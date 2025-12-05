Prima pagină » Știri externe » Axios: Trump va anunța componența noului guvern din Gaza înainte de Crăciun. Cum va fi structurat și cine se va afla la conducere

05 dec. 2025, 16:53, Știri externe
Președintele Donald Trump intenționează să anunțe, înainte de Crăciun, că planul de pace din Fâșia Gaza intră în faza a doua, iar odată cu aceasta va fi dezvăluită noua structură de guvernare pentru enclavă.

Informația a fost publicată de Axios, care citează doi oficiali americani și o sursă occidentale direct implicată în proces.

Ptrivit Axios, armistițiul din Gaza este cea mai mare realizare, pe politică externă, din al doilea mandat al lui Trump, iar administrația sa dorește să treacă urgent la a doua fază a planului de pace pentru a evita o revenire în război.

Deși armistițiul nu a fost rupt complet, de la intrarea în vigoare a planului lui Trump, pe 11 octombrie, atacurile israeliene au ucis 366 de palestinieni, iar atacurile Hamas au ucis, la rândul lor, un număr mare de soldați israelieni.

Un element cheie al primei faze a planului — eliberarea de către Hamas a tuturor ostaticilor vii și decedați — este aproape finalizat. Rămășițele unui ostatic decedat nu au fost încă returnate, iar o delegație israeliană s-a întâlnit, joi, cu mediatori qatarezi și egipteni pentru a discuta despre modul de recuperare a acestora.

Israelul va deschide punctul de terecere Rafah

Sub presiunea SUA, Israelul a fost de acord, săptămâna aceasta, să deschidă punctul de trecere Rafah și să permită palestinienilor să părăsească Gaza pentru a se îndrepta spre Egipt. Israelul, Egiptul și SUA discută despre aranjamente de securitate care vor permite palestinienilor să se întoarcă în direcția opusă.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este așteptat să se întâlnească cu președintele Trump în SUA înainte de sfârșitul lunii pentru a discuta următoarea fază a acordului din Gaza.

Trump i-a spus lui Netanyahu, în timpul unei convorbiri telefonice de luni, că se așteaptă ca acesta să fie un „partener mai bun” în Gaza.

Ce presupune a doua fază a planului de pace

Conform datelor Axios, a doua fază a acordului implică retragerea Israelului dintr-o parte mai mare din Gaza, desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare (ISF) în enclavă și intrarea în vigoare a unei noi structuri de guvernare, inclusiv a Consiliului pentru Pace condus de Trump.

Consiliul de Securitate al ONU a autorizat recent atât ISF, cât și consiliul.

Oficialii americani spun că se află în ultimele etape ale constituirii forței internaționale și a noii structuri de guvernare pentru Gaza, pe care speră să o implementeze în două sau trei săptămâni.

„Toate elementele sunt destul de avansate. Totul avansează, iar scopul este să anunțăm acest lucru înainte ca oamenii să intre în concediul de Sărbători”, a declarat o sursă occidentală implicată direct în acest proces.

Consiliul de Pace va fi condus de Trump

Oficialii americani spun că în vârful structurii de guvernare se va afla Consiliul pentru Pace, condus de Trump, care va include aproximativ 10 lideri din țările arabe și occidentale.

Consiliul executiv internațional îi va include pe fostul prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair, consilierii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, precum și alți înalți oficiali din țările reprezentate în Consiliul Păcii.

Un guvern tehnocrat palestinian va funcționa sub conducerea unui consiliu executiv.

Acesta va include 12-15 palestinieni care au experiență în management și afaceri și nu sunt afiliați cu Hamas, Fatah sau alte partide sau facțiuni palestiniene.

O sursă Axios a declarat că lista inițială includea 25 de persoane, dintre care aproximativ jumătate au fost excluse. Unii dintre candidați locuiesc în prezent în Gaza, în timp ce alții au locuit în trecut și se vor întoarce pentru a servi în noul guvern.

Între timp, țări precum Indonezia, Azerbaidjan, Egipt și Turcia sunt dispuse să contribuie cu trupe la ISF.

Forța urmează să fie desfășurată în partea din Gaza controlată în prezent de armata israeliană. Oficialii americani au declarat că acest lucru va permite retragerea suplimentară a Israelului din aceste zone.

Planul lui Trump prevede ca ISF să colaboreze îndeaproape cu guvernul tehnocrat și în coordonare cu Israelul și Egiptul.

Sursele spun că SUA, Qatar, Egipt și Turcia negociază cu Hamas un acord în baza căruia gruparea s-ar retrage din guvernarea Gazei și ar începe un proces de dezarmare. Conform propunerii, Hamas ar urma mai întâi să renunțe la armele grele și apoi să înceapă procesul de dezafectare a armelor ușoare.

