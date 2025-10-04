Armata israeliană OPREȘTE ofensiva în Fâșia Gaza și va desfășura numai operațiuni defensive, la solicitarea lui Donald Trump – presă

Liderii politici israelieni au ordonat Armatei să oprească campania de cucerire a orașului Gaza, conform Radiodifuziunii Armatei și postului public de televiziune Kan.

Aceasta după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut Israelului să înceteze atacurile în Gaza, în timp ce insistă să pună capăt războiului și să obțină eliberarea ostaticilor israelieni deținuți de Hamas, scrie Times of Israel.

Radiodifuziunea Armatei spune că ordinul prevede reducerea operațiunilor la „minimum”, trupele de la sol executând strict manevre defensive și a fost emis după discuții nocturne între oficiali israelieni și americani.

Discuții cu privire la încetarea conflictului din Gaza

Egiptul va găzdui, duminică, negocieri privind încetarea conflictului din Fâșia Gaza, iar Israelul, Statele Unite, dar și gruparea Hamas, vor trimite reprezentanți care vor participa la această reuniune.

Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, va merge în Egipt alături de negociatori israelieni și arabi pentru discuții privind acordul de încetare a focului din Gaza, scrie The Jerusalem Post.

Negociatorii Hamas ar urma, de asemenea, să sosească la Cairo sâmbătă seară, negocierile urmând să înceapă duminică, potrivit publicației saudite Al Arabiya. Oficialii cred că timpul este limitat pentru a ajunge la un acord, de unde și graba la masa negocierilor.

Israelul este pregătit să trimită o delegație în Egipt pentru a participa la discuții privind planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza, a informat sâmbătă presa israeliană. Citând o persoană implicată în negocieri, postul de televiziune Kan a relatat că oficialii israelieni urmează să plece în decurs de o zi. Postul de televiziune Channel 12 din Israel a informat, de asemenea, că discuțiile ar putea începe duminică. Pentru moment nu există nicio confirmare oficială din partea Israelului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Egiptul va găzdui NEGOCIERI de pace în privința Fâșiei Gaza. SUA, Israelul și Hamas trimit reprezentanți la Cairo

Erdogan salută eforturile lui Trump de a restabili pacea în Orientul Mijlociu/ TURCIA cere oprirea operațiunilor israeliene în Fâșia Gaza

Sursa foto: Shutterstock