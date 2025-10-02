Viktor Orban, nemulțumit de ajutorul acordat de UE Ucrainei: „Situația este foarte gravă. Bruxelles-ul vrea să meargă la război”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat joi pe rețelele de socializare un mesaj prin care a criticat discuțiile purtate în aceste zile la Copenhaga referitoare la războiul din Ucraina și la asistența acordată statelor europene Kievului.

Potrivit acestuia, statele europene „se pregătesc de război” prin finanțarea Ucrainei în lupta împotriva agresiunii ruse.

„Copenhaga, ziua a doua. Situația este gravă. Propunerile pro-război sunt pe masă. Vor să acorde fonduri UE Ucrainei. Vor să folosească tot felul de trucuri legale pentru a accelera aderarea Ucrainei. Vor să finanțeze transporturi de arme. Toate propunerile arată că Bruxelles-ul vrea să intre în război. Voi susține poziția ungară, dar acest summit dovedește, de asemenea, că următoarele luni vor fi despre amenințarea războiului. Vom avea nevoie de sprijinul întregii noastre comunități politice și al tuturor maghiarilor iubitori de pace”, a transmis premierul Ungariei.

Sursa foto: Shutterstock