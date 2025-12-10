11:36

Moscova nu are planuri de a lupta împotriva Europei, dar va răspunde la o posibilă desfățurare de trupe europene în Ucraina, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, adresându-se Consiliului Federației (camera superioară a parlamentului), transmite TASS.

„Așa cum a subliniat președintele, nu avem planuri de a lupta împotriva Europei. Niciun plan. Cu toate acestea, vom răspunde oricăror măsuri ostile, inclusiv desfășurarea de trupe europene în Ucraina și confiscarea activelor rusești. Și suntem deja pregătiți să răspundem”, a remarcat el.

Lavrov a adăugat că Regatul Unit, conducerea Comisiei Europene și majoritatea statelor membre NATO și UE au adoptat „o poziție complet distructivă” în problema Ucrainei, în ciuda necesității de a accepta realitățile.

„După ce au investit tot capitalul politic pe care îl aveau într-un război prin intermediari cu Rusia, purtat de ucraineni, au lăsat orbirea lor politică incurabilă să creeze iluzia că vor putea învinge țara noastră într-un fel sau altul”, a subliniat el.

Miniștrii de Externe ai Regatului Unit, Spaniei, Italiei, Poloniei, Franței și Germaniei au emis o declarație comună, în urma consultărilor de la Londra, reiterând angajamentul lor față de „garanții solide de securitate pentru Ucraina”, care ar include „explorarea creării unei coaliții de forțe de reasigurare aeriene, terestre și maritime care ar putea contribui la crearea încrederii în orice pace viitoare și ar putea sprijini regenerarea forțelor armate ale Ucrainei”.