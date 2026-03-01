Prima pagină » Actualitate » Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali Khamenei, ucis de bombardamentele comune SUA-Israel

Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali Khamenei, ucis de bombardamentele comune SUA-Israel

01 mart. 2026, 06:38, Actualitate
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali Khamenei, ucis de bombardamentele comune SUA-Israel
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali Khamenei / Sursa FâOTO: Hepta

Moartea lui Ali Khamenei deschide calea spre un proces mult mai complicat decât se credea. Vidul de putere existent la vârful Republicii Islamice reprezintă, la momentul de față, un risc pentru întreaga securitate regională. Iranul a decretat 40 de zile de doliu național, iar după acest interval se va alege noul lider suprem al țării.

În prezent, există o listă de așa-ziși pretendenți la „tronul” devenit vacant prin eliminarea ayatollahului Khamenei.

Khamenei, ucis în prima zi de bombardamente

Ali Khamenei a preluat conducerea Republicii Islamice în 1989, după moartea ayatollahului Ruhollah Khomeini, fondatorul regimului teocratic instaurat în urma Revoluției Islamice declanșate în 1979.

Considerat inițial o figură cu autoritate religioasă mai redusă decât predecesorul său, Khamenei și-a consolidat treptat controlul asupra tuturor centrelor de putere din stat. Sub conducerea sa, Garda Revoluționară a devenit principalul pilon militar și economic al regimului.

Potrivit analiștilor AP, Iranul și-a extins influența regională sprijinind grupări precum Hezbollah în Liban, Hamas în Gaza și milițiile șiite din Irak și Siria, rețea descrisă de Teheran drept „Axa Rezistenței” împotriva Israelului și a influenței americane.

Trump: „Mă vor suna să mă întrebe pe cine aș dori”

Donald Trump a făcut primele comentarii legate de eliminarea liderului suprem al Iranului și despre înlocuitorul acestuia. Președintele SUA a anunțat că „o mare parte” din conducerea de la Teheran a fost ucisă încă din prima zi de atacuri. Întrebat direct despre acest lucru, Trump a răspuns: „O mare parte, da! Dar nu știm totul, dar o mare parte a fost ucisă. A fost un atac foarte puternic”.

De asemenea, Trump a mai transmis că „atacurile vor continua atâta timp cât vrem!”.

Referitor la înlocuitorul lui Ali Khamenei, el a dat de înțeles că s-ar putea ca SUA să aibă un cuvânt de spus în alegerea viitorului lider suprem: „Nu știu, dar la un moment dat mă vor suna să mă întrebe pe cine aș dori. Sunt doar puțin sarcastic când spun asta”.

Primele informații privind moartea lui Khamenei au venit dinspre Israel, membrii Cabinetului Netanyahu primind o actualizare oficială conform căreia ayatollahul care conduce Iranul a fost eliminat. Trupul lui Ali Khamenei ar fi fost scos din ruinele palatului său, distrus în timpul atacurilor de dimineață, a transmis presa israeliană.

Mai mult, potrivit Canal 12 Israel, o imagine cu trupul neînsuflețit al lui Khamenei ar fi fost prezentată premierului Netanyahu și înalților oficiali ai sistemului de securitate.

Ulterior, Trump a transmis pentru CBS News că „există câțiva candidați buni” pentru a conduce Iranul.

IDF confirmă: mai mulți lideri de rang înalt au fost uciși

Un purtător de cuvânt al Forțele de Apărare ale Israelului a declarat că „un număr de lideri dintre cei mai importanți ai Iran”, inclusiv comandantul Gărzilor Revoluționare Islamice, ar fi fost luați la țintă și uciși în loviturile aeriene de sâmbătă.

Potrivit oficialului israelian, aproximativ 500 de ținte din Iran, considerate a fi creat „o amenințare existențială” la adresa Israelului, au fost lovite în cadrul operațiunii.

