WSJ: Statele Unite vor oferi informații Ucrainei pentru a realiza ATACURI împotriva infrastructurii energetice de pe teritoriul Rusiei

Statele Unite vor furniza Ucrainei informații pentru a realiza atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice a Rusiei, a relatat miercuri Wall Street Journal.

Acest ajutor ar urma să vină în timp ce Washingtonul analizează posibilitatea de a trimite Kievului noi arme care ar putea fi folosite pentru a ataca ținte de pe teritoriul rus, informează Reuters.

Statele Unite oferă de mult timp informații Kievulului, dar informațiile publicate miercuri de WSJ precizează că noua colaborare va facilita atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor, conductelor, centralelor electrice și altor infrastructuri energetice, cu scopul de a priva Kremlinul de venituri obținute din vânzarea de petrol și alte produse energetice.

SUA le cer aliaților să facă același lucru

Oficialii americani le solicită, de asemenea, aliaților NATO să ofere un sprijin similar, potrivit publicației. Președintele SUA, Donald Trump, a făcut presiuni asupra țărilor europene să oprească achizițiile de petrol rusesc în schimbul acordului său de a impune sancțiuni dure la adresa Moscovei, în încercarea de împiedica Rusia să obțină fondurile necesare pentru finanțarea agresiunii împotriva Ucrainei.

Nici Casa Albă, nici Ucraina, nici misiunile Rusiei la Națiunile Unite nu au răspuns imediat miercuri solicitărilor separate de comentarii din partea Reuters.

Potrivit unor oficiali americani citați de Wall Street Journal, aprobarea acestei noi strategii a venit cu puțin timp înainte ca Trump să posteze pe rețelele de socializare săptămâna trecută un mesaj prin care a sugerat că Ucraina ar putea recupera toate teritoriile ocupate de Rusia.

„După ce am văzut problemele