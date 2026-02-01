Prima pagină » Știri externe » Final de săptămână dramatic pentru dolarul american și Bitcoin. Moneda americană, la minimul ultimilor 4 ani. Bitcoin scade sub 80.000 de dolari

Cristian Lisandru
01 feb. 2026, 19:29, Știri externe
Final de săptămănă de foc pentru dolarul american și pentru monedele virtuale, după câteva zile de turbulențe pe piețele financiare, cu fluctuații mari inclusiv ale aurului și argintului, considerate active „de fugă” în caz de crize economice.

Președintele american Donald Trump l-a nominalizat pe economistul conservator Kevin Warsh pentru funcția de președinte al Consiliului de Guvernatori ai Sistemului Rezervei Federale (Fed), iar sfârșitul de săptămână a fost unul dramatic pentru moneda americană. Dolarul a ajuns la minimul ultimilor patru ani. De asemenea, Bitcoin – cea mai mare criptomonedă din lume după valoarea de piață – a scăzut cu 6,53% și a ajuns, sâmbătă, la 78.719,63 dolari.

  • Kevin Warsh a fost cel mai tânăr guvernator din istoria băncii centrale americane, în perioada 2006-2011, moment în care a contribuit la gestionarea crizei financiare globale.
  • Kevin Warsh a jucat un rol esențial în coordonarea salvării AIG și la preluarea Bear Stearns de către JPMorgan Chase.
  • Tot Warsh s-a opus salvării Lehman Brothers deoarece credea că un nou pachet de ajutor financiar ar fi întărit ideea că firmele mari vor fi mereu protejate de banii statului.
  • Kevin Warsh este director la Morgan Stanley și a fost consilier economic de top în administrația George W. Bush.

Kevin Warsh

Săptămână tumultoasă și pentru metalele prețioase

Criptomoneda Bitcoin nu a reuşit să beneficieze nici de slăbirea dolarului, nici de tensiunile geopolitice, factori care – tradițional -, susţineau activele alternative.

În luna ianuarie a acestui an, Bitcoin a pierdut aproape 11%. Aceasta a fost a patra lună consecutivă de scădere, cea mai lungă serie negativă din ultimii şapte ani.

„Nu cred că vom vedea un nou maxim istoric pentru Bitcoin în 2026”, a avertizat Paul Howard, director în cadrul market makerului Wincent.

De asemenea, a fost  o săptămână tumultoasă pentru metalele prețioase.

  • Aurul, argintul, platina și paladiul au atins maxime istorice la mijlocul aceste săptămâni. Pe 30 ianuarie, aurul a înregistrat cea mai mare scădere zilnică din ultimii aproximativ 40 de ani.
  • În același timp, argintul s-a confruntat cu cel mai grav declin din 1980 și până acum.

Per total, pierderile combinate de pe piața metalelor prețioase sunt estimate de specialiști ca fiind între 4 și 7 trilioane de dolari.

Guvernele se împrumută, războaiele continuă

Deprecierea monedei americane, dar și a cripromonedei Bitcoin – plus fluctuațiile majore de pe piața metalelor prețioase – par a avea ca punct de pornite chiar anunțul președintelui Donald Trump despre viitorul președinte al FED,  Kevin Warsh.

Totuși, specialiștii atrag atenția că este vorba despre probleme care s-au acumulat, gradual, de mai mulți ani. Cauza ar fi împrumuturile contractate de guvernele multor țări ale lumii, pe de o parte, iar pe de altă parte este vorba despre impactul major pe care îl au războaiele în derulare.  

Trebuie menționat că peste 50% din economia mondială este denominată în dolari.

  • Pe de altă parte, aurul reprezintă aproximativ 20% din rezervele statelor lumii.
  • În ceea ce privește criptomonedele, acestea reprezintă doar 2% din PIB-ul mondial.

Este anunțată o „furtună” pe piața mondială, iar situația îngrijorătoare tinde să capete proporții alarmante.  Warsh a cerut o schimbare de regim la banca centrală și dorește, printre altele, un bilanț mai mic al Fed, mai puțini bani și active în sistem. Asta însesamnă, în ultimă instanță, mai puține lichidități.

„Bulele speculative”

Bitcoin și alte criptomonede au fost considerate beneficiare ale unui bilanț mare, având tendința de a se aprecia în timp ce Fed a alimentat piețele monetare cu lichidități – un sprijin pentru activele speculative.

Economistul Brian Jacobsen, de Annex Wealth Management din Menomonee Falls, Wisconsin, a declarat că „bilanțul umflat al Fed, combinat cu reglementarea bancară severă” a ținut lichiditatea blocată pe Wall Street, în loc să o direcționeze către Main Street.

Astfel, ar fi fost alimetate „bule speculative” în active precum obligațiuni, criptomonede, metale și acțiuni meme.

„Uneori, aceste ajustări de preț se autoalimentează”, a spus Jacobsen, adăugând că scăderea bruscă de vineri le-a reamintit oamenilor de riscuri. El a spus că este „posibil, dacă nu probabil, să asistăm la mai multe vânzări în următoarele zile”.

Criptomonedele trec printr-o perioadă dificilă în ceea ce se preconiza a fi o „eră de aur a fluxurilor și a reglementărilor favorabile sub președinția lui Donald Trump”.

Bitcoin, cel mai mic preț din aprilie 2025

Conform datelor furnizate de TradingView și CoinGecko, Bitcoin a depășit oficial bariera psihologică de 80.000 de dolari, tranzacționându-se la un moment dat în jurul valorii de 78.000 de dolari.

  • Acesta este cel mai mic preț din aprilie 2025, marcând o scădere de peste 6% în doar 24 de ore și o pierdere de aproximativ 10% din valoarea sa de la începutul anului.
  • Consecința acestei prăbușiri a fost un val devastator de lichidări.
  • Datele de la CoinGlass arată că, în ultimele 24 de ore, piața criptomonedelor a înregistrat aproximativ 2,5 miliarde de dolari în poziții lichidate.

În special, investitorii pe termen lung au suferit cele mai mari pierderi, în valoare de aproape 2,5 miliarde de dolari, în timp ce vânzătorii pe termen scurt au fost afectați doar cu aproximativ 134 de milioane de dolari.

Bitcoin, liderul pieței, a pierdut o treime din valoarea sa de la atingerea nivelurilor record în octombrie anul trecut.

