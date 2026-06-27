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Un judecător din SUA ordonă Departamentului de Justiție să-i fie predate dosarele Epstein needitate, cu numele agresorilor sexuali afișate

Un judecător din SUA ordonă Departamentului de Justiție să-i fie predate dosarele Epstein needitate, cu numele agresorilor sexuali afișate
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Un judecător federal din SUA a ordonat Departamentului de Justiție să-i predea versiunile needitate ale dosarelor Epstein.  Acesta dorește explicații de ce dosarele au fost reținute. 

Judecătorul districtual american Emmet Sullivan a declarat că-l va susține pe un jurnalist independent care a inițiat un proces pentru reținerea unor materiale legate de infracțiunile comise de către omul de afaceri Jeffrey Epstein, decedat în 2019 după ce s-ar fi sinucis în celula sa de închisoare.

Judecătorul Sullivan a respins motivele Departamentului de Justiție pentru care n-au fost publicate materialele. El a concluzionat că Public Integrity Project, o firmă de avocatură, a demonstrat că jurnalista independentă Katie Phang a fost prejudiciată de reținerea materialelor.

„Curtea concluzionează că dna Phang îndeplinește a doua parte a testului: suferă tipul de prejudiciu – lipsa de transparență – pe care Congresul a încercat să-l prevină prin solicitarea divulgării informațiilor, iar divulgarea informațiilor pe care doamna Phang le solicită ar ajuta-o în munca sa”, se arată în hotărâre.

Un jurnalist și un judecător federal acuză administrația Trump pentru încălcarea legilor privind transparența dosarelor Epstein

Jurnalistul a concluzionat că administrația Trump a încălcat legile privind transparența dosarelor Epstein, potrivit ABC News. Departamentul de Justiție are termen până pe 2 iulie 2026 să predea documentele cu cât mai puține redactări, cu numele infractorilor implicați în cazul Epstein care să fie afișate.

Judecătorul dorește să afle identitatea expeditorului și destinatarului unor e-mailuri, precum și numele complicilor incluși într-un proiect de rechizitoriu. În caz contrar, trebuie să i se explice „de ce numele au fost acoperite”. 500 de pagini din dosarele Epstein publicate sunt complet cenzurate. De asemenea, Sullivan a ordonat Departamentului de Justiție să publice șu un raport care detaliază toate editările.

Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în dosarele Epstein. Președintele a respins acuzațiile ca fiind „false”

Printre documentele incluse în hotărârea judecătorească, Emmet Sullivan a ordonat Departamentului de Justiție să predea notițele subiacente interviului FBI. Sunt date despre o femeie care l-a acuzat pe președintele Donald Trump de agresiune sexuală. Acuzațiile nu au fost confirmate, iar președintele le-a respins ca fiind „false”.

Departamentul de Justiție a publicat rapoartele interviurilor, dar nu și notițele subiacente. Administrația Trump a primit ordin să dezvăluie numele expeditorului și destinatarului între care au fost schimbate o serie de e-mailuri care fac referire la recrutarea de tinere femei pentru prostituție.

„Cheia sunt fetele de 14-15 ani. Sunt un pervers sexual pentru că spun că acum ele sunt la vârsta reproductivă”, i-a transmis o persoană lui Epstein într-un e-mail trimis în 2015. Numele acestuia a fost complet redactat.

„Îmi pare rău pentru tine, frate … să fi catalogat pervers nu e deloc distrativ”.

„E ca Lolita din Nabokov, femeia în miniatură. Așa că acum ar trebui să-ți trimit doar candidate de tipul ei”, i-a transmis acesta într-un alt e-mail lui Epstein în 2017.

Sursa Foto: Dosarele Epstein

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