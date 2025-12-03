Trump bate toate recordurile la postat: a scris 160 de mesaje în 4 ore pe Truth Social. Care este secretul președintelui SUA

Donald Trump bate toate recordurile la postat. Președintele american a petrecut cinci ore pe Truth Social luni seară, postând de peste 160 de ori între orele 19:09 și 23:57. Presa din SUA dezbate acum asupra sănătății și energiei președintelui în vârstă de 79 de ani.

Majoritatea postărilor de pe Truth Social și X (fosta platformă Twitter) conțin comentarii cu critici, insulte și acuzații la adresa adversarilor politici, lauda de sine și teorii ale conspirației. Trump își începe programul de muncă abia după-amiază după ce joacă golf, iar în restul timpului își scrie comentariile și reacțiile furioase pe platforma sa de Truth Social de pe telefonul sau calculatorul său personal. Dar oare chiar postează comentariile personal?

În concepția multor americani, așa pare. În 2016, serialul de animație „Simpsons” l-a ilustrat pe Trump, îmbrăcat chiar într-o pijama roz, cum stătea până noaptea târziu să publice postări pe Twitter și comenta morocănos că este „încântat că a exilat-o pe senatoarea democrată Elisabeth Warren”. Când este sunat din Situation Room, personajul animat cere desființarea NATO, redenumirea Memorialului Lincoln după el, construirea unui zid în Oceanul Pacific pentru a combate flota chineză și o farfurie de aur cu ouă poșate. Oricât de comic pare, Trump nu face așa ceva.

Care este secretul președintelui? Are o armată de consilieri

Într-un clip de publicitate electorală de la alegerile din 2024, Trump, atunci în postura de candidat prezidențial, a urmărit un discurs de la Convenția Națională Democrată al adversarei sale din Partidul Democrat, vicepreședinta Kamala Harris.

Înfuriat, Donald Trump și-a exprimat reacțiile prin comentarii postate pe Truth Social. Însă, nu le scrie el. Le dictează consilierilor să redacteze comentarii. Zilnic, Trump ajunge să dicteze redactarea a zeci de declarații care ajung să fie postate pe Truth Social.

Inițial, comentariile sunt scrise pe Notepad; Trump se uită peste comentarii să le verifice înainte să fie publicate pe platforma sa Truth Social, pentru a se asigura că sunt scrise corect sau pentru a solicita câteva modificări; După ce au trecut de verificare, comentariile sunt publicate pe platforma Truth Social de consilieri.

În filmare, consiliera sa Natalie Harper este văzută tastând la indicațiile lui Trump. Cu bucăți de pui fripți de la KFC la discreție, Trump stă relaxat și le dictează consilierilor ce să scrie și mai soarbe ocazional o sticlă cu suc Coca Cola.

Se vede în filmare și cum consilierii îl țin pe Trump la curent cu toate știrile și declarațiile adversarilor săi politici. Deseori, când este furios, Trump le dictează consilierilor să scrie comentarii cu MAJUSCULE. Iată un exemplu de declarație postată în întregime cu MAJUSCULE:

La 79 ani, Trump nu dă semne de oboseală. „Monitorizează” tot internetul

Pe rețelele de socializare, comandantul suprem al armatei SUA nu dă semne de oboseală. Într-o seară de luni, Trump a scris 160 de mesaje în doar mai puțin de 4 ore. Pare a fi o adevărată avalanșă de cuvinte și video-uri la fiecare minut. De exemplu, aseară l-a atacat pe senatorul democrat Mark Kelly, fost astronaut NASA:

„Mark Kelly și grupul politicienilor anti-patrioți s-au înșelat în ceea ce făceau și știau asta. Sper că oamenii care îi privesc nu sunt păcăliți să creadă că e în regulă să-i faci pe alții să nu asculte de președintele Statelor Unite!”

În multe alte postări, Trump se gratula pe el însuși după ce a repostat comentariul congresmenului republican din Florida, Byron Donalds, care l-a lăudat că este „cel mai măreț președinte care a trăit vreodată”.

Orice utilizator de pe Truth Social poate să ajungă în atenția președintelui

Trump l-a felicitat pe Jim Hanson, fost militar din Forțele Speciale SUA pentru eforturile sale duse în Războiul împotriva drogurilor. A repostat comentariul secretarei Departamentului Securității Interne Kristi Noem despre combaterea imigranților ilegali. A amenințat Comisia Națională Electorală din Honduras că va „plăti” dacă va schimba rezultatele alegerilor.

Comentează sau repostează reportajele de știri de pe Fox News. Alteori, repostează clipurile unor cetățeni americani conservatori de pe TikTok sau Truth Social care îi susțin agenda pentru respingerea imigranților ilegali. A repostat chiar și un comentariu de la pagina „FAN TRUMP ARMY” despre acțiunile administrației sale îndreptate împotriva miliardarului George Soroș. În concluzie, oricine activează pe Truth Social trebuie să fie foarte atent: postarea sa poate să ajungă în atenția Președintelui Statelor Unite.

Chiar și o postare ca aceasta:

Trump repostează ocazional și câte o secvență din emisiunile prezentatorului de teorii ale conspirației Alex Jones:

Persoanele atacate de Donald Trump

Donald Trump îi atacă frecvent pe adversarii săi politici, în special democrați:

Gavin Newsom, guvernatorul Californiei care are cele mai mari șanse în sondaje să fie candidat la alegerile prezidențiale din 2028;

Tim Walz, Guvernator al statului Minnesota;

Ilhan Omar, membră a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii;

Nancy Pelosi, fosta președinte a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA;

James Comey, fostul director FBI;

Eric Holder, fostul procuror general;

Fostul președinte SUA Joe Biden;

Fostul președinte SUA Barack Obama;

Fosta vicepreședinte Kamala Harris;

De exemplu, în cazul guvernatorului Tim Walz, partenerul de campanie al candidatei la președinție Kamala Harris de la alegerile de anul trecut, Trump a făcut o remarcă răutăcioasă. El a repostat comentariul unei utilizatoare care se plângea că statul Minnesota se umple de imigranți africani, în special somalezi.

„Statul Somalez Minnesota. Minnesota este transformată sistematic – oamenii sunt înlocuiți, orașele sale se transformă în enclave, este viitorul rescris de o migrație în masă și de rata crescută a nașterilor, totul după un design. 130.000 de noi sosiri în ultimul an, zeci de mii din Somalia, Etiopia și Mexic, crește rata nașterilor în rândul imigranților în timp ce nativii din Minnesota fug. Crime, abuz de servicii sociale, influența islamică care explodează. Minneapolis deja a devenit orașul cu cea mai mare populație de somalezi din SUA – un hub pentru extinderea Shariei și a recrutării radicale. Poți să vezi astea afișate noaptea, la spectacolele de muzică și cultură somaleză din acest weekend. Și mai e Omar Fateh, o musulmană somaleză-americană și democratică-socialistă – vrea să ne ia Primăria ca noul primar al Minneapolis-ului. Asta nu e asimilare. Este colonizare.”

Trump a răspuns ironic cu „Bine ați venit în Minnesota – O treabă bine făcută Guvernator Walz!”

Trump: Truth Social este de neegalat

Într-o altă postare, Trump a spus că „Crăciunul este măreț din nou” după ce a readus „salutul tradițional” și „spiritul Crăciunului de altădată”. În același timp, a reamintit de scena cu el și actorul Macaulay Culkin din filmul „Home Alone 2: Lost in New York”.

Multe dintre cele 160 de postări ale lui Trump au fost repetate după ce Trump a adăugat câte un comentariu sau după ce au fost repostate de o altă persoană. Președintele și-a lăudat și propria platformă – de două ori:

„Truth Social este cea mai tare. Nu există nimic care să egaleze”.

