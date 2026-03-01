Prima pagină » Video » Povestea femeii care creează mărțișoare pentru bebeluși. „Un mărțișor se ia în mână cam de 30 de ori până ajunge la varianta finală”

Povestea femeii care creează mărțișoare pentru bebeluși. „Un mărțișor se ia în mână cam de 30 de ori până ajunge la varianta finală"

Oana Zvobodă
01 mart. 2026, 06:00

De 1 Martie, tradiția mărțișorului intră în casele tuturor românilor. Nu este doar un mic simbol de prins în piept, ci și vestitorul primăverii și o ocazie de a dărui oamenilor din jurul nostru o poveste împletită în alb și roșu.

În ziua de astăzi, mărțișoarele sunt dedicate tuturor, indiferent de vârstă. Mai mult decât atât, există meșteri care creează astfel de simboluri și pentru bebeluși, fără ac. Unul dintre ei este Alexandra. Aceasta a povestit, pentru Gândul, cum a ajuns să facă mărțișoare pentru cei mici.

„Povestea a început când fetița mea avea aproape o lună și eram în perioada în care ea era bebeluș și eu, de obicei, în perioada aceea făceam mărțișoare. Eram cu ea acasă și mă tot gândeam cum să-i fac mărțișoare ei, ce mărțișor i s-ar potrivi și na, începuseră petele de lăptic, și m-am gândit că ce fain ar fi să am un petic pentru că erau pete care nu se luau.

Și atunci m-am gândit la petic, atunci a fost și surpriza mare când mi-am dat seama că nici măcar nu ar fi nevoie de ac. Aceste mărțișoare se pot da și copiilor foarte mici și așa am început. I-am făcut ei câteva, m-am prins așa de cum s-ar face și de acolo am tot adăugat modele noi”, a povestit Alexandra pentru Gândul.

mărțișoare petice – Târgul Mărțișorului, Muzeul Național al Țăranului Român

Acum, Alexandra a început să producă în serie, mărțișoarele ei fiind foarte solicitate.

„Avem două colecții – colecția de aprozar cu usturoi, ceapă, ardei iute, dar și fructe precum zmeură, pară, cireșe și colecția de animăluțe și vestitori ai primăverii precum melcii, libelulele, albinele.

De anul acesta am început să facem astfel de mărțișoare cumva în serie. Nu facem câte unul cap-coadă. Prima oară tăiem lâna manual. După ce tăiem lâna manual, ea trebuie cumva prinsă. Sunt mai mulți pași tehnici, dar un mărțișor se ia în mână cam de 30 și ceva de ori până ajunge la varianta finală”, a spus aceasta.

Cât timp se poartă mărțișorul

Tradiția spune că mărțișorul se poartă în intervalul 1-31 martie. Cu toate acestea, în unele zone din România, există obiceiul ca acesta să fie lăsat numai până în momentul în care înfloresc primii copaci. Atunci, șnurul este legat de o ramură, iar persoana care îl agață își pune o dorință.

De asemenea, în unele colțuri ale țării, mărțișorul este purtat până în data de 9 martie, când se sărbătoresc Sfinții 40 de Mucenici.

