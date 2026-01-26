Prima pagină » Actualitate » Caramitru îl „îngroapă” pe Miruță: Cum ar fi ca ministrul Apărării din Germania să zică în 2026 că domne poate Adolf a fost totuși patriot așa un pic

Caramitru îl „îngroapă” pe Miruță: Cum ar fi ca ministrul Apărării din Germania să zică în 2026 că domne poate Adolf a fost totuși patriot așa un pic

26 ian. 2026, 09:15, Actualitate
Caramitru îl
Andrei Caramitru și Radu Miruță / foto: Mediafax Foto

Andrei Caramitru îl „îngroapă” pe Radu Miruță, Ministrul Apărării. Într-o postare pe Facebook, și-a expus opinia și a adus în atenție 3 motive pentru care Caramitru crede că ministrul a avut declarațiile controversate. Vă reamintim că Ministrul Apărării a avut o serie de declarații controversate, la Digi24, după ce a fost întrebat dacă îl vede „patriot” pe Nicolae Ceaușescu (vezi AICI declarațiile).

Duminică seară, 25 ianuarie 2026, Radu Miruță a oferit o serie de clarificări în urma declarațiilor controversate pe care le-a făcut, recent, în spațiul public. De asemenea, după declarațiile respective, a fost expusă public și o reacție a IICCMER (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc), care poate fi urmărită AICI.

„A zis tâmpenia pe care a zis-o din 3 motive”

Seara trecută, Andrei Caramitru și-a expus o opinie, pe Facebook, după întreaga controversă.

„Cred că dl Miruță a zis tâmpenia pe care a zis-o din 3 motive:
– nu a citit, nu cunoaște, nu știe
– cineva important și apropiat e super ceaușist și nu a vrut să-l supere. Poate chiar tatăl – care a fost totuși magistrat în Gorj adică. Nu m-ar mira
– mulți de prin MAPN pe acolo sunt de fapt ceaușiști. Zic că a fost domne patriot că mândria, că industria, că bla bla bla. Să nu uităm doar câți rezerviști de prin serviciile armatei sunt cegiști pe față, oameni cheie.

Însă dacă nu ai tupeul să zici ceva clar și precis, chit că superi pe alții, e grav de tot. Sau nu ai curaj, sau nu ești independent sau nu știi pe ce lume ești.

Vă dați seama cum ar fi ca ministrul Apărării din Germania să zică în 2026 că, domne, poate Adolf a fost totuși patriot așa un pic, că, uite, a făcut autostrăzi fabrici, a greșit, dar a și făcut. Ar fi un scandal absolut internațional, ceva inimaginabil”, a susținut Andrei Caramitru, pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că STB poate fi executată silit
Cancan.ro
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!
Ce se întâmplă doctore
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
O stea masivă din galaxia Andromeda ar fi dispărut fără urmă
ANALIZA de 10 Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
10:00
Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
ECONOMIE Piața muncii în Europa în 2026. Care sunt țările în care câștigi cel mai bine. România peste Polonia, dar sub Ungaria
09:34
Piața muncii în Europa în 2026. Care sunt țările în care câștigi cel mai bine. România peste Polonia, dar sub Ungaria
ECONOMIE Aurul trece de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie. Amenințările cu tarife ale lui Donald Trump zguduie piețele globale
09:15
Aurul trece de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie. Amenințările cu tarife ale lui Donald Trump zguduie piețele globale
ENERGIE Proiectul reactoarelor 3 și 4 Cernavodă intră în linie dreaptă. Va fi cea mai mare investiție energetică din ultimii 35 de ani
09:10
Proiectul reactoarelor 3 și 4 Cernavodă intră în linie dreaptă. Va fi cea mai mare investiție energetică din ultimii 35 de ani
EXTERNE Un fizician de la Harvard susține că a calculat „locația exactă a lui Dumnezeu” în Univers. Unde se află locul în care timpul se oprește
08:42
Un fizician de la Harvard susține că a calculat „locația exactă a lui Dumnezeu” în Univers. Unde se află locul în care timpul se oprește

Cele mai noi

Trimite acest link pe