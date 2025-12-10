Prima pagină » Știri externe » Jaful de la Luvru: hoții ar fi putut fi arestați „în 30 de secunde”, spun anchetatorii. „Au fost filmați de la început până la sfârșit, dar nimeni nu urmărea imaginile“

Jaful de la Luvru: hoții ar fi putut fi arestați „în 30 de secunde”, spun anchetatorii. „Au fost filmați de la început până la sfârșit, dar nimeni nu urmărea imaginile“

10 dec. 2025, 16:29, Știri externe

Senatorii francezi au ascultat, miercuri, mărturiile celor doi oficiali responsabili de ancheta administrativă lansată după spargerea muzeului Luvru din Paris din 19 octombrie. Potrivit acestora, hoții care au furat bijuteriile Coroanei franceze, în valoare de 88 de milioane de euro, ar fi putut fi prinși „în 30 de secunde”, relatează Le Figaro și BFM TV.

Hoții au fost filmați de la început până la sfârșit, spun cei doi oficiali

O cameră exterioară „a filmat clar sosirea hoților, instalarea platformei, urcarea celor doi hoți pe balcon și, câteva minute mai târziu, plecarea lor grăbită”, își amintește Pascal Mignerey de la Misiunea de Securitate, Siguranță și Audit (Missa). Dar nimeni nu urmărea imaginile în direct.

Când un agent de securitate a verificat-o și activat-o în sfârșit, „era deja prea târziu, deoarece hoții părăsiseră galeria Apollo”, a rezumat Noël Corbin, directorul Inspectoratului General pentru Afaceri Culturale (IGAC).

Mai exact, camera care funcționa și filma platforma de ridicare nu apărea pe ecranul PC-ului de securitate. A durat câteva secunde până când un agent de securitate a decis preluarea și activarea imaginilor.

„Aceste câteva secunde sunt importante. Dacă recomandările auditului ar fi fost implementate, aceste treizeci de secunde ar fi fost recuperate.”, spun oficialii.

Hoții ar fi putut fi prinși în 30 de secunde

Jaful s-a petrecut în câteva minute, dar ar fi putut avea un final cu totul diferit. „În 30 de secunde, agenții Securitas sau polițiștii ar fi putut împiedica fuga hoților, iar prada ar fi putut fi recuperată”, a afirmat Noël Corbin.

Noël Corbin a subliniat, de asemenea, că autorii anchetei administrative au fost „foarte surprinși” de „problema transmiterii auditurilor de securitate” din cadrul muzeului, în special în timpul schimbării conducerii din 2021.

Potrivit acestuia, un audit realizat în 2019 de bijutierul Van Cleef & Arpels, care identificase toate punctele slabe ale Galeriei Apollo, nu fusese adus în atenția noii conduceri –  adică a lui Laurence des Cars.

„Dacă recomandările auditului ar fi fost puse în aplicare, atunci forțele de securitate ar fi putut evita pierderea celor câteva secunde cruciale care le-au permis tâlharilor să evadeze.“, mai arată cei doi oficiali.

Totuși, „intervenția agenților de securitate din jurul muzeului și din zonele din apropierea Luvrului a prevenit ce e mai rău”, asigură Noël Corbin.

