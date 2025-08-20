Un fost paznic la ambasada SUA din Oslo este judecat pentru SPIONAJ în favoarea Rusiei și Iranului

Un fost agent de securitate la ambasada SUA din Oslo este judecat pentru spionaj în favoarea Rusiei şi Iranului, informează Barron’s.

Bărbatul de naţionalitate norvegiană este acuzat că a furnizat informaţii legate de activităţile din ambasada americană, în schimbul unor plăţi în euro şi bitcoin. În urma anchetei, s-a descoperit că acesta ar fi divulgat ruşilor sau iranienilor, coordonatele unor diplomaţi, precum și a familiilor acestora.

Pe lângă aceste date, ar mai fi transmis numerele de înmatriculare ale vehiculelor diplomatice, planuri ale clădirii, proceduri de securitate şi o listă de curieri utilizaţi de Serviciul norvegian de Informaţii.

„Recunoaşte faptele din dosar, însă neagă orice responsabilitate infracţională. Îi pare rău pentru ceea ce a făcut, însă nu este un spion”, a declarat avocatul inculpatului.

Procesul va dura 8 zile. Dacă va fi găsit vinovat, paznicul riscă o pedeapsă de până la 21 de ani de închisoare.

Serviciile de informaţii norvegiene acuză în mod regulat Rusia, Iran şi China de interferențe.

„Aceste țări prezintă un risc major în privința spionajului, pe care îl utilizează frecvent pentru a obține avantaje strategice”, susțin oficialii din Oslo.

