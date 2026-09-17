Prima pagină » Știri externe » Comisia Europeană a adoptat actul care interzice accesul copiilor sub 13 ani la platformele de socializare. Care este vârsta minimă pentru deschiderea unui cont propriu de TikTok, Instagram sau Facebook

Comisia Europeană a adoptat actul care interzice accesul copiilor sub 13 ani la platformele de socializare. Care este vârsta minimă pentru deschiderea unui cont propriu de TikTok, Instagram sau Facebook

Melania Agiu
Comisia Europeană a adoptat actul care interzice accesul copiilor sub 13 ani la platformele de socializare. Care este vârsta minimă pentru deschiderea unui cont propriu de TikTok, Instagram sau Facebook
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Comisia Europeană (CE) a adoptat, joi, regulamentul „EU KIDS ACT”, o inițiativă prin care se interzice complet accesul copiilor sub 13 ani la platformele de socializare și se fixează vârsta minimă la 15 ani pentru deschiderea unui cont propriu în întreaga Uniune.

Legea privind copiii inversează, de asemenea, sarcina probei.

„Furnizorii de servicii vor fi nevoiți să demonstreze că serviciile lor sunt adaptate vârstei și sigure prin concepție.“, anunță CE.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„În prezent, copiii noștri utilizează cele mai sofisticate tehnologii create vreodată. Tehnologie care nu a fost niciodată creată având în vedere bunăstarea lor. Legea noastră privind copiii inversează sarcina probei – platformele trebuie să demonstreze că sunt sigure prin proiectare. Și îi punem din nou pe părinți la volan, oferindu-le instrumentele necesare pentru a-și ajuta copiii să navigheze într-o lume online mai sigură.”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Regulamentul „EU KIDS ACT” este structurat în jurul a patru piloni:

1. Întârziere pe platformele de comunicare socială

Legea UE propune ca minorii să poată crea conturi autonome pe platformele de comunicare socială, numai începând cu vârsta de 15 ani.

Pentru copiii cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, părinții și tutorii vor putea să creeze mini-conturi pe care copiii le pot accesa prin intermediul contului tutorelui.

„Acest lucru le-ar permite să acceseze platforme de comunicare socială și de partajare a materialelor video adecvate vârstei. În plus, serviciile disponibile pe mini-conturi trebuie să fie concepute cu garanții, cum ar fi contactele sociale limitate și timpul limitat petrecut în fața ecranului de până la o oră pe zi, recunoscând rolul tutorilor în sprijinirea dezvoltării autonome și sigure a copiilor lor online.“, relatează sursa citată.

2. Siguranță din faza de proiectare

Legea UE impune o serie de obligații pentru toate serviciile online care oferă servicii de comunicare socială, partajare video, jocuri video online, însoțitori de IA și roboți de chat utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani.

Printre acestea se numără interzicerea caracteristicilor care creează dependență și a fluxurilor de recomandare bazate pe crearea de profiluri care trag minorii în „găuri de iepure” de conținut dăunător.

De asemenea, include interzicerea scroll-ului infinit fără puncte de oprire, trucuri de recompensă și notificări push în timpul orelor de somn, precum și contacte nesolicitate de la străini.

În plus, companionii IA și roboții de chat trebuie să fie dezactivați în mod implicit și nu pot simula relațiile interpersonale în moduri care creează dependență emoțională.

Profilurile pentru minori trebuie să fie private în mod implicit, cu geolocalizarea, accesul la cameră și la microfon dezactivat.

3. Asigurarea vârstei pentru protejarea vieții private

Serviciile online și magazinele de aplicații trebuie să utilizeze instrumente de asigurare a vârstei. De exemplu, aceștia pot utiliza aplicația UE de verificare a vârstei, care nu păstrează documente de identitate sau date biometrice, respectând astfel cele mai înalte garanții de protecție a vieții private. Statele membre vor fi implicate îndeaproape în crearea acestui ecosistem.

În ceea ce privește conturile existente, furnizorii trebuie să estimeze vârsta utilizatorului pe baza unor indicatori rezonabili (de exemplu, data creării contului, detaliile cardului de credit).

4. Asigurarea efectivă a respectării normelor

Propunerea inversează „sarcina probei”, conferind furnizorilor de platforme online foarte mari responsabilitatea de a dovedi că serviciile lor sunt „sigure din faza de proiectare”.

Aceștia vor fi obligați să prezinte un plan de conformitate Comisiei și unui auditor independent care trebuie să evalueze în detaliu noul serviciu, noua caracteristică sau noua funcționalitate. Comisia poate solicita furnizorului să propună măsuri corective în cazul în care, pe baza raportului auditorului, consideră că planul de conformitate conține orice deficiență.

