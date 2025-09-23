Un băiat de 12 ani din Koln, Germania, a devenit faimos în lumea artei. Adoră să facă picturi abstracte, pe care le expune la galeriile de artă din marile orașe ca New York City, Miami, Zurich și Viena, și pe care le vinde cu 30.000 de euro.

Din păcate, el încasează lunar numai 50 de euro. Mikail Akar a devenit pasionat de pictură abstractă încă de la vârsta de 4 ani, impresionându-și părinții. La vârsta de 10 ani, el a devenit cunoscut ca „cel mai tânăr artist abstract din lume”.

Tânărul artist dispune de un atelier de 60 de metri pătrați, amenajat în casa părinților săi din orașul bavarez Neubeuern. El îl descrie ca fiind „mereu haotic”.

Un „mini-Picasso” al generației Z

Este considerat un „Leonardo da Vinci” al generației Z și a primit chiar porecla de „mini-Picasso”, iar unele lucrări ale sale sunt expuse la „Galerie Kulturraum” din Speyer, care pot fi admirate până pe 12 octombrie. O lucrare de-a sa, intitulată „Wonderland”, este întinsă pe o pânză de 2,05 x 1,65 metri. O altă lucrare a băiețelului s-a vândut cu 38.000 de euro. El a pictat pe platforma zgârie-norului Empire State Building.

Deși vinde picturi de zeci de mii de euro, încasează o alocație foarte mică și suplimente

Tatăl și managerul său, Kerem, a declarat pentru Bild:

„Tablourile sale se vând acum pentru sume cu cinci cifre. Acesta valorează 30.000 de euro”.

Din păcate, Mikail Akar primește doar o alocație lunară de 50 de euro. Ocazional, primește suplimente pentru ieșiri la cinema și cumpărat haine. Însă, Mikail spune că nu este preocupat momentan de partea financiară.

„Iubesc să pictez. Banii nu sunt importanți pentru mine. Visez să fac parte dintre artiștii de top la nivel internațional. Cel mai mult mi-aș dori ca numele meu să fie cunoscut și peste 100 de ani”.

Sursa Foto: Mikail Akar

Autorul recomandă: POVESTEA micului pictor care a impresionat New York-ul, cu lucrarea care ilustrează Mănăstirea Radu-Vodă. „Dumnezeu lucrează prin oameni”