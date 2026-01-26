Caramitru îl „îngroapă” pe Miruță: Cum ar fi ca ministrul Apărării din Germania să zică în 2026 că domne poate Adolf a fost totuși patriot așa un pic

Andrei Caramitru îl „îngroapă” pe Radu Miruță, Ministrul Apărării. Într-o postare pe Facebook, și-a expus opinia și a adus în atenție 3 motive pentru care Caramitru crede că ministrul a avut declarațiile controversate. Vă reamintim că Ministrul Apărării a avut o serie de declarații controversate, la Digi24, după ce a fost întrebat dacă îl vede „patriot” pe Nicolae Ceaușescu (vezi AICI declarațiile).

Duminică seară, 25 ianuarie 2026, Radu Miruță a oferit o serie de clarificări în urma declarațiilor controversate pe care le-a făcut, recent, în spațiul public. De asemenea, după declarațiile respective, a fost expusă public și o reacție a IICCMER (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc), care poate fi urmărită AICI.

„A zis tâmpenia pe care a zis-o din 3 motive”

Seara trecută, Andrei Caramitru și-a expus o opinie, pe Facebook, după întreaga controversă.

„Cred că dl Miruță a zis tâmpenia pe care a zis-o din 3 motive:

– nu a citit, nu cunoaște, nu știe

– cineva important și apropiat e super ceaușist și nu a vrut să-l supere. Poate chiar tatăl – care a fost totuși magistrat în Gorj adică. Nu m-ar mira

– mulți de prin MAPN pe acolo sunt de fapt ceaușiști. Zic că a fost domne patriot că mândria, că industria, că bla bla bla. Să nu uităm doar câți rezerviști de prin serviciile armatei sunt cegiști pe față, oameni cheie.

Însă dacă nu ai tupeul să zici ceva clar și precis, chit că superi pe alții, e grav de tot. Sau nu ai curaj, sau nu ești independent sau nu știi pe ce lume ești.

Vă dați seama cum ar fi ca ministrul Apărării din Germania să zică în 2026 că, domne, poate Adolf a fost totuși patriot așa un pic, că, uite, a făcut autostrăzi fabrici, a greșit, dar a și făcut. Ar fi un scandal absolut internațional, ceva inimaginabil”, a susținut Andrei Caramitru, pe Facebook.

