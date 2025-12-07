Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont

Un bărbat angajat de 40 de ani la aceeași firmă, a plecat în concediu, iar când s-a întors a aflat că nu mai are loc de mună. La scurt timp, el a descoperit că i-a intrat pe card duma de 50.000 de euro.

Muncitorul din Stiria, Austria, a fost concediat în mod abuziv în timp ce era în concediu, după 40 de ani de muncă la aceeași fabrică de cherestea. Angajatorul l-a scos din sistemul de asigurări sociale fără nicio notificare, pretinzând că a fost „o încetare de comun acord” a contractului.

Muncitorul a descoperit că a fost dat afară abia la întoarcerea din concediu. Compania a încălcat legea, deoarece orice încetare de comun acord ar fi implicat plata unei indemnizații suplimentare, având în vedere vechimea angajatului.

Cu ajutorul Camerei Muncii, angajatul a obținut despăgubiri de peste 50.000 de euro. Expertul Camerei, Lukas Hartlauer, a subliniat importanța solicitării prompte a sfaturilor juridice.

Cum se poate contesta concedierea în Austria

În Austria, angajații au dreptul să conteste o concediere pe care o consideră nejustificată. Dacă nu există un consiliu al muncitorilor, angajatul trebuie să inițieze o acțiune în instanță în termen de două săptămâni.

Motivele pentru contestarea concedierii pot include:

Discriminare

Încălcarea protecției femeilor însărcinate

Concediere care pune angajatul într-o situație socială extrem de dificilă.

Dacă angajatul dovedește nereguli, instanța poate anula concedierea și dispune reîncadrarea sau acordarea unei compensații.

Diferențele dintre Germania și Austria

În Germania, o concediere este invalidă dacă încalcă Legea privind protecția împotriva concedierii sau măsuri speciale de protecție. Angajatul are la dispoziție trei săptămâni pentru a depune o plângere.

Sistemul austriac este mai flexibil, angajatorul nefiind obligat să justifice concedierea.

Cu toate acestea, aceasta poate fi contestată dacă este:

Ilegală;

Nedreaptă;

Discriminatorie;

Făcută din răzbunare.