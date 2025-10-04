Cel puțin șase persoane au fost transportate de urgență la spital după un atac armat produs în centrul orașului suedez Gävle, relatează presa locală.

Sâmbătă, 4 octombrie, poliția a primit rapoarte privind sunete de focuri de armă pe o stradă plină cu magazine și restaurante din centrul orașului Gävle, Suedia, au relatat publicațiile locale Aftonbladet, Sydvenskan și Göteborgs-Posten.

Autoritățile locale au informat că niciuna dintre persoanele rănite nu are viața pusă în pericol, dar au adăugat că printre răniți se numără și copii. Mai multe persoane s-au ascuns într-un pub din apropiere în timpul atacului armat, potrivit ziarului suedez Dagens Nyheter.

Proprietarul localului a declarat pentru presă că a plecat acasă cu o oră înainte de atac, dar a fost sunat de angajați și alertat despre ce se întâmplase.

„A fost aproape haotic, dar mi s-a permis să trec de bariere, deși nu la locul meu de muncă, iar personalul meu stătea afară pe stradă. Paznicul nostru lăsase să intre două sau trei persoane rănite. A fost plăcut să vedem că am putut să avem grijă de răniți înainte ca ambulanțele să ajungă la fața locului”, a povestit acesta.

În acest moment, autoritățile fac cercetări pentru a determina cauza pentru care adolescentul a comis acest atac.

