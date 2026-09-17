Premierul japonez Sanae Takaichi și-a anunțat joi noua echipă guvernamentală, păstrând în funcții mai mulți miniștri importanți. În același timp, ea a adus câteva nume noi în guvern, în timp ce se pregătește pentru o sesiune parlamentară care se anunță dificilă și care urmează să înceapă lîn octombrie.

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Continuitate politică la Tokyo: Opt miniștri își păstrează funcțiile-cheie în noul Cabinet

În urma remanierii de joi, opt miniștri au rămas în funcții, potrivit The Japan Times.

Ministrul Finanțelor, Satsuki Katayama, își păstrează postul și va avea un rol important în discuțiile privind reducerea taxelor. Ea va trebui să explice în parlament cum va fi finanțată această măsură.

Și ministrul de Externe, Toshimitsu Motegi, rămâne în funcție. El este unul dintre cei mai experimentați lideri ai LDP și va continua să se ocupe de problemele diplomatice ale Japoniei.

Ministrul Apărării, Shinjiro Koizumi, își păstrează, de asemenea, funcția. El va trebui să răspundă în parlament la întrebări privind revizuirea celor trei documente importante de securitate ale Japoniei.

Printre subiectele care ar putea provoca dezbateri se află și o posibilă schimbare a politicii Japoniei privind armele nucleare. Takaichi a susținut modificarea politicii de lungă durată prin care Japonia nu permite introducerea armelor nucleare pe teritoriul său.

Takaichi l-a păstrat și pe Ryosei Akazawa în funcția de ministru al Comerțului, precum și pe Minoru Kihara, unul dintre apropiații săi, în funcția de secretar-șef al Cabinetului.

Schimbările care au fost făcute

Sanae Takaichi, care conduce Partidul Liberal Democrat (LDP), aflat la guvernare, a adus pentru prima dată în Cabinet un reprezentant al Partidului Inovației din Japonia (JIP), partenerul de coaliție al LDP.

Takaichi l-a înlocuit și pe Yoshimasa Hayashi, considerat un rival pentru conducerea partidului. El este singurul dintre cei patru politicieni care au candidat împotriva lui Takaichi la alegerile pentru conducerea LDP de anul trecut și care nu a primit un post în partid sau în Cabinet în urma actualei remanieri.

Miniștrii din Cabinet sunt, de regulă, nevoiți să susțină politicile premierului, ceea ce le poate limita posibilitatea de a strânge sprijin în interiorul LDP pentru a contesta conducerea acestuia. În schimb, membrii partidului care nu fac parte din Cabinet au mai multă libertate să critice administrația.

Mandatul lui Takaichi ca președintă a LDP expiră în septembrie anul viitor, iar ea este așteptată să candideze din nou.

Premierul a respins însă afirmațiile potrivit cărora alegerile de anul viitor ar fi influențat deciziile privind remanierea.

„Această schimbare personală este menită să pună în aplicare politici. Nu are nimic de-a face cu alegerile prezidențiale ale LDP de anul viitor.”

Criterii inedite de selecție: Cum a ales Sanae Takaichi noul Executiv, ignorând facțiunile LDP

În trecut, remanierile guvernelor conduse de LDP se bazau și pe recomandările liderilor diferitelor facțiuni din partid. De această dată, Takaichi spune că a trimis un chestionar tuturor membrilor partidului, pentru a afla ce funcții își doresc și asupra căror politici vor să lucreze.

„Am ales oameni pe care i-am considerat capabili să promoveze politici și să facă propuneri pentru a ne îndeplini promisiunea din campanie, pe baza expertizei și entuziasmului lor. Nu am luat absolut nicio în considerare echilibrul de putere dintre fostele facțiuni ale partidului”, a spus ea.

Una dintre cele mai dificile probleme cu care guvernul se va confrunta în sesiunea de toamnă a parlamentului este adoptarea, până la sfârșitul acestui an, a unei legi prin care taxa pe consum pentru produsele alimentare să fie redusă de la 8% la 1%. Măsura ar urma să se aplice timp de doi ani, începând din aprilie anul viitor.

Un membru al partidului de coaliție intră pentru prima dată în Cabinet

În cadrul remanierii, premierul l-a numit pe Hiroshi Nakatsuka, parlamentar cu experiență din JIP, în funcția de ministru de stat pentru reforma administrativă.

Este pentru prima dată când JIP, cunoscut și sub numele de Nippon Ishin no Kai, are un reprezentant în Cabinet. Partidul s-a aliat cu LDP în octombrie anul trecut pentru a forma coaliția de guvernare, dar la acel moment nu a cerut un post în Cabinet drept condiție pentru alianță.

Nakatsuka va fi responsabil și de strategia de creștere economică a Japoniei, de măsurile pentru creșterea salariilor și sprijinirea startup-urilor, precum și de reforma sistemului de securitate socială.

El ar putea avea un rol și în proiectul de creare a unei capitale secundare a Japoniei, o idee susținută de mult timp de JIP. Eforturile partidului au contribuit la adoptarea unui proiect de lege privind acest concept în ultima sesiune a parlamentului.

Șapte miniștri ajung pentru prima dată în Cabinet

Takaichi a numit și șapte miniștri care nu au mai făcut parte din Cabinet.

Printre aceștia se numără Yoshihiro Seki, noul ministru al Educației, și Kazuo Yana, ministrul Agriculturii. Amândoi au fost implicați într-un scandal privind finanțarea politică din cadrul LDP, dezvăluit în 2023.

Este pentru prima dată când persoane implicate în acest scandal sunt numite în funcții de miniștri.

Takaichi a subliniat că procurorii au investigat cazul și că cei doi politicieni au trecut prin votul alegătorilor și au fost aleși la ultimele două alegeri generale.

„Nu șterge pur și simplu ceea ce au făcut în trecut. Dar fiecare dintre ei are expertiza politică necesară pentru a servi în Cabinet”, a spus Takaichi.

Japonia se confruntă și cu problema atacurilor urșilor

Hiroyoshi Sasagawa a fost numit ministru al Mediului. Printre responsabilitățile sale se va afla și gestionarea numărului tot mai mare de atacuri ale urșilor și elaborarea unor măsuri pentru prevenirea acestora.

Goshi Hosono a fost numit ministru al Reconstrucției. El va coordona politicile privind prevenirea dezastrelor, reconstrucția după accidentele nucleare de la centrala Fukushima Daiichi din 2011 și pregătirile pentru înființarea unei Agenții de Prevenire a Dezastrelor, care ar putea începe să funcționeze încă din noiembrie.

Hosono a fost parlamentar al Partidului Democrat din Japonia (DPJ) și a ocupat în trecut funcția de ministru responsabil de energia nucleară în guvernul acestui partid. Ulterior, a părăsit DPJ și s-a alăturat LDP.