Etapele următoare

Propunerea legislativă a fost prezentată Parlamentului European și Consiliului, în vederea lansării procesului legislativ pentru examinarea și adoptarea acestora. Având în vedere cererea clară de acțiune urgentă și cuprinzătoare la nivelul Uniunii, este esențial ca actul să fie adoptat rapid.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Polonia închide aeroporturile din Lublin și Rzeszów, după atacurile Rusiei din vestul Ucrainei. Ce anunță oficialii de la Varșovia
13:55
Polonia închide aeroporturile din Lublin și Rzeszów, după atacurile Rusiei din vestul Ucrainei. Ce anunță oficialii de la Varșovia
FLASH NEWS Trump, „foarte impresionat” de propriul intelect: „În cele din urmă, sunt un om cu un IQ ridicat”
13:48
Trump, „foarte impresionat” de propriul intelect: „În cele din urmă, sunt un om cu un IQ ridicat”
FLASH NEWS Procurorii din Marea Britanie au cerut oficial extrădarea fraților Tate din SUA. Cu ce acuzații se confruntă
13:25
Procurorii din Marea Britanie au cerut oficial extrădarea fraților Tate din SUA. Cu ce acuzații se confruntă
VIDEO Inundații puternice în Spania. Barcelona și Valencia, afectate de ploile torențiale. O persoană a murit
13:11
Inundații puternice în Spania. Barcelona și Valencia, afectate de ploile torențiale. O persoană a murit
CONTROVERSĂ Presa mondială, în alertă: Președintele Chinei ar fi suferit un accident vascular și ar fi leșinat în timpul summitului BRICS de la New Delhi. Beijingul nu comentează
12:55
Presa mondială, în alertă: Președintele Chinei ar fi suferit un accident vascular și ar fi leșinat în timpul summitului BRICS de la New Delhi. Beijingul nu comentează
FLASH NEWS Zelenski numește un nou procuror general interimar pentru Ucraina, după „plecarea“ controversată a lui Kravcenko la Paris. Cine este cel care îi va lua locul
12:18
Zelenski numește un nou procuror general interimar pentru Ucraina, după „plecarea“ controversată a lui Kravcenko la Paris. Cine este cel care îi va lua locul
Mediafax
Păcatul financiar al Europei: Cine este noul „bolnav” care îngroapă continentul în datorii
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Adevarul
După Germania, vine valul MAGA și în România? Profesor din SUA: „Populismul nu se învinge prin etichetarea alegătorilor drept ignoranți”
Mediafax
De la rezident la furnizor: povestea bacăniei ardelenești care a schimbat weekend-urile din Cosmopolis
Click
Final tragic pentru căutările lui Noah, copilul de 3 ani dispărut dintr-un parc din Suffolk
Digi24
Ponta se propune premier, după întâlnirea cu N. Dan: Când veneam aici și era președinte Băsescu nu beam niciodată apă, că mi-era frică
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Ce se întâmplă doctore
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
O specie recent descoperită în Thailanda este diferită de tot ce știam până acum
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
NEWS ALERT Cine sunt noile figuri ale delegației cu care Nicușor Dan s-a prezentat astăzi la negocierile pentru formarea noului guvern
14:46
Cine sunt noile figuri ale delegației cu care Nicușor Dan s-a prezentat astăzi la negocierile pentru formarea noului guvern
REACȚIE Liberalul Robert Sighiartău spune că alegerile anticipate sunt tot mai aproape, dacă nu se ajunge rapid la o soluție pentru formarea Guvernului
14:32
Liberalul Robert Sighiartău spune că alegerile anticipate sunt tot mai aproape, dacă nu se ajunge rapid la o soluție pentru formarea Guvernului
ECONOMIE Curs BNR azi, 17 septembrie 2026. Euro scade, dolarul crește puternic
14:30
Curs BNR azi, 17 septembrie 2026. Euro scade, dolarul crește puternic
REACȚIE Miruță transcrie consultările de la Cotroceni în limbaj de programare. Cum a ajuns la concluzia „Anticipate”
14:20
Miruță transcrie consultările de la Cotroceni în limbaj de programare. Cum a ajuns la concluzia „Anticipate”
REVOLTĂTOR Șantierul Termocentralei Mintia, devalizat de cupru în valoare de 600.000 euro. 12 angajați au fost ridicați de polițiști
14:03
Șantierul Termocentralei Mintia, devalizat de cupru în valoare de 600.000 euro. 12 angajați au fost ridicați de polițiști
FLASH NEWS Victor Ponta, propunerea de premier a grupului Uniți pentru România, dezvăluie ce sfat i-a cerut Nicușor Dan azi, în discuțiile de la Cotroceni
14:03
Victor Ponta, propunerea de premier a grupului Uniți pentru România, dezvăluie ce sfat i-a cerut Nicușor Dan azi, în discuțiile de la Cotroceni

Cele mai noi

Trimite acest link pe