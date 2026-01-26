Prima pagină » Actualitate » Un adolescent de 14 ani din Oradea a sfârșit tragic, luni dimineață. Ar fi căzut de la înălțime, dintr-un bloc cu 8 etaje

26 ian. 2026, 09:29, Actualitate
O tragedie a avut loc în Oradea, luni dimineață, 26 ianuarie 2026. Potrivit primelor date, un adolescent a murit, după ce s-ar fi precipitat de pe un bloc din cartierul Nufărul. Alarma a fost dată în jurul orei 07:50, la numărul unic 112.

La fața locului s-au deplasat echipajele de salvare și cele de intervenție. Echipajul SMURD ajuns la blocul de pe strada Eforiei, din cartierul Nufărul, a constatat decesul minorului. Alarma a fost dată de o persoană care a auzit o bufnitură, apoi a observat un copil căzut lângă bloc.

Minorul a fost găsit mort lângă bloc

Momentan, autoritățile derulează o anchetă pentru a afla circumstanțele în care a avut loc această tragedie.

„În jurul orei 07.50, un apelant al numărului unic 112 a sesizat ISU BH cu privire la faptul că un minor a căzut de la înălțime, lângă un bloc de locuințe cu 8 etaje de pe strada Eforiei din municipiul Oradea.

La adresa indicată s-au deplasat de urgență, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea.

Din nefericire, medicul SMURD ajuns la fața locului a declarat decesului minorului, care prezenta leziuni incompatibile cu viața”, a transmis lt. col. Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a ISU Crișana, potrivit ebihoreanul.ro.

S-ar fi aflat în vizită la un coleg

Potrivit sursei citate, adolescentul, despre care se spune că ar avea 14 ani, purta uniforma Colegiului Național Onisifor Ghibu. Unele surse arată că minorul ar fi căzut de pe acoperișul blocului. La școală, absenții au fost verificați, iar tatăl elevului a fost chemat la fața locului. A avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce i s-a făcut rău. Datele indică faptul că adolescentul nu ar fi locuit în bloc respectiv, ci s-ar fi aflat în vizită la un coleg.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

