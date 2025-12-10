11:36
UPDATE. Rusia pregătește un răspuns la o posibilă desfășurare de trupe europene în Ucraina, anunță Lavrov
Moscova nu are planuri de a lupta împotriva Europei, dar va răspunde la o posibilă desfățurare de trupe europene în Ucraina, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, adresându-se Consiliului Federației (camera superioară a parlamentului), transmite TASS.
„Așa cum a subliniat președintele, nu avem planuri de a lupta împotriva Europei. Niciun plan. Cu toate acestea, vom răspunde oricăror măsuri ostile, inclusiv desfășurarea de trupe europene în Ucraina și confiscarea activelor rusești. Și suntem deja pregătiți să răspundem”, a remarcat el.
Lavrov a adăugat că Regatul Unit, conducerea Comisiei Europene și majoritatea statelor membre NATO și UE au adoptat „o poziție complet distructivă” în problema Ucrainei, în ciuda necesității de a accepta realitățile.
„După ce au investit tot capitalul politic pe care îl aveau într-un război prin intermediari cu Rusia, purtat de ucraineni, au lăsat orbirea lor politică incurabilă să creeze iluzia că vor putea învinge țara noastră într-un fel sau altul”, a subliniat el.
Miniștrii de Externe ai Regatului Unit, Spaniei, Italiei, Poloniei, Franței și Germaniei au emis o declarație comună, în urma consultărilor de la Londra, reiterând angajamentul lor față de „garanții solide de securitate pentru Ucraina”, care ar include „explorarea creării unei coaliții de forțe de reasigurare aeriene, terestre și maritime care ar putea contribui la crearea încrederii în orice pace viitoare și ar putea sprijini regenerarea forțelor armate ale Ucrainei”.
UPDATE. Rusia și SUA au convenit să continue eforturile de soluționare a conflictului din Ucraina
Moscova și Washingtonul au convenit să continue eforturile de rezolvare a crizei din Ucraina, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, adresându-se Consiliului Federației (camera superioară a parlamentului).
„După cum știți, discuțiile privind propunerile SUA pe această temă au continuat pe 2 decembrie, în timpul vizitei la Moscova a trimisului prezidențial special al SUA, Steve Witkoff. S-a ajuns la un acord pentru continuarea acestei cooperări”, a menționat el.
Lavrov a subliniat că Moscova a apreciat dorința președintelui american Donald Trump de a construi dialog pentru a soluționa conflictul din Ucraina pe cale diplomatică.
„Cel mai important, există o înțelegere fundamentală că obținerea unei soluții durabile este imposibilă dacă nu se abordează cauzele care stau la baza crizei. Cauzele profunde sunt bine cunoscute, deoarece președintele Putin le-a discutat în repetate rânduri”, a adăugat diplomatul de rang înalt.
UPDATE. Lavrov: Rusia este recunoscătoare Coreei de Nord pentru sprijinul din Kursk
Moscova este cu adevărat recunoscătoare Phenianului pentru asistența acordată în eliberarea regiunii Kursk din Rusia de militanții ucraineni, a mai declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în fața Consiliului Federației.
„Suntem cu adevărat recunoscători prietenilor noștri coreeni pentru sprijinul lor aliat în eliberarea regiunii Kursk de militanții ucraineni. Vedem perspective mari pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale în diverse domenii, precum și în ceea ce privește activitățile comune în cadrul Națiunilor Unite”, a subliniat ministrul rus.
El a subliniat că Rusia a căutat să consolideze un parteneriat strategic cuprinzător cu Coreea de Nord, bazat pe acordul semnat de liderii celor două țări în vara anului 2024.
Țările europene împiedică în mod intenționat negocierile de pace din jurul Ucrainei, încurajându-l pe Vladimir Zelenski să continue luptele, deși Occidentul rămâne divizat în abordările sale privind o soluționare a conflictului, a declarat ministrul de externe Serghei Lavrov, miercuri, în fața Consiliului Federației, camera superioară a parlamentului rus, relatează agenția TASS.
Lavrov a prezentat, aici, un raport despre problemele actuale de politică externă a Rusiei.
„Occidentul nu este unit (în privința unei soluții ucrainene n.r.), așa cum au demonstrat din nou evenimentele recente. Într-unul dintre interviurile sale, Trump a evaluat critic acțiunile Europei de a bloca în mod deliberat acorduri care ar fi putut fi încheiate cu privire la Ucraina, înlăturând cauzele profunde care blochează această cale. Cu toate acestea, Europa continuă să împiedice procesul, îndemnând neobosit așa-numita conducere ucraineană și membrii regimului să lupte «până la ultimul ucrainean». Deși, trebuie să recunoaștem, rămân fără bani”, a declarat ministrul de externe.
Lavrov a subliniat că „fervoarea ideologică” a Europei în contextul crizei ucrainene este din ce în ce mai mult influențată de considerații financiare.
„Pentru că, în afară de jefuirea Federației Ruse și confiscarea rezervelor noastre de aur și valută, încălcând toate normele imaginabile ale dreptului internațional și comercial, nu au alte mijloace pentru a finanța acest război. Asta în ciuda faptului că mai multe țări, inclusiv mai multe state membre ale UE și partide de opoziție din țările UE și NATO, recunosc inutilitatea și lipsa de speranță a continuării acestei politici”, a conchis ministrul de externe.
Lavrov: Donald Trump este singurul lider occidental care demonstrează o înțelegere a motivelor care au făcut inevitabil războiul din Ucraina
În ceea ce privește relația cu Statele Unite, Lavrov a transmis că președintele Donald Trump, nu se grăbește să ridice sancțiunile împotriva Moscovei, ci dimpotrivă, impune restricții suplimentare.
El a subliniat că Trump l-a învinuit pe predecesorul său, Joe Biden, pentru „subminarea încrederii în dolar și împingerea națiunilor BRICS să caute platforme de plată alternative”.
„Cu siguranță, Biden nu este singurul vinovat pentru asta, mai sunt și sancțiunile pe care actualul lider american nu se grăbește să le ridice, ci continuă să le extindă. Președintele (Putin n.r.) a vorbit recent despre asta”, a subliniat Lavrov.
Ministrul rus a precizat însă că Donald Trump este singurul lider occidental care demonstrează o înțelegere a motivelor care au făcut inevitabil războiul din Ucraina.
Oficialul a abordat și subiectul negocierilor cu Statele Unite. Potrivit acestuia, propunerea de pace a SUA vorbește despre necesitatea de a asigura drepturile minorităților naționale și libertățile religioase în Ucraina.
„Propunerile prezentate de Steve Witkoff, care au fost discutate în detaliu cu președintele rus, abordează în mod specific necesitatea de a asigura în Ucraina, în ceea ce a mai rămas din Ucraina, drepturile minorităților naționale și libertățile religioase, în conformitate cu obligațiile internaționale. Și, apropo, este bine că vorbim despre asta acum, pentru că este foarte grăitor faptul că amendamentele la acest document american – înțeleg că sunt încă clasificate, dar cu toate acestea, drepturile omului nu pot fi ținute secrete. Așadar, propunerile americane pe care le-am citat pentru asigurarea tuturor obligațiilor internaționale ale Ucrainei privind drepturile omului și religioase, au fost rescrise într-o interpretare europeană. Și ceea ce am văzut acum vorbește diferit și solicită Ucrainei să respecte toate normele privind minoritățile și libertățile religioase adoptate de Uniunea Europeană. Cum se spune, simțiți diferența”, a declarat ministrul rus de externe.
