Formula care se face în șase pași și cu care un matematician român a câștigat de 14 ori la loterie

Un matematician român a creat o formulă pentru a câștiga de 14 ori la loterie. Metodele lui au determinat autoritățile din mai multe țări să facă și mai aspre regulile jocurilor de noroc. La acel moment, totul era legal.

Matematicianul român care a câștigat la Loto în România, Australia și SUA

Loteria Română a anunțat, marți, că un bărbat, în vârstă de 30 de ani, de profesie inginer, este marele câștigător al premiului de 9,6 milioane de euro de la Loto 6/49 cu un bilet în valoare de 12 lei. Acesta este al doilea cel mai mare câștig din istoria Loteriei Române. Cel mai mare premiu, de peste 10 milioane de euro, a fost câștigat în iunie 2023.

Cu toate acestea, a existat un român care a câștigat la loterie de 14 ori, în mai multe țări. Este vorba despre matematicianul și economistul Ștefan Mandel, supraviețuitor al Holocaustului, în vârstă, în prezent, de 91 de ani.

Primul premiu l-a obținut în România, în anii 1960, când a folosit o formulă de succes pe care a creat-o pentru a „sparge” sistemul loteriei. După ce a plecat din România, Mandel s-a mutat în Israel și, ulterior, în Australia, unde a adaptat și aplicat formula în diverse loterii internaționale, reușind să câștige de 12 ori.

Ulterior, din cauza succesului său, Australia a schimbat reglementările legate de jocurile de noroc.

Câștigul obținut în SUA

A pus apoi ochii pe o piață mai mare. Când a cercetat alte opțiuni, a aflat că Statele Unite nu impuseseră încă restricțiile pe care le-a experimentat în Australia.

El a pus accent pe loteria din Virginia. La vremea aceea, erau 7,1 milioane de combinații de numere posibile, iar biletele aveau prețuri de doar un dolar fiecare. Prin urmare, a covins 2.500 de investitori australieni să pună la comun 2.500 de dolari fiecare.

În 1992, jackpot-ul a ajuns la 27 de milioane de dolari, iar Ştefan Mandel și echipa sa au cumpărat aproape fiecare bilet. Și asta pentru că o agenție loto a avut o defecțiune mecanică care a însemnat că nu a mai putut procesa unele dintre bilete.

După două zile de achiziții, grupul său avea aproximativ 6,4 milioane din cele 7 milioane de combinații posibile necesare pentru a le garanta jackpotul de peste 27 de milioane de dolari. Șansele erau încă în favoarea sa, iar în final acesta a câștigat și la Loteria din Virginia.

Pașii folosiți de matematician pentru a câștiga la Loto

Calculează numărul total de combinații posibile. (Pentru o loterie în care trebuie să alegi șase numere de la 1 la 40, asta înseamnă 3.838.380 de combinații). Găsește loterii unde premiul cel mare este de cel puțin de trei ori mai mare decât numărul de combinații posibile. Adună suficienți bani pentru a cumpăra fiecare combinație. (Mandel a adunat 2.524 de investitori pentru efortul său de a câștiga loteria din Virginia). Tipărește milioane de bilete cu fiecare combinație. (Acest lucru era legal pe vremuri. Acum ar trebui să cumperi biletele direct din magazin). Distribuie biletele către dealerii de loterie autorizați. Câștigă banii. Și nu uita să-ți plătești investitorii. (Mandel a păstrat doar 97.000 de dolari după ce a câștigat 1,3 milioane de dolari în 1987).

