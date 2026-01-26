Prima pagină » Știri externe » Un fizician de la Harvard susține că a calculat „locația exactă a lui Dumnezeu” în Univers. Unde se află locul în care timpul se oprește

Un fizician de la Harvard susține că a calculat „locația exactă a lui Dumnezeu” în Univers. Unde se află locul în care timpul se oprește

Mihai Tănase
26 ian. 2026, 08:42, Știri externe
Un fizician de la Harvard susține că a calculat „locația exactă a lui Dumnezeu” în Univers. Unde se află locul în care timpul se oprește
Sursa foto: Profimedia images

Un fizician american, fost profesor la Harvard, susține că a identificat „locația exactă a lui Dumnezeu” în Univers, la o distanță de 439 de miliarde de trilioane de kilometri de Pământ, combinând textele biblice cu anumite concepte din astrofizică.

Fizicianul american Michael Guillen, în vârstă de 66 de ani, afirmă că a calculat „locația exactă a lui Dumnezeu” în Univers, plasând-o la aproximativ 439 de miliarde de trilioane de kilometri de Pământ. Teoria sa îmbină interpretări biblice cu noțiuni de astrofizică și sugerează că Dumnezeu s-ar afla în afara timpului, la așa-numitul „Orizont Cosmic”.

Michael Guillen este autor de bestselleruri, fost corespondent științific premiat cu Emmy și deține un doctorat rar în fizică, matematică și astronomie, obținut la Universitatea Cornell.

De-a lungul carierei, acesta a predat la Universitatea Harvard și a fost redactor științific pentru ABC News, având apariții frecvente în emisiunea „Good Morning America”.

„Orizontul Cosmic”, locul unde timpul s-ar opri în loc

Guillen susține că Dumnezeu s-ar afla la „Orizontul Cosmic”, un punct teoretic extrem de îndepărtat, unde galaxiile se îndepărtează cu viteza luminii. Potrivit teoriei relativității formulată de Albert Einstein, atingerea vitezei luminii ar implica oprirea timpului.

„În Biblie se afirmă că Dumnezeu este etern și există în afara timpului”, argumentează Guillen. Acesta adaugă: „La această distanță specială, adânc în cosmos, nu există trecut, prezent sau viitor. Există doar atemporalitate. Spre deosebire de timp, spațiul există acolo”.

Fizicianul susține că „universul ascuns dincolo de Orizontul Cosmic este populat, deși doar de lumină și entități asemănătoare luminii”, sugerând o realitate fundamental diferită de cea percepută de oameni.

Ipoteza lui Michael Guillen a atras atenția publicului prin caracterul său simbolic și „poetic”, însă este privită cu scepticism de o mare parte a comunității științifice.

Specialiștii în astrofizică susțin că noțiunea de „Orizont Cosmic” nu desemnează un punct fix sau o graniță reală a Universului, ci un concept relativ, dependent de poziția observatorului.

„Dacă cineva ar putea fi teleportat la acel punct, nu ar găsi acolo pe Dumnezeu sau o oprire a timpului. Ar vedea doar alte galaxii și stele, iar noul său orizont ar fi mai departe”, explică cercetători citați de IFL Science.

În plus, percepția conform căreia timpul s-ar opri la această limită este considerată o iluzie optică, rezultată din dilatarea undelor de lumină pe măsură ce Universul se extinde, nu o dovadă a existenței unei realități divine sau a Paradisului.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
10:00
Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
EXTERNE Tragedie în Filipine: cel puţin 15 morţi şi 28 de dispăruţi după naufragiul unui feribot
09:58
Tragedie în Filipine: cel puţin 15 morţi şi 28 de dispăruţi după naufragiul unui feribot
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 842. Israelul anunță „redeschiderea limitată” a punctului de frontieră Rafah
09:23
Război în Orientul Mijlociu, ziua 842. Israelul anunță „redeschiderea limitată” a punctului de frontieră Rafah
EXTERNE 89 de persoane rănite de un fulger care a lovit o manifestaţie pro-Bolsonaro, în Brazilia
08:47
89 de persoane rănite de un fulger care a lovit o manifestaţie pro-Bolsonaro, în Brazilia
ISTORIE Istoria familiilor regale persane (550 î. en. – 1979). Cum s-a făurit Imperiul Persan de la Cirus cel Mare la Șahul Pahlavi
08:26
Istoria familiilor regale persane (550 î. en. – 1979). Cum s-a făurit Imperiul Persan de la Cirus cel Mare la Șahul Pahlavi
APĂRARE Ar putea România să-și apere singură, fără NATO, cea mai mare investiție energetică? Cum va fi protejat proiectul Neptun Deep și cine ne-ar putea ajuta
05:00
Ar putea România să-și apere singură, fără NATO, cea mai mare investiție energetică? Cum va fi protejat proiectul Neptun Deep și cine ne-ar putea ajuta
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că STB poate fi executată silit
Cancan.ro
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
O stea masivă din galaxia Andromeda ar fi dispărut fără urmă
ECONOMIE Piața muncii în Europa în 2026. Care sunt țările în care câștigi cel mai bine. România peste Polonia, dar sub Ungaria
09:34
Piața muncii în Europa în 2026. Care sunt țările în care câștigi cel mai bine. România peste Polonia, dar sub Ungaria
INCIDENT Un adolescent de 14 ani din Oradea a sfârșit tragic, luni dimineață. Ar fi căzut de la înălțime, dintr-un bloc cu 8 etaje
09:29
Un adolescent de 14 ani din Oradea a sfârșit tragic, luni dimineață. Ar fi căzut de la înălțime, dintr-un bloc cu 8 etaje
FLASH NEWS Caramitru îl „îngroapă” pe Miruță: Cum ar fi ca ministrul Apărării din Germania să zică în 2026 că domne poate Adolf a fost totuși patriot așa un pic
09:15
Caramitru îl „îngroapă” pe Miruță: Cum ar fi ca ministrul Apărării din Germania să zică în 2026 că domne poate Adolf a fost totuși patriot așa un pic
ECONOMIE Aurul trece de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie. Amenințările cu tarife ale lui Donald Trump zguduie piețele globale
09:15
Aurul trece de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie. Amenințările cu tarife ale lui Donald Trump zguduie piețele globale
ENERGIE Proiectul reactoarelor 3 și 4 Cernavodă intră în linie dreaptă. Va fi cea mai mare investiție energetică din ultimii 35 de ani
09:10
Proiectul reactoarelor 3 și 4 Cernavodă intră în linie dreaptă. Va fi cea mai mare investiție energetică din ultimii 35 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe