Prima pagină » Știri externe » Un adolescent român în vârstă de 16 ani a fost reținut de polițiștii austrieci pentru tâlhărie. Asupra lui s-au găsit droguri și bani falși

Un adolescent român în vârstă de 16 ani a fost reținut de polițiștii austrieci pentru tâlhărie. Asupra lui s-au găsit droguri și bani falși

Un adolescent român în vârstă de 16 ani a fost reținut de polițiștii austrieci pentru tâlhărie. Asupra lui s-au găsit droguri și bani falși
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un tânăr de 16 ani de naționalitate română a fost arestat în Austria după ce a atacat un trecător în vârstă de 24 de ani în zona stației de metrou Burggasse-Stadthalle. Tânărul român a încercat să-i smulgă victimei rucsacul și aparatul foto, relatează presa vieneză.

După apelarea poliției, mai multe patrule s-au mobilizat în zonă și au reușit să îl aresteze pe suspectul în cauză. În urma percheziției corporale, ofițerii vienezi au găsit o mică cantitate de droguri și o bancnotă de 20 de euro falsificată.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Un detaliu care a atras atenția presei austriece a fost comportamentul tânărului după ce a fost prins. Acesta nu a arătat nicio remușcare, ba din contră, i-a batjocorit și ironizat pe polițiști în timpul arestării. Potrivit poliției, acesta a fost „extrem de necooperant și a ridiculizat acțiunea poliției”.

La ordinul Parchetului din Viena, românul de 16 ani a fost dus la un centru de corecție, în timp ce autoritățile desfășoară în continuare investigații.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, își remaniază guvernul. Miniștrii-cheie rămân în funcții
16:36
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, își remaniază guvernul. Miniștrii-cheie rămân în funcții
INEDIT După un deceniu și jumătate, un sirian și-a recuperat biblioteca pe care a zidit-o de teama regimului lui Bashar al-Assad
15:52
După un deceniu și jumătate, un sirian și-a recuperat biblioteca pe care a zidit-o de teama regimului lui Bashar al-Assad
FLASH NEWS Canada merge înainte cu planul de „membru asociat” al UE, în ciuda avertismentelor lui Trump. Mark Carney: „Nu căutăm puterea pentru a-i domina pe ceilalți“
15:28
Canada merge înainte cu planul de „membru asociat” al UE, în ciuda avertismentelor lui Trump. Mark Carney: „Nu căutăm puterea pentru a-i domina pe ceilalți“
RĂZBOI Marine Le Pen avertizează: „Fie NATO intră în acest război și va fi Al Treilea Război Mondial, fie vom asista la un război de o sută de ani”
14:53
Marine Le Pen avertizează: „Fie NATO intră în acest război și va fi Al Treilea Război Mondial, fie vom asista la un război de o sută de ani”
FLASH NEWS Comisia Europeană a adoptat actul care interzice accesul copiilor sub 13 ani la platformele de socializare. Care este vârsta minimă pentru deschiderea unui cont propriu de TikTok, Instagram sau Facebook
14:43
Comisia Europeană a adoptat actul care interzice accesul copiilor sub 13 ani la platformele de socializare. Care este vârsta minimă pentru deschiderea unui cont propriu de TikTok, Instagram sau Facebook
FLASH NEWS Polonia închide aeroporturile din Lublin și Rzeszów, după atacurile Rusiei din vestul Ucrainei. Ce anunță oficialii de la Varșovia
13:55
Polonia închide aeroporturile din Lublin și Rzeszów, după atacurile Rusiei din vestul Ucrainei. Ce anunță oficialii de la Varșovia
Mediafax
Păcatul financiar al Europei: Cine este noul „bolnav” care îngroapă continentul în datorii
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Adevarul
După Germania, vine valul MAGA și în România? Profesor din SUA: „Populismul nu se învinge prin etichetarea alegătorilor drept ignoranți”
Mediafax
De la rezident la furnizor: povestea bacăniei ardelenești care a schimbat weekend-urile din Cosmopolis
Click
Final tragic pentru căutările lui Noah, copilul de 3 ani dispărut dintr-un parc din Suffolk
Digi24
Ponta se propune premier, după întâlnirea cu N. Dan: Când veneam aici și era președinte Băsescu nu beam niciodată apă, că mi-era frică
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Ce se întâmplă doctore
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
De ce papagalilor le place să se certe?
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 18 septembrie, de la ora 19.00
16:46
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 18 septembrie, de la ora 19.00
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 18 septembrie, de la ora 15.00
16:45
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 18 septembrie, de la ora 15.00
FLASH NEWS Gheorghe Piperea spune, pe surse, pe cine ar propune Nicușor Dan pentru funcția de premier: „În proporție substanțială, ne îndreptăm către alegeri anticipate”
16:44
Gheorghe Piperea spune, pe surse, pe cine ar propune Nicușor Dan pentru funcția de premier: „În proporție substanțială, ne îndreptăm către alegeri anticipate”
FLASH NEWS Alexandru Nazare anunță deblocarea a peste 2 miliarde de lei pentru plăți urgente în Sănătate
16:37
Alexandru Nazare anunță deblocarea a peste 2 miliarde de lei pentru plăți urgente în Sănătate
FLASH NEWS Vicepremierul Oana Gheorghiu stabilește standarde pentru viitorul guvern: „principiile pe care s-a bazat guvernarea lui Ilie Bolojan”
16:36
Vicepremierul Oana Gheorghiu stabilește standarde pentru viitorul guvern: „principiile pe care s-a bazat guvernarea lui Ilie Bolojan”
FLASH NEWS Alexandru Rogobete, discuții cu oficiali americani și specialiști din sănătate despre modernizarea sistemului medical din România: „Avem nevoie de investiții, tehnologie și parteneriate serioase”
16:34
Alexandru Rogobete, discuții cu oficiali americani și specialiști din sănătate despre modernizarea sistemului medical din România: „Avem nevoie de investiții, tehnologie și parteneriate serioase”

Cele mai noi

Trimite acest link pe