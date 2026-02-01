Scandal de proporții într-o mănăstire budistă din Thailanda. Ce s-a descoperit în chiliile unor călugări

Patru călugări budiști au fost arestați după ce autoritățile thailandeze au descoperit droguri, materiale pornografice și alte obiecte interzise în incinta unei mănăstiri din provincia Chonburi.

Perchezițiile au avut loc pe 27 ianuarie, la mănăstirea Phrom Sunthon, în urma unor sesizări ale localnicilor privind posibila deținere de arme și consum de droguri pe teritoriul lăcașului de cult, relatează Ziare.com.

În camerele călugărilor s-au găsit bani, un pistol, un dispozitiv de mărire peniană, un DVD cu un disc pornografic, dar și o listă de contracte ale unor escorte.

Scandal de proporții într-o mănăstire budistă din Thailanda

Imaginile au arătat polițiștii cum percheziționează chiliile, unde au descoperit aproximativ 89.000 de baht (echivalentul a peste 2.000 de lire sterline) în numerar. Trei dintre cei patru călugări ar fi fost testați pozitiv pentru metamfetamină, potrivit anchetatorilor.

Au fost reținuți Phra Supachai Jantawong, în vârstă de 35 de ani, Phra Wirat Mukdasanit (45 de ani), Phra Thanapol Maison (59 de ani), precum și starețul mănăstirii, Phra Photisang Taebmuan. Toți au fost destituiți din funcțiile religioase și li s-a interzis să mai practice viața monahală.

Recomandările autorului: