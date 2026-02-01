Final de săptămănă de foc pentru dolarul american și pentru monedele virtuale, după câteva zile de turbulențe pe piețele financiare, cu fluctuații mari inclusiv ale aurului și argintului, considerate active „de fugă” în caz de crize economice.
Președintele american Donald Trump l-a nominalizat pe economistul conservator Kevin Warsh pentru funcția de președinte al Consiliului de Guvernatori ai Sistemului Rezervei Federale (Fed), iar sfârșitul de săptămână a fost unul dramatic pentru moneda americană. Dolarul a ajuns la minimul ultimilor patru ani. De asemenea, Bitcoin – cea mai mare criptomonedă din lume după valoarea de piață – a scăzut cu 6,53% și a ajuns, sâmbătă, la 78.719,63 dolari.
Criptomoneda Bitcoin nu a reuşit să beneficieze nici de slăbirea dolarului, nici de tensiunile geopolitice, factori care – tradițional -, susţineau activele alternative.
În luna ianuarie a acestui an, Bitcoin a pierdut aproape 11%. Aceasta a fost a patra lună consecutivă de scădere, cea mai lungă serie negativă din ultimii şapte ani.
„Nu cred că vom vedea un nou maxim istoric pentru Bitcoin în 2026”, a avertizat Paul Howard, director în cadrul market makerului Wincent.
De asemenea, a fost o săptămână tumultoasă pentru metalele prețioase.
Per total, pierderile combinate de pe piața metalelor prețioase sunt estimate de specialiști ca fiind între 4 și 7 trilioane de dolari.
Deprecierea monedei americane, dar și a cripromonedei Bitcoin – plus fluctuațiile majore de pe piața metalelor prețioase – par a avea ca punct de pornite chiar anunțul președintelui Donald Trump despre viitorul președinte al FED, Kevin Warsh.
Totuși, specialiștii atrag atenția că este vorba despre probleme care s-au acumulat, gradual, de mai mulți ani. Cauza ar fi împrumuturile contractate de guvernele multor țări ale lumii, pe de o parte, iar pe de altă parte este vorba despre impactul major pe care îl au războaiele în derulare.
Trebuie menționat că peste 50% din economia mondială este denominată în dolari.
Este anunțată o „furtună” pe piața mondială, iar situația îngrijorătoare tinde să capete proporții alarmante. Warsh a cerut o schimbare de regim la banca centrală și dorește, printre altele, un bilanț mai mic al Fed, mai puțini bani și active în sistem. Asta însesamnă, în ultimă instanță, mai puține lichidități.
Bitcoin și alte criptomonede au fost considerate beneficiare ale unui bilanț mare, având tendința de a se aprecia în timp ce Fed a alimentat piețele monetare cu lichidități – un sprijin pentru activele speculative.
Economistul Brian Jacobsen, de Annex Wealth Management din Menomonee Falls, Wisconsin, a declarat că „bilanțul umflat al Fed, combinat cu reglementarea bancară severă” a ținut lichiditatea blocată pe Wall Street, în loc să o direcționeze către Main Street.
Astfel, ar fi fost alimetate „bule speculative” în active precum obligațiuni, criptomonede, metale și acțiuni meme.
„Uneori, aceste ajustări de preț se autoalimentează”, a spus Jacobsen, adăugând că scăderea bruscă de vineri le-a reamintit oamenilor de riscuri. El a spus că este „posibil, dacă nu probabil, să asistăm la mai multe vânzări în următoarele zile”.
Criptomonedele trec printr-o perioadă dificilă în ceea ce se preconiza a fi o „eră de aur a fluxurilor și a reglementărilor favorabile sub președinția lui Donald Trump”.
Conform datelor furnizate de TradingView și CoinGecko, Bitcoin a depășit oficial bariera psihologică de 80.000 de dolari, tranzacționându-se la un moment dat în jurul valorii de 78.000 de dolari.
În special, investitorii pe termen lung au suferit cele mai mari pierderi, în valoare de aproape 2,5 miliarde de dolari, în timp ce vânzătorii pe termen scurt au fost afectați doar cu aproximativ 134 de milioane de dolari.
Bitcoin, liderul pieței, a pierdut o treime din valoarea sa de la atingerea nivelurilor record în octombrie anul trecut.
