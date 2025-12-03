Elon Musk, predicții pentru următorii 12 de ani. Miliardarul consideră că JD Vance ar putea fi „viitorul preşedinte” al SUA

Miliardarul Elon Musk, care s-a impus drept un consilier foarte apropiat al lui Donald Trump, consideră că JD Vance ar putea fi „viitorul preşedinte” al SUA. Acesta le-a fi spus foștilor săi colegi că, în opinia lui, următorul lider de la Casa Albă va fi actualul vicepreședinte american, informează Politico.

Potrivit surselor Politico, Musk și-a exprimat această convingere pe 22 noiembrie, într-un discurs prin videoconferință adresat angajaților Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE). Musk a supravegheat activitatea departamentului timp de câteva luni și a fost un angajat american special desemnat, care lucra pro bono. Practic, el a fost membru al cercului restrâns al actualului președinte american Donald Trump.

În timpul discursului, care nu a fost difuzat public, Musk a afirmat că SUA se află la începutul „unei mari perioade de 12 ani”. Publicația clarifică faptul că aceasta se referă la actualul mandat de patru ani al lui Trump ca președinte, precum și la următoarele două mandate ale lui Vance. Potrivit ziarului, Musk are o relație foarte bună cu vicepreședintele. Următoarele alegeri prezidențiale din SUA vor avea loc în 2028, iar JD Vance nu și-a anunțat încă intenția de a candida. Trump, prin lege, nu mai poate candida, actualul mandat fiind al doilea. Cel de-al 22-lea amendament la Constituția SUA limitează un președinte la două mandate.

Mai mult, miliardarul a adăugat că se numără printre „principalele ținte ale unor atentate” în SUA, alături de Trump și Vance.

Musk este directorul SpaceX (companie de explorare spațială) și Tesla (producător de automobile electrice), fiind în prezent cea mai bogată persoană de pe planetă. Conform ultimelor estimări Bloomberg, averea sa netă depășește 450 de miliarde de dolari.

Relațiile între Trump și Musk s-au deteriorat la începutul anului 2025. După plecarea din funcția guvernamentală, pe 5 iunie, Musk a avut un schimb dur de replici cu Trump prin intermediul rețelelor de socializare. Omul de afaceri a declarat ulterior că regretă remarcile sale dure la adresa lui Trump.

