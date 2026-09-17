Comisia Europeană (CE) a adoptat, joi, regulamentul „EU KIDS ACT”, o inițiativă prin care se interzice complet accesul copiilor sub 13 ani la platformele de socializare și se fixează vârsta minimă la 15 ani pentru deschiderea unui cont propriu în întreaga Uniune.

Legea privind copiii inversează, de asemenea, sarcina probei.

„Furnizorii de servicii vor fi nevoiți să demonstreze că serviciile lor sunt adaptate vârstei și sigure prin concepție.“, anunță CE.

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„În prezent, copiii noștri utilizează cele mai sofisticate tehnologii create vreodată. Tehnologie care nu a fost niciodată creată având în vedere bunăstarea lor. Legea noastră privind copiii inversează sarcina probei – platformele trebuie să demonstreze că sunt sigure prin proiectare. Și îi punem din nou pe părinți la volan, oferindu-le instrumentele necesare pentru a-și ajuta copiii să navigheze într-o lume online mai sigură.”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Regulamentul „EU KIDS ACT” este structurat în jurul a patru piloni:

1. Întârziere pe platformele de comunicare socială

Legea UE propune ca minorii să poată crea conturi autonome pe platformele de comunicare socială, numai începând cu vârsta de 15 ani.

Pentru copiii cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, părinții și tutorii vor putea să creeze mini-conturi pe care copiii le pot accesa prin intermediul contului tutorelui.

„Acest lucru le-ar permite să acceseze platforme de comunicare socială și de partajare a materialelor video adecvate vârstei. În plus, serviciile disponibile pe mini-conturi trebuie să fie concepute cu garanții, cum ar fi contactele sociale limitate și timpul limitat petrecut în fața ecranului de până la o oră pe zi, recunoscând rolul tutorilor în sprijinirea dezvoltării autonome și sigure a copiilor lor online.“, relatează sursa citată.

2. Siguranță din faza de proiectare

Legea UE impune o serie de obligații pentru toate serviciile online care oferă servicii de comunicare socială, partajare video, jocuri video online, însoțitori de IA și roboți de chat utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani.

Printre acestea se numără interzicerea caracteristicilor care creează dependență și a fluxurilor de recomandare bazate pe crearea de profiluri care trag minorii în „găuri de iepure” de conținut dăunător.

De asemenea, include interzicerea scroll-ului infinit fără puncte de oprire, trucuri de recompensă și notificări push în timpul orelor de somn, precum și contacte nesolicitate de la străini.

În plus, companionii IA și roboții de chat trebuie să fie dezactivați în mod implicit și nu pot simula relațiile interpersonale în moduri care creează dependență emoțională.

Profilurile pentru minori trebuie să fie private în mod implicit, cu geolocalizarea, accesul la cameră și la microfon dezactivat.

3. Asigurarea vârstei pentru protejarea vieții private

Serviciile online și magazinele de aplicații trebuie să utilizeze instrumente de asigurare a vârstei. De exemplu, aceștia pot utiliza aplicația UE de verificare a vârstei, care nu păstrează documente de identitate sau date biometrice, respectând astfel cele mai înalte garanții de protecție a vieții private. Statele membre vor fi implicate îndeaproape în crearea acestui ecosistem.

În ceea ce privește conturile existente, furnizorii trebuie să estimeze vârsta utilizatorului pe baza unor indicatori rezonabili (de exemplu, data creării contului, detaliile cardului de credit).

4. Asigurarea efectivă a respectării normelor

Propunerea inversează „sarcina probei”, conferind furnizorilor de platforme online foarte mari responsabilitatea de a dovedi că serviciile lor sunt „sigure din faza de proiectare”.

Aceștia vor fi obligați să prezinte un plan de conformitate Comisiei și unui auditor independent care trebuie să evalueze în detaliu noul serviciu, noua caracteristică sau noua funcționalitate. Comisia poate solicita furnizorului să propună măsuri corective în cazul în care, pe baza raportului auditorului, consideră că planul de conformitate conține orice deficiență.

Etapele următoare

Propunerea legislativă a fost prezentată Parlamentului European și Consiliului, în vederea lansării procesului legislativ pentru examinarea și adoptarea acestora. Având în vedere cererea clară de acțiune urgentă și cuprinzătoare la nivelul Uniunii, este esențial ca actul să fie adoptat rapid.