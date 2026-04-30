Mihai Tănase
Uniunea Europeană lucrează la un pachet de beneficii „pre-aderare” pentru Ucraina, care ar putea oferi Kievului acces extins la piața unică, finanțare europeană și participare mai profundă în instituțiile blocului, înainte de obținerea statutului de membru deplin.

UE pregătește un nou cadru de apropiere accelerată a Ucraina de structurile comunitare, într-o formulă care ar putea oferi Kievului beneficii economice și politice consistente chiar înaintea aderării oficiale.

Potrivit informațiilor publicate de Politico, statele membre caută soluții concrete și rapide pentru a integra treptat Ucraina în mecanismele economice și instituționale ale Uniunii, în condițiile în care procesul clasic de aderare rămâne lent și complicat politic.

Noua formulă discutată la Bruxelles este descrisă drept un pachet de avantaje „pre-aderare”, menit să ofere Kievului o integrare etapizată, dar reală, înainte de obținerea calității de membru cu drepturi depline.

Ucraina ar primi acces la piața UE

Potrivit diplomaților europeni citați de Politico, printre beneficiile analizate se află accesul extins al companiilor ucrainene la piața unică europeană, participarea mai profundă la programele de finanțare ale Uniunii și o implicare mai mare în instituțiile și dialogurile strategice ale blocului comunitar.

„Prioritatea Ucrainei rămâne aderarea deplină la UE. Dar ne așteptăm, de asemenea, la măsuri concrete și rapide care să pună în aplicare integrarea chiar acum”, a declarat Vsevolod Chentsov, ambasadorul Ucrainei la Uniunea Europeană.

Kievul insistă inclusiv pentru un acces etapizat la piața unică europeană, condiționat de progresul reformelor interne, dar și pentru accelerarea unor acorduri comerciale precum ACAA, care ar simplifica semnificativ comerțul dintre Ucraina și statele membre.

De asemenea, autoritățile ucrainene vor ca firmele din țară să fie incluse în dialogurile industriale strategice ale Comisiei Europene în sectoare-cheie, o mișcare care ar apropia economia ucraineană de standardele și lanțurile economice europene.

Franța și Germania susțin planul, dar nu și o aderarea rapidă

Ideea avantajelor „pre-aderare” a prins contur după ce mai multe capitale europene au respins, în martie, o propunere a Comisia Europeană privind așa-numita „extindere inversă”, un mecanism care ar fi permis Ucrainei o integrare accelerată înainte de finalizarea reformelor majore cerute de Bruxelles.

„Din momentul cinei… statele membre au fost clare că ar fi foarte dificil să se obțină aderarea pe termen scurt”, a declarat unul dintre diplomații europeni citați de Politico.

În schimb, marile puteri europene, în special Franța și Germania, susțin o integrare graduală, cu beneficii concrete acordate în avans, dar fără o scurtare radicală a traseului oficial spre aderare.

Totodată, pe masa negocierilor se află și posibilitatea acordării unui nou statut politic pentru Kiev, cel de „stat aderent”, o formulă simbolică și strategică ce ar confirma oficial că Ucraina se află pe un drum ireversibil către aderarea la Uniunea Europeană.

În contextul în care Republica Moldova și Ucraina sunt considerate expuse „forțelor distructive externe”, mesajul Bruxellesului este tot mai clar: integrarea celor două state trebuie accelerată, chiar dacă aderarea deplină rămâne un proces care necesită acordul unanim al tuturor celor 27 de state membre.

