10 feb. 2026, 12:30, Știri externe
Administrația Trump a transmis Iranului că se așteaptă ca delegația iraniană să sosească la următoarea lor întâlnire „cu conținut semnificativ”, au declarat surse pentru Washington Post.

Discuțiile nucleare cu Statele Unite de săptămâna trecută au avut ca scop principal evaluarea „seriozității” Washingtonului, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei.

El a adăugat că scurta întâlnire a demonstrat că există suficientă înțelegere pentru a continua discuțiile în ciuda neîncrederii reciproce.

„Întâlnirea de la Muscat nu a fost o întâlnire de lungă durată. În opinia noastră, a fost menită să evalueze seriozitatea celeilalte părți și cum să continue pe această cale”, a spus Baghaei, care a fost citat de The Jerusalem Post 

„După discuții, am simțit că a existat înțelegere și consens pentru a continua procesul diplomatic.”

