectul Sălii de bal de la Casa Albă. Motivul pentru care fosta firmă nu va mai conduce lucrările
SANCȚIUNE UE îl amendează pe Elon Musk cu 120 de milioane de euro. Ce reguli a încălcat platforma X. Reacția lui J.D. Vance
15:50
UE îl amendează pe Elon Musk cu 120 de milioane de euro. Ce reguli a încălcat platforma X. Reacția lui J.D. Vance
ULTIMA ORĂ Tranzacție-astronomică în industria streamingului: Netflix cumpără rivalul uriaș care deține HBO Max, pentru o sumă cât un sfert din PIB-ul României
15:11
Tranzacție-astronomică în industria streamingului: Netflix cumpără rivalul uriaș care deține HBO Max, pentru o sumă cât un sfert din PIB-ul României
Mediafax
Se schiază de sâmbătă la Transalpina pe două pârtii din golul alpin
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Căsătorie forțată în familia Cioabă? / O minoră a adus pe lume un copil după o logodnă controversată / Fratele regelui Cioabă, cercetat penal
Click
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Cancan.ro
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
O întâlnire străveche a Soarelui cu alte două stele a schimbat pentru totdeauna Sistemul Solar
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a promulgat „legea Nordis”. Sumele de avans pentru locuințele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri
17:58
Nicușor Dan a promulgat „legea Nordis”. Sumele de avans pentru locuințele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri
POLITICĂ Facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Guvernul analizează posibile măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili
17:40
Facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Guvernul analizează posibile măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili
LANSARE DE CARTE Cartierul Primăverii, „grădina secretă” a elitei roșii. Poveștile copiilor și nepoților celor puternici. Istoricul Lavinia Betea își lansează cartea
17:28
Cartierul Primăverii, „grădina secretă” a elitei roșii. Poveștile copiilor și nepoților celor puternici. Istoricul Lavinia Betea își lansează cartea

Cele mai noi