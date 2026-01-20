Prima pagină » Știri externe » Un incendiu a izbucnit la unul dintre studiourile Rockstar care dezvoltă mult așteptatul joc Grand Theft Auto VI

20 ian. 2026, 23:58, Știri externe
Echipa de dezvoltare de la sediul Rockstar North din Edinburgh a fost evacuată după izbucnirea unui incendiu. Nu s-au raportat victime. Incendiul de dimensiuni mici a fost declanșat de o defecțiune tehnică. 

Serviciile de urgență au fost chemate pentru a stinge incendiul de la studioul de jocuri video din Edinburgh după ce a  fost raportată o explozie în incinta clădirii.

Incendiu izbucnit la studioul din spatele dezvoltării GTA VI

Șase autospeciale de pompieri s-au deplasat la fața locului.

„Luni dimineață devreme, a existat o defecțiune la una dintre centralele termice de la Rockstar North.”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Rockstar Games pentru IGN.

„Toată lumea este bine, iar studioul nostru rămâne deschis și operațional.”

Compania este unul dintre cei mai mari dezvoltatori de jocuri din Marea Britanie și este cel mai bine cunoscută pentru dezvltarea de jocuri din seria Grand Theft Auto.

Studioul a fost redeschis ulterior. Conducerea companiei a anunțat că birourile sunt operaționale, iar angajații pot reveni la lucru în formatul obișnuit.

Rockstar North se ocupă în prezent de dezvoltarea mult așteptatului joc de acțiune Grand Theft Auto VI, programat pentru lansare pentru 19 noiembrie 2026. Jocul este dezvoltat momentan pentru  consolele PlayStation 5 și Xbox Series X și S.

Concedieri scandaloase

Studioul a devenit ținta unor scandaluri după ce în octombrie 2025, mai mulți angajați au fost concediați de producătorii jocului Grand Theft Auto, acuzându-i că au distribuit informații confidențiale pe un server public de pe aplicația de chat Discord.

Angajații se apără – ei spun că au fost concediați abuziv pentru că au încercat să-și formeze un sindicat. Aceștia au intentat acțiuni în justiție împotriva companiei și au solicitat măsuri provizorii, inclusiv să fie plătiți până la finalizarea cazului. Însă un tribunal din Glasgow le-a respins cererea de a fi plătiți.

Motivul pentru care un fan al seriei poate să joace GTA 6 înainte de lansare

Un fan al seriei Grand Theft Auto VI, bolnav în fază terminală, a primit permisiunea de la compania Take-Two Interactive să se joace Grand Theft Auto VI înainte de lansarea din noiembrie. Un membru al familiei sale a dezvăluit public că el se luptă cu cancerul de câțiva ani.

El locuiește chiar în apropierea studioului Rockstar Oakville și va putea astfel să participe la sesiuni exclusive de playtest pentru a se bucura de joc  fiindcă mai are între 6 și 12 luni de trăit.

Sursa Foto: Rockstar Games

