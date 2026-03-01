Prima pagină » Știri externe » Un incendiu devastator s-a declanșat la o clădire rezidențială din Bahrain după ce a fost lovită de o dronă iraniană „kamikaze”

Un incendiu devastator s-a declanșat la o clădire rezidențială din Bahrain după ce a fost lovită de o dronă iraniană „kamikaze”

01 mart. 2026, 05:20, Știri externe

O dronă iraniană a lovit o clădire rezidențială din Manama, capitala Bahrainului.  A izbucnit un incendiu de amploare.

Unii dintre susținătorii regimului iranian au scandat de bucurie când au filmat zgârie-norul cuprins de flăcări după ce a fost lovit de o dronă iraniană.

Drone iraniene Shahed-136 au continuat sâmbătă seară să atace bazele americane din Bahrain.

O altă dronă iraniană a lovit și Aeroportul Internațional din Bahrain.

Numărul victimelor din Bahrain este necunoscut în acest moment.

Autorul recomandă: Iranul a atacat bazele americane din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Țările din Golf închid spațiul aerian. Primul mort, în Abu Dhabi

Recomandarea video

Mediafax
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis
Digi24
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
„Nu exclud un război cu China”. Un propagandist al Kremlinului critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare”
Mediafax
Elevi din Vrancea, blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian
Click
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Cancan.ro
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Șeful OMS a criticat Statele Unite după reducerea finanțării în cazul vaccinurilor mRNA
VIDEO EXCLUSIV Povestea femeii care creează mărțișoare pentru bebeluși. „Un mărțișor se ia în mână cam de 30 de ori până ajunge la varianta finală”
06:00
Povestea femeii care creează mărțișoare pentru bebeluși. „Un mărțișor se ia în mână cam de 30 de ori până ajunge la varianta finală”
EXCLUSIV Cât costa o fată în bordelurile de care se ocupa văduva lui Gabriel Cotabiță. Ce fel de servicii făceau ca prețul să explodeze
05:00
Cât costa o fată în bordelurile de care se ocupa văduva lui Gabriel Cotabiță. Ce fel de servicii făceau ca prețul să explodeze
FLASH NEWS Mesajul Oanei Țoiu, ministra de Externe a României, după anihilarea liderului iranian Khamenei: „Reprezintă un moment de cotitură”
01:46
Mesajul Oanei Țoiu, ministra de Externe a României, după anihilarea liderului iranian Khamenei: „Reprezintă un moment de cotitură”
NEWS ALERT MAE lucrează intens pentru asigurarea protecției românilor din Orientul Mijlociu: „Știm că există în continuare un nivel ridicat de îngrijorare”
23:58
MAE lucrează intens pentru asigurarea protecției românilor din Orientul Mijlociu: „Știm că există în continuare un nivel ridicat de îngrijorare”
ULTIMA ORĂ Gigi Nețoiu, blocat în Dubai din cauza atacurilor iraniene cu drone: „Eu cred că a început Al Treilea Război Mondial”
23:15
Gigi Nețoiu, blocat în Dubai din cauza atacurilor iraniene cu drone: „Eu cred că a început Al Treilea Război Mondial”
ULTIMA ORĂ 28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai, după ce spațiul aerian din Emiratele Arabe Unite a fost închis
22:19
28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai, după ce spațiul aerian din Emiratele Arabe Unite a fost închis

Cele mai noi

Trimite acest link pe