Un fizician de la Harvard susține că a calculat „locația exactă a lui Dumnezeu” în Univers. Unde se află locul în care timpul se oprește

Un fizician american, fost profesor la Harvard, susține că a identificat „locația exactă a lui Dumnezeu” în Univers, la o distanță de 439 de miliarde de trilioane de kilometri de Pământ, combinând textele biblice cu anumite concepte din astrofizică.

Fizicianul american Michael Guillen, în vârstă de 66 de ani, afirmă că a calculat „locația exactă a lui Dumnezeu” în Univers, plasând-o la aproximativ 439 de miliarde de trilioane de kilometri de Pământ. Teoria sa îmbină interpretări biblice cu noțiuni de astrofizică și sugerează că Dumnezeu s-ar afla în afara timpului, la așa-numitul „Orizont Cosmic”.

Michael Guillen este autor de bestselleruri, fost corespondent științific premiat cu Emmy și deține un doctorat rar în fizică, matematică și astronomie, obținut la Universitatea Cornell.

De-a lungul carierei, acesta a predat la Universitatea Harvard și a fost redactor științific pentru ABC News, având apariții frecvente în emisiunea „Good Morning America”.

„Orizontul Cosmic”, locul unde timpul s-ar opri în loc

Guillen susține că Dumnezeu s-ar afla la „Orizontul Cosmic”, un punct teoretic extrem de îndepărtat, unde galaxiile se îndepărtează cu viteza luminii. Potrivit teoriei relativității formulată de Albert Einstein, atingerea vitezei luminii ar implica oprirea timpului.

„În Biblie se afirmă că Dumnezeu este etern și există în afara timpului”, argumentează Guillen. Acesta adaugă: „La această distanță specială, adânc în cosmos, nu există trecut, prezent sau viitor. Există doar atemporalitate. Spre deosebire de timp, spațiul există acolo”.

Fizicianul susține că „universul ascuns dincolo de Orizontul Cosmic este populat, deși doar de lumină și entități asemănătoare luminii”, sugerând o realitate fundamental diferită de cea percepută de oameni.

Ipoteza lui Michael Guillen a atras atenția publicului prin caracterul său simbolic și „poetic”, însă este privită cu scepticism de o mare parte a comunității științifice.

Specialiștii în astrofizică susțin că noțiunea de „Orizont Cosmic” nu desemnează un punct fix sau o graniță reală a Universului, ci un concept relativ, dependent de poziția observatorului.

„Dacă cineva ar putea fi teleportat la acel punct, nu ar găsi acolo pe Dumnezeu sau o oprire a timpului. Ar vedea doar alte galaxii și stele, iar noul său orizont ar fi mai departe”, explică cercetători citați de IFL Science.

În plus, percepția conform căreia timpul s-ar opri la această limită este considerată o iluzie optică, rezultată din dilatarea undelor de lumină pe măsură ce Universul se extinde, nu o dovadă a existenței unei realități divine sau a Paradisului.