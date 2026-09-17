Premierul Canadei, Mark Carney, a salutat, joi, într-un discurs ținut în fața Parlamentului European, propunerea Ursulei von der Leyen ca Ottawa să devină membru asociat al Uniunii Europene. Deși Donald Trump a amenințat că va întrerupe relațiile comerciale cu UE dacă aceasta va face din Canada prima țară „membră asociată” a Uniunii Europene, prim-ministrul Mark Carney a lăudat joi, în fața europarlamentarilor, perspectiva unui parteneriat consolidat cu Bruxelles, considerând că țara sa și țările blocului comunitar sunt „mai puternice împreună”.

„Canada și UE sunt și mai puternice atunci când se unesc”, a spus Mark Carney. „Să fim un far pentru democrații”. „Nu propun crearea unui al treilea bloc cu scopul de a deveni o mare putere rivală — ci pur și simplu una cu maniere mai bune”, a declarat el. „Nu căutăm să exercităm puterea pentru a-i domina pe ceilalți.”

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Într-un discurs în care a lăudat cooperarea dintre Europa și Canada, Mark Carney a recunoscut că noțiunea de „membru asociat” rămâne de definit, deoarece aceasta nu există în tratatele blocului.

Prim-ministrul a menționat o integrare mai profundă între Canada și Europa în domeniile comerțului, apărării, mineralelor critice, inteligenței artificiale, energiei, spațiului, cercetării și serviciilor financiare, pentru a reduce vulnerabilitatea ambelor părți la presiunile economice și geopolitice.

După reacția ostilă a lui Donald Trump, prim-ministrul canadian a negat orice intenție de a supăra Statele Unite.

„Nu căutăm puterea pentru a-i domina pe ceilalți. Dimpotrivă, căutăm reziliența pentru ca nimeni să nu poată controla piețele noastre deschise, să ne încalce suveranitatea (…) sau să ne compromită libertățile”, a asigurat el. „Integrarea economică este folosită acum ca o armă, iar taxele vamale ca mijloc de presiune. Mecanismele financiare sunt utilizate în scopuri coercitive […] Lanțurile de aprovizionare reprezintă puncte slabe care pot fi exploatate”, a mai afirmat el, într-o aluzie abia voalată la amenințările lansate de Donald Trump.

Președintele american a avertizat miercuri că Washingtonul ar putea răspunde cu tarife suplimentare foarte mari dacă va considera că proiectul european privind asocierea Canadei este îndreptat împotriva intereselor Statelor Unite.