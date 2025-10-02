Prima pagină » Știri externe » Un nou schimb de prizonieri de război între Ucraina și Rusia: 185 de militari din fiecare tabără s-au întors ACASĂ

Un nou schimb de prizonieri de război între Ucraina și Rusia: 185 de militari din fiecare tabără s-au întors ACASĂ

02 oct. 2025, 17:50, Știri externe
Un nou schimb de prizonieri de război între Ucraina și Rusia: 185 de militari din fiecare tabără s-au întors ACASĂ
Galerie Foto 6

Rusia și Ucraina au efectuat un schimb de 185 de prizonieri de război, a anunțat joi Moscova.

Potrivit Ministerului Apărării de la Moscova, schimbul a avut loc la granița dintre Ucraina și Belarus, conform Suddeutsche Zeitung.

„185 de militari ruși au fost repatriați de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. În schimb, au fost predați 185 de prizonieri de război ai Forțelor Armate ale Ucrainei”, a declarat Ministerul rus al Apărării pe Telegram.

Ministerul rus a adăugat că douăzeci de civili au fost, de asemenea, transferați în tabăra rusă.

Schimbul a fost confirmat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a declarat că soldați și ofițeri ai Armatei și Gărzii Naționale și membri ai trupelor de Poliție de frontieră au putut să se întoarcă în Ucraina.

Zelenski a subliniat că printre aceștia se numărau militari care au participat la apărarea Mariupolului în timpul asediului devastator din 2022 sau care erau desfășurați la centrala nucleară de la Cernobîl, ocupată pentru scurt timp la începutul invaziei ruse.

Schimburile de prizonieri, printre puținele domenii în care Moscova și Kievul continuă să coopereze

„De la începutul invaziei pe scară largă, am adus deja acasă peste 7.000 de compatrioți ai noștri”, a spus Zelenski.

Schimburile de prizonieri și de cadavre ale militarilor uciși se numără printre puținele domenii în care Moscova și Kievul continuă să coopereze, la mai bine de trei ani și jumătate de la începerea asaltului rusesc asupra Ucrainei în februarie 2022.

Cele două tabere au făcut schimb de mii de prizonieri în acest an, în conformitate cu acordurile la care s-a ajuns în cadrul a trei sesiuni de discuții directe de la Istanbul din mai până în iulie.

Acordul privind schimburile de prizonieri a fost singurul rezultat concret al discuțiilor de la Istanbul.

Pozițiile celor două părți cu privire la condițiile pentru pace, stabilirea unei încetări a focului sau chiar o întâlnire între liderii lor continuă să fie diametral opuse, iar negocierile sunt acum într-un impas.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Liderii țărilor europene, inclusiv Nicușor Dan, mențin sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova /AVERTISMENTUL adresat Rusiei

Viktor Orban, nemulțumit de ajutorul acordat de UE Ucrainei: „Situația este foarte gravă. Bruxelles-ul vrea să meargă la război”

Citește și

EXTERNE Autorul defăimării la adresa lui Brigitte Macron nu se lasă /Vine cu o nouă TEORIE care va înfuria cuplul prezidențial
19:05
Autorul defăimării la adresa lui Brigitte Macron nu se lasă /Vine cu o nouă TEORIE care va înfuria cuplul prezidențial
EXTERNE Moștenitorii lui Giorgio Armani au scos la vânzare afacerea, după moartea miliardarului. Tranzacția ar putea avea o valoare FABULOASĂ
18:47
Moștenitorii lui Giorgio Armani au scos la vânzare afacerea, după moartea miliardarului. Tranzacția ar putea avea o valoare FABULOASĂ
EXTERNE Liderii țărilor europene, inclusiv Nicușor Dan, mențin sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova /AVERTISMENTUL adresat Rusiei
17:32
Liderii țărilor europene, inclusiv Nicușor Dan, mențin sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova /AVERTISMENTUL adresat Rusiei
EXTERNE Bilanțul cutremurului din FILIPINE a ajuns la 72 de morți. Autoritățile se axează acum pe ajutorarea supraviețuitorilor
17:17
Bilanțul cutremurului din FILIPINE a ajuns la 72 de morți. Autoritățile se axează acum pe ajutorarea supraviețuitorilor
EXTERNE Greva națională din Franța închide Turnul Eiffel. SIMBOLUL Parisului este victima revoltei generale contra președintelui Macron
16:47
Greva națională din Franța închide Turnul Eiffel. SIMBOLUL Parisului este victima revoltei generale contra președintelui Macron
ACTUALITATE MAE, atenționare de călătorie în Italia: Proteste pro-Palestina și o grevă națională
16:23
MAE, atenționare de călătorie în Italia: Proteste pro-Palestina și o grevă națională
Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Cancan.ro
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Click
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
„Vă rog, grăbiți-vă, sângerează” Ies la iveală detalii cutremurătoare în cazul ucrainencei ucise într-un tren din Carolina de Nord. Martorii au sunat disperați la urgențe, dar a fost mult prea târziu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Proiect american de 1 miliard de euro în România. Vom fi singura țară din Europa într-un domeniu cheie
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Un mormânt vechi de 5.000 de ani dezvăluie practicile funerare și comerciale din Epoca Bronzului
EXCLUSIV VIDEO „Cascadorul” de la Copenhaga. Nicușor Dan, protagonistul gafelor la reuniunea Comunității Politice Europene
19:42
„Cascadorul” de la Copenhaga. Nicușor Dan, protagonistul gafelor la reuniunea Comunității Politice Europene
ECONOMIE Iată câți ani trebuie să muncești și cât stagiu de cotizare trebuie să ai pentru a primi pensia minimă garantată prin lege
19:25
Iată câți ani trebuie să muncești și cât stagiu de cotizare trebuie să ai pentru a primi pensia minimă garantată prin lege
SPORT Ce competiții mari avem în octombrie și unde se văd la TV
19:03
Ce competiții mari avem în octombrie și unde se văd la TV
ACTUALITATE Universul copilăriei lui Ion Iliescu, dezvăluit de Lavinia Betea: „Jumătate din populația României era analfabetă”
19:00
Universul copilăriei lui Ion Iliescu, dezvăluit de Lavinia Betea: „Jumătate din populația României era analfabetă”
METEO CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade mai mici decât media normală
18:54
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade mai mici decât media normală
ACTUALITATE Susținătorii lui Nicușor Dan s-au reunit într-un videoclip-manifest împotriva sistemului. Mulți dintre ei au mâncat sarmale la Cotroceni după învestire
18:51
Susținătorii lui Nicușor Dan s-au reunit într-un videoclip-manifest împotriva sistemului. Mulți dintre ei au mâncat sarmale la Cotroceni după învestire