„Este acum o dovadă că nimeni nu va beneficia de impunitate dacă încearcă să atace poporul Israelului”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

Care este procedura oficială de numire a unui înlocuitor

Constituția iraniană prevede un mecanism clar în cazul decesului liderului suprem. Atribuțiile sunt preluate temporar de un consiliu format din președinte, șeful puterii judiciare și un cleric desemnat din Consiliul Gardienilor.

Decizia finală aparține Adunării Experților, organismul clerical format din 88 de membri care trebuie să aleagă noul conducător al Republicii Islamice.

Constituțional, procedura este clară. Politic, situația este, însă, mult mai complicată.

Regimul nu a indicat public un moștenitor politic. Iar în acest vid de autoritate, rolul decisiv ar putea reveni Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), principala forță militară și de securitate a regimului, care controlează o parte semnificativă a aparatului de apărare și sectoare importante din economia țării.

Pe cine vede CIA la conducerea Iranului

Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) crede că Ali Khamenei ar putea fi înlocuit de un membru al Gărzilor Revoluționare, susțin surse americane. CIA a evaluat în ultimele două săptămâni că, dacă Ali Khamenei este ucis, ar putea fi înlocuit de figuri dure din cadrul Gărzilor Revoluționare, au declarat două surse citate de Reuters.

Scopul forței militare de elită este de a proteja conducerea clericală șiită din Iran.

Evaluările recente au arătat în linii mari ce s-ar putea întâmpla în Iran în urma unei intervenții americane, inclusiv varianta declanșării unei schimbări de regim. CIA a analizat și alte scenarii care nu includ preluarea puterii de către Gărzile Revoluționare.

Reuters precizează că, oficial, Agenția Centrală de Informații a refuzat să comenteze informațiile.

Ayatollahul Ali Khamenei a condus Iranul din 1989. În calitate de lider suprem, el a deținut autoritatea supremă asupra tuturor ramurilor Guvernului, a armatei și a întregului sistem judiciar din țară.

Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali Khamenei

  • Mojtaba Khamenei are 56 de ani și este al doilea fiu al lui Khamenei. Coonsiderat mare favorit să preia puterea, Mojtaba are o influență semnificativă în Iran şi legături puternice cu Garda Revoluţionară Islamică (IRGC), precum şi trupele paramilitară Basij. Totuși, în Iran, succesiunea de la tată la fiu nu are prea mulți simpatizanți și s-ar putea ca Adunarea Experților să vadă o problemă în acest lucru. În plus, Mojtaba Khamenei nu este un cleric de rang înalt şi nu are niciun rol oficial în cadrul regimului islamic.
  • Alireza Arafi (67 de ani) este mai puţin cunoscut pe plan extern, dar în Iran toată lumea îl cunoaște, fiind un cleric puternic și unul dintre confidenții lui Khamenei. În prezent, ocupă funcţia de vicepreşedinte al Adunării Experţilor şi este membru al Consiliului Gardian, organism care verifică candidaţii la alegeri şi legile adoptate de Parlamentul iranian. Ca impediment, Arafi nu are legături apropiate cu instituţiile de securitate din țară.
  • Mohammad Mehdi Mirbagheri se numără printre clericii radicali din cadrul Adunării Experţilor, fiind portavocea aripii conservatoare a Republicii Islamice. Publicația online IranWire scrie că Mirbagheri se opune vehement valorilor occidentale şi anticipează că un conflict între credincioşi şi necredincioşi este inevitabil.
  • Hassan Khomeini are de partea lui numele: este nepotul fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini. Acest lucru îi conferă o oarecare legitimitate religioasă şi revoluţionară, deși nu a deţinut până acum funcţii publice. De asemenea, nici influența sa asupra aparatului de securitate al ţării nu este prea mare.
  • Hashem Hosseini Bushehri este ultimul nume, dar nu cel din urmă. Acest cleric în vârstă de 70 de ani deține funcția de prim-vicepreşedinte al Adunării Experţilor și a fost extrem de apropiat de Ali Khamenei. Nu se cunoaște, însă, ce legături are cu IRGC.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Cea mai mare amenințare a războiului a fost incompetența liderilor europeni. Au blocat negocierile care mergeau în direcția bună, pentru interese personale”
08:00
Silviu Predoiu: „Cea mai mare amenințare a războiului a fost incompetența liderilor europeni. Au blocat negocierile care mergeau în direcția bună, pentru interese personale”
EXTERNE Trump, despre Khamenei: „Una dintre cele mai malefice persoane din istorie”. Ce mesaj a trimis Gardienilor Revoluției
07:30
Trump, despre Khamenei: „Una dintre cele mai malefice persoane din istorie”. Ce mesaj a trimis Gardienilor Revoluției
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană este un fals, nu se identifică cu Europa. Trebuie să faci Statele Unite ale Europei”
07:30
Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană este un fals, nu se identifică cu Europa. Trebuie să faci Statele Unite ale Europei”
ACTUALITATE 1 Martie, calendarul zilei: Roger Daltrey împlinește 82 de ani, Javier Bardem 57. Mark-Paul Gosselaar face 52 de ani
07:15
1 Martie, calendarul zilei: Roger Daltrey împlinește 82 de ani, Javier Bardem 57. Mark-Paul Gosselaar face 52 de ani
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Când rușii ajung la linia Donbasului, Putin va declara încheierea operațiunii speciale”
07:00
Ion Cristoiu: „Când rușii ajung la linia Donbasului, Putin va declara încheierea operațiunii speciale”
FLASH NEWS Mesajul Oanei Țoiu, ministra de Externe a României, după anihilarea liderului iranian Khamenei: „Reprezintă un moment de cotitură”
01:46
Mesajul Oanei Țoiu, ministra de Externe a României, după anihilarea liderului iranian Khamenei: „Reprezintă un moment de cotitură”
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu se intensifică după uciderea liderului Khamenei / Trump amenință Iranul
Digi24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
„Nu exclud un război cu China”. Un propagandist al Kremlinului critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare”
Mediafax
Elevi din Vrancea, blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian
Click
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
O singură doză de celule stem ar putea trata fragilitatea asociată îmbătrânirii, arată un studiu
VIDEO EXCLUSIV Povestea femeii care creează mărțișoare pentru bebeluși. „Un mărțișor se ia în mână cam de 30 de ori până ajunge la varianta finală”
06:00
Povestea femeii care creează mărțișoare pentru bebeluși. „Un mărțișor se ia în mână cam de 30 de ori până ajunge la varianta finală”
VIDEO Cea mai înaltă clădire din lume, Burj al-Khalifa din Dubai, a fost lovită de o dronă iraniană
05:50
Cea mai înaltă clădire din lume, Burj al-Khalifa din Dubai, a fost lovită de o dronă iraniană
RĂZBOI Un incendiu devastator s-a declanșat la o clădire rezidențială din Bahrain după ce a fost lovită de o dronă iraniană „kamikaze”
05:20
Un incendiu devastator s-a declanșat la o clădire rezidențială din Bahrain după ce a fost lovită de o dronă iraniană „kamikaze”
EXCLUSIV Cât costa o fată în bordelurile de care se ocupa văduva lui Gabriel Cotabiță. Ce fel de servicii făceau ca prețul să explodeze
05:00
Cât costa o fată în bordelurile de care se ocupa văduva lui Gabriel Cotabiță. Ce fel de servicii făceau ca prețul să explodeze
LIVE UPDATE 🚨 Iranul confirmă oficial moartea liderului Ali Khamenei și declară 40 de zile de doliu național
03:54
🚨 Iranul confirmă oficial moartea liderului Ali Khamenei și declară 40 de zile de doliu național
LIVE 🚨 Noaptea Rachetelor în Orient. Deși liderul iranian Khamenei a fost ucis, bombardamentele continuă în Golful Persic. Care sunt ultimele evoluții
03:25
🚨 Noaptea Rachetelor în Orient. Deși liderul iranian Khamenei a fost ucis, bombardamentele continuă în Golful Persic. Care sunt ultimele evoluții

Cele mai noi

Trimite acest link pe