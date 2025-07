UE și China vor avansa COOPERAREA, pentru abordarea provocărilor globale /Costa: „UE menține angajamentul de avansare a parteneriatului”

Uniunea Europeană și China au stabilit avansarea cooperării bilaterale, inclusiv pentru abordarea provocărilor mondiale, precum modificările climatice, conform Declarației summitului de la Beijing.

Liderii au stabilit că UE și China au ”responsabilitatea comună de a susține ordinea internațională bazată pe reguli și de a aborda provocările comune”. ”Au reiterat angajamentul de a colabora pentru garantarea multilateralismului”, subliniază liderii de la Bruxelles și Beijing.

Referitor la conflictul din Ucraina, Uniunea Europeană a încurajat China să își folosească influența pentru facilita ”o pace corectă și durabilă”, bazată pe ”principiile Cartei ONU”.

”Acest an marchează a 50-a aniversare a stabilirii relațiilor noastre diplomatice. În ultimele cinci decenii, am devenit parteneri comerciali cheie, contribuind la dezvoltarea și prosperitatea cetățenilor noștri și a economiilor. Am dezvoltat cooperarea, am îmbogățit-o și am aprofundat-o, iar economiile și societățile noastre sunt profund interconectate. Uniunea Europeană menține angajamentul de avansare a parteneriatului nostru bilateral, prin progrese concrete în abordarea preocupărilor, prin respect, bunăvoință, onestitate, prin colaborarea în sensul susținerii multilateralismului”, a declarat Antonio Costa, președintele Consiliului European.