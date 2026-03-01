Un incendiu devastator s-a declanșat la o clădire rezidențială din Bahrain după ce a fost lovită de o dronă iraniană „kamikaze”

O dronă iraniană a lovit o clădire rezidențială din Manama, capitala Bahrainului. A izbucnit un incendiu de amploare.

Unii dintre susținătorii regimului iranian au scandat de bucurie când au filmat zgârie-norul cuprins de flăcări după ce a fost lovit de o dronă iraniană.

Drone iraniene Shahed-136 au continuat sâmbătă seară să atace bazele americane din Bahrain.

O altă dronă iraniană a lovit și Aeroportul Internațional din Bahrain.

Numărul victimelor din Bahrain este necunoscut în acest moment.

