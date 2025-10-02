Un nou schimb de prizonieri de război între Ucraina și Rusia: 185 de militari din fiecare tabără s-au întors ACASĂ

Rusia și Ucraina au efectuat un schimb de 185 de prizonieri de război, a anunțat joi Moscova.

Potrivit Ministerului Apărării de la Moscova, schimbul a avut loc la granița dintre Ucraina și Belarus, conform Suddeutsche Zeitung.

„185 de militari ruși au fost repatriați de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. În schimb, au fost predați 185 de prizonieri de război ai Forțelor Armate ale Ucrainei”, a declarat Ministerul rus al Apărării pe Telegram.

Ministerul rus a adăugat că douăzeci de civili au fost, de asemenea, transferați în tabăra rusă.

Schimbul a fost confirmat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a declarat că soldați și ofițeri ai Armatei și Gărzii Naționale și membri ai trupelor de Poliție de frontieră au putut să se întoarcă în Ucraina.

Zelenski a subliniat că printre aceștia se numărau militari care au participat la apărarea Mariupolului în timpul asediului devastator din 2022 sau care erau desfășurați la centrala nucleară de la Cernobîl, ocupată pentru scurt timp la începutul invaziei ruse.

Schimburile de prizonieri, printre puținele domenii în care Moscova și Kievul continuă să coopereze

„De la începutul invaziei pe scară largă, am adus deja acasă peste 7.000 de compatrioți ai noștri”, a spus Zelenski.

Schimburile de prizonieri și de cadavre ale militarilor uciși se numără printre puținele domenii în care Moscova și Kievul continuă să coopereze, la mai bine de trei ani și jumătate de la începerea asaltului rusesc asupra Ucrainei în februarie 2022.

Cele două tabere au făcut schimb de mii de prizonieri în acest an, în conformitate cu acordurile la care s-a ajuns în cadrul a trei sesiuni de discuții directe de la Istanbul din mai până în iulie.

Acordul privind schimburile de prizonieri a fost singurul rezultat concret al discuțiilor de la Istanbul.

Pozițiile celor două părți cu privire la condițiile pentru pace, stabilirea unei încetări a focului sau chiar o întâlnire între liderii lor continuă să fie diametral opuse, iar negocierile sunt acum într-un impas.

Foto: Profimedia

