Tragedie în Filipine: cel puţin 15 morţi şi 28 de dispăruţi după naufragiul unui feribot

Un feribot care transporta peste 350 de pasageri în sudul Filipinelor a naufragiat și cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața. Alte 28 au fost date dispărute, informează AFP.

Autoritățile au transmis că 316 persoane au fost salvate, dar despre 28 de pasageri nu se știe nimic. Sunt confirmate 15 decese.

Naufragiul, în provincia Basilan

„Un avion al pazei de coastă este în drum spre locul accidentului pentru a participa la operaţiuni. Marina şi Armata Aeriană au trimis, de asemenea, mijloace la faţa locului”, a declarat comandantul Pazei de coastă, Romel Dua, citat de Al Jazeera.

Naufragiul s-a produs noaptea, la aproximativ cinci kilometri est de insula Baluk-Baluk, în provincia Basilan.

„Dificultatea constă în numărul de pacienţi care sosesc. În acest moment, nu avem suficient personal”, a reacționat Ronalyn Perez, reprezentanta serviciilor de salvare din Basilan, într-un punct de vedere transmis AFP. Potrivit acesteia, feribotul era legătura dintre oraşul Zamboanga, aflat pe Insula Mindanao, şi Insula Jolo, din provincia Sulu, situată la aproximativ 150 de kilometri distanţă.

La mijlocul distanței se află Insula Basilan, unde se concentrează operaţiunile de salvare.

În Filipine, feriboturile sunt neglijate şi puţin controlate de autorități, deși reprezintă unul dintre principalele mijloace de transport. Locuitorii de pe cele mai bine de 7100 de insule din arhipelagul filipinez folosesc feribotul pentru a se deplasa dintr-o parte în alta. Despre acestea se știe că adesea pornesc pe apă supraîncărcate.

La 21 decembrie 1987, feribotul Dona Paz a intrat în coliziune cu un petrolier în Filipine, provocând moartea a peste 4.300 de persoane. Această tragedie rămâne, până în prezent, cel mai grav accident maritim din istorie în timp de pace.

Mai recent, în 2015, Kim Nirvana s-a răsturnat la scurt timp după plecare, în centrul Filipinelor, provocând moartea a 61 de persoane. Naufragiul feribotului, care transporta şi câteva tone de ciment, orez şi îngrăşăminte, ar fi fost cauzat de încărcătura excesivă.

În fine, în 2023, un incendiu izbucnit la bordul feribotului Lady Mary Joy 3, care făcea legătura între Zamboanga City şi Jolo, a dus la moartea a peste 30 de persoane.

