La o săptămână după ce polițiștii bucureșteni au destructurat o grupare de proxeneți din care ar fi făcut parte și văduva lui Gabriel Cotabiță, ies la lumină noi detalii legate de modul în care era administrată afacerea, metoda prin care erau recrutate fete noi și care erau criteriile în funcție de care era negociat prețul pentru serviciile sexuale.

În dimineața zilei de 22 februarie anchetatorii au descins la două saloane de masaj din centrul Bucureștiului, unde, conform unei sesizări, funționau, în realitate, două bordeluri în toată regula. Este vorba despre saloanele VIP Zone, situat pe Bulevardul Mihail Kogalniceanu și Mistic Masaj, din strada Bejamin Franklin. Ambele locații erau administrate, spun surse judiciare, de aceeași persoană, Alexandrina Iliescu, o femeie în vârstă de peste 80 de ani. Au fost ridicate și duse la audieri nouă persoane, între care și Alina Gabriela Cotabiță, văduva marelui interpret de muzică ușoară și pop-rock, Gabriel Cotabiță, despre care s-a dovedit că se ocupa de promovarea stabilimentelor respective pe rețelele de socializare.

La perchezitii s-au gasit laptop-uri, telefoane, jucarii sexuale, prezervative, dar și aproximativ 370.000 lei, 86.000 de euro, 15.000 de dolari și 3.000 de lire sterline .

Matroana de 80 de ani dirija fetele prin telefon

Magistrații Judecătoriei Sectorului 5 au decis ca bătrâna și văduva lui Cotabiță să fie plasate în arest la domiciliu, în timp ce doi bărbați au fost arestați preventiv.

Surse apropiate anchetei au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că deși a demonstrat multă experiență infracțională, Alexandrina Iliescu nu este cunoscută cu antecedente penale. În plus, femeia ar fi evitat ca în timpul audierilor să ofere elemente legate de trecutul ei îndepărtat. Sursele citate au menționat că, în ciuda vârstei înaintate, bătrâna supraveghea afacerea de la distanță, dădea indicații prin telefon și doar ridica banii care i se cuveneau.

Totuși, unul dintre cei doi bărbați arestați preventiv este trimis în judecată tot pentru proxenetism și tot într-un un dosar în care saloane de masaj erau fosite drept paravan pentru bordeluri în toată regula.

De recrutări se ocupau chiar fetele care se prostituau în locațiile respective, mai ales că, spun sursele Gândul, prețurile erau mari și plecau acasă cu sume considerabile. Prețul pentru un masaj erotic pornea de la 600 de lei. În cazul în care clientul întreba dacă poate beneficia și de servicii sexuale, atunci prețul creștea, însă nu era unul fix, ci varia în funcție de aspectul fizic al prostituatei.