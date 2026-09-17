Un tânăr de 16 ani de naționalitate română a fost arestat în Austria după ce a atacat un trecător în vârstă de 24 de ani în zona stației de metrou Burggasse-Stadthalle. Tânărul român a încercat să-i smulgă victimei rucsacul și aparatul foto, relatează presa vieneză.

După apelarea poliției, mai multe patrule s-au mobilizat în zonă și au reușit să îl aresteze pe suspectul în cauză. În urma percheziției corporale, ofițerii vienezi au găsit o mică cantitate de droguri și o bancnotă de 20 de euro falsificată.

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Un detaliu care a atras atenția presei austriece a fost comportamentul tânărului după ce a fost prins. Acesta nu a arătat nicio remușcare, ba din contră, i-a batjocorit și ironizat pe polițiști în timpul arestării. Potrivit poliției, acesta a fost „extrem de necooperant și a ridiculizat acțiunea poliției”.

La ordinul Parchetului din Viena, românul de 16 ani a fost dus la un centru de corecție, în timp ce autoritățile desfășoară în continuare investigații.