Un nou director general la DACIA: Katrin Adt vine cu 25 de ani de experiență la Mercedes-Benz

Renault SA a anunțat numirea unui nou director general al mărcii Dacia, parte a procesului de reorganizare a conducerii producătorului auto francez, inițiat de noul director Francois Provost.

Katrin Adt, un director executiv cu 25 de ani de experiență la Mercedes-Benz Group AG, a fost aleasă pentru a-i succeda lui Denis Le Vot la conducerea popularei mărci Dacia.

Denis Le Vot, a cărui activitate de creștere a cotei de piață la marca Dacia îl făcuse un candidat la funcția de director general al Renault, a decis să părăsească grupul, notează Bloomberg.

„Sub conducerea lui Denis, brandul Dacia a devenit un brand puternic, cu o gamă atractivă, încorporând o bază mai mare de clienți. Experiența lui Katrin Adt în industria auto va fi un atu cheie pentru Dacia”, a declarat Francois Provost, director general al Renault Group.

Cine este noul director general al mărcii Dacia

Katrin Adt, în vârstă de 53 de ani, este fiica unui diplomat german. Ea a crescut în Afganistan, India, Elveția, Republica Centrafricană și Franța.

După ce a studiat dreptul la Gottingen și Coimbra, din iulie 2019 Adt a ocupat funcția de șef al diviziei nou create Mercedes-Benz Cars Own Retail Europe (mașini și camionete) la Mercedes-Benz Group.

Anterior, ea deținuse funcția de director general al diviziei Smart Car (din 2018 până în 2020), unde a supravegheat procesul de electrificare a mărcii.

Ce alte schimbări au loc în conducerea Renault

Șeful mărcii Renault, Fabrice Cambolive, a fost numit director de creștere, o poziție nou creată menită să coordoneze mai bine strategia pentru mărcile cheie ale grupului.

Renault l-a numit pe veteranul Philippe Brunet în funcția de Chief Technology Officer, cu misiunea de a accelera inovația în cadrul grupului.

Anthony Plouvier, un alt manager Renault cu vechime, îi va succeda lui Provost în funcția de șef de achiziții.

„Avem nevoie de o organizație capabilă să ia decizii mai rapide, să execute mai eficient și să fie mai aproape de clienții săi”, a spus Provost luni într-un comunicat.

Conform reporterilor de la Bloomberg, directorul general al grupului Renault a lucrat pe parcursul tradiționalei vacanțe din august pentru a numi noi manageri, în contextul în care Renault se confruntă cu mai multe provocări, inclusiv o cerere scăzută în Europa și expansiunea producătorilor chinezi, în frunte cu BYD.

În iulie, Renault și-a redus perspectivele de profitabilitate pe fondul intensificării concurenței și a scăderii pieței de camionete.

