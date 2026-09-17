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Canada merge înainte cu planul de „membru asociat” al UE, în ciuda avertismentelor lui Trump. Mark Carney: „Nu căutăm puterea pentru a-i domina pe ceilalți“

Melania Agiu
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Premierul Canadei, Mark Carney, a salutat, joi, într-un discurs ținut în fața Parlamentului European, propunerea Ursulei von der Leyen ca Ottawa să devină membru asociat al Uniunii Europene. Deși Donald Trump a amenințat că va întrerupe relațiile comerciale cu UE dacă aceasta va face din Canada prima țară „membră asociată” a Uniunii Europene, prim-ministrul Mark Carney a lăudat joi, în fața europarlamentarilor, perspectiva unui parteneriat consolidat cu Bruxelles, considerând că țara sa și țările blocului comunitar sunt „mai puternice împreună”.

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„Canada și UE sunt și mai puternice atunci când se unesc”, a spus Mark Carney.

„Să fim un far pentru democrații”. „Nu propun crearea unui al treilea bloc cu scopul de a deveni o mare putere rivală — ci pur și simplu una cu maniere mai bune”, a declarat el. „Nu căutăm să exercităm puterea pentru a-i domina pe ceilalți.”

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Într-un discurs în care a lăudat cooperarea dintre Europa și Canada, Mark Carney a recunoscut că noțiunea de „membru asociat” rămâne de definit, deoarece aceasta nu există în tratatele blocului.

Prim-ministrul a menționat o integrare mai profundă între Canada și Europa în domeniile comerțului, apărării, mineralelor critice, inteligenței artificiale, energiei, spațiului, cercetării și serviciilor financiare, pentru a reduce vulnerabilitatea ambelor părți la presiunile economice și geopolitice.

După reacția ostilă a lui Donald Trump, prim-ministrul canadian a negat orice intenție de a supăra Statele Unite.

„Nu căutăm puterea pentru a-i domina pe ceilalți. Dimpotrivă, căutăm reziliența pentru ca nimeni să nu poată controla piețele noastre deschise, să ne încalce suveranitatea (…) sau să ne compromită libertățile”, a asigurat el.

„Integrarea economică este folosită acum ca o armă, iar taxele vamale ca mijloc de presiune. Mecanismele financiare sunt utilizate în scopuri coercitive […] Lanțurile de aprovizionare reprezintă puncte slabe care pot fi exploatate”, a mai afirmat el, într-o aluzie abia voalată la amenințările lansate de Donald Trump.

Președintele american a avertizat miercuri că Washingtonul ar putea răspunde cu tarife suplimentare foarte mari dacă va considera că proiectul european privind asocierea Canadei este îndreptat împotriva intereselor Statelor Unite.

„Dacă este o intenție bună, nu e nicio problemă”, a declarat Donald Trump. „Dacă este o intenție rea, vom impune tarife foarte mari asupra Europei”, a avertizat liderul american.

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