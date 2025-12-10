Prima pagină » Știri externe » Polonia vrea să facă curățenie în hangar. Varșovia să transfere avioanele MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete

Polonia vrea să facă curățenie în hangar. Varșovia să transfere avioanele MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete

10 dec. 2025, 15:53, Știri externe
Polonia poartă în prezent discuții cu Ucraina pentru a transfera avioane MiG-29 din flota sa către Kiev, iar în schimb, polonezii speră să primească acces la tehnologii pentru drone și rachete de la Kiev.

Într-un comunicat emis marți seara, Statul Major al Forțelor Armate Poloneze a anunțat că „negocierile sunt în curs de desfășurare cu partea ucraineană privind transferul de aeronave MiG-29”, fără a specifica însă numărul acestora. Polonezii spun că avioanele MiG și-au atins durata de viață operațională și nu există perspective de modernizare, iar sarcinile lor au fost preluate de avioanele F-16 fabricate în SUA și FA-50, cumpărate din Coreea de Sud. MiG-29 a fost dezvoltat de Uniunea Sovietică în anii 1970 și a intrat în serviciu în 1983.

Polonia vrea să învețe meșteșugul dronelor de la ucraineni

„Donarea aeronavei va fi un element al politicii aliate de sprijinire a Ucrainei și de menținere a securității pe flancul estic al NATO”, a scris Statul Major Polonez. În același timp, Polonia poartă negocieri cu partea ucraineană privind furnizarea către Polonia a anumitor tehnologii pentru drone și rachete.

În luna septembrie, Ucraina și Polonia au semnat un acord pentru înființarea unui grup de lucru comun pentru schimb de experiență și expertiză în domeniul războiului cu drone. Această inițiativă a apărut la doar o săptămână după o încălcare fără precedent a spațiului aerian polonez de către drone rusești.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a remarcat că Ucraina a „făcut un salt istoric în ceea ce privește capacitățile legate de drone și anti-drone” în cei trei ani de la invazia la scară largă a Rusiei. „Dorim să beneficiem de cunoștințele și abilitățile ucrainenilor”, i-a spus polonezul omologului său ucrainean, Denîs Șmîhal.

În august, Polonia a semnat un acord de 3,8 miliarde de dolari cu Statele Unite pentru modernizarea întregii flote poloneze de 48 de avioane de vânătoare F-16. Anul viitor, vor începe să sosească și primele aeronave de luptă stealth F-35 comandate de Polonia, alături de primele aeronave de luptă FA-50 din Coreea de Sud.

