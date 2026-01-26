Prima pagină » Actualitate » 89 de persoane rănite de un fulger care a lovit o manifestaţie pro-Bolsonaro, în Brazilia

26 ian. 2026
89 de persoane rănite de un fulger care a lovit o manifestaţie pro-Bolsonaro / Sursa FOTO: wikimedia.org

Incident șocant petrecut duminică, 25 ianuarie, la Brasilia, capitala federativă a Braziliei. Un fulger a lovit lângă un miting al susținătorilor fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, făcând 89 de răniți, informează presa locală.

Duminică, mii de manifestanți s-au adunat pe o ploaie torențială în jurul unei piețe din capitala braziliană pentru a-l susține pe Bolsonaro, informează Globo.

Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare

Fostul președinte al Braziliei a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat și în prezent este încarcerat într-un centru penitenciar la periferia orașului.

Mulțimea adunată în apropierea Pieței Cruzeiro a fost brusc speriată de o străfulgerare de lumină și de un zgomot asurzitor, conform unei înregistrări video difuzate de media locale și de pe rețelele sociale.

Într-un comunicat de presă publicat de AFP, pompierii au indicat că 89 de persoane au primit îngrijiri la fața locului în urma incidentului. Dintre acestea, 47 au fost transportate la spital, 11 necesitând „îngrijiri medicale majore”.

Marșul de duminică a fost organizat de influencerul și deputatul Nikolas Ferreira, care a cerut amnistie pentru Bolsonaro.

Fostul președinte, ajuns la 70 de ani, este încarcerat în complexul penitenciar Papuda la Brasilia. El suferă de probleme grave de sănătate, în special din cauza unui atac cu cuțitul suferit în 2018, în plină campanie electorală, care a necesitat mai multe intervenții chirurgicale complicate.

