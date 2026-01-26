Război în Orientul Mijlociu, ziua 842. Israelul anunță „redeschiderea limitată” a punctului de frontieră Rafah

Israelul a anunțat „redeschiderea limitată” a punctului de trecere a frontierei Rafah, dintre Fâșia Gaza și Egipt, așa cum este prevăzut în acordul de încetare a focului, în vigoare din 10 octombrie.

„În cadrul planului în 20 de puncte al președintelui Trump, Israelul a acceptat redeschiderea limitată a punctului de trecere a frontierei Rafah, rezervată pietonilor și supusă unui complet mecanism de inspecție israelian”, a scris biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pe rețeaua socială X.

Sediul UNRWA din Ierusalimul de Est, incendiat

Pe de altă parte, Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiații Palestinieni (UNRWA) a anunțat, la sfârșitul săptămânii, că sediul său parțial demolat din Ierusalimul de Est a fost incendiat. UNRWA nu a oferit detalii despre cauza incendiului de la sediul pe care autoritățile israeliene l-au confiscat și au început să îl demoleze marți, la un an după ce au interzis agenției ONU să opereze în țară.

„După ce a fost luat cu asalt și demolat de autoritățile israeliene, sediul UNRWA din Ierusalimul de Est ocupat a fost acum incendiat”, a anunțat agenția ONU într-un comunicat. UNRWA a descris incendiul ca „parte a unei încercări continue de a destructura statutul refugiaților palestinieni”.

ONU a condamnat confiscarea și demolările din ultima săptămână, iar UNRWA a insistat că activele sale rămân protejate de privilegiile și imunitățile Națiunilor Unite, o poziție pe care a reafirmat-o duminică – „Ca orice stat membru al ONU, peste tot în lume și fără excepție, Israelul este obligat legal să protejeze și să respecte instalațiile ONU”.

Agenția a fost creată special pentru sutele de mii de palestinieni strămutați odată cu crearea Israelului în 1948 și oferă înregistrarea refugiaților, servicii de sănătate și educație în teritoriile palestiniene, Liban, Siria și Iordania.

Cum se apără Israelul

Autoritățile israeliene au acuzat angajații UNRWA de participarea la atacul Hamas din Israel din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Fâșia Gaza.

ONU a concediat nouă dintre angajații săi în august 2024, indicând faptul că aceștia ar fi putut fi implicați în operațiune.

O serie de anchete au dezvăluit, ulterior, „probleme legate de neutralitate” în cadrul organizației, menționând însă că Israelul nu a furnizat dovezi concludente pentru acuzațiile sale.

UNRWA rămâne activă în Cisiordania ocupată și în Fâșia Gaza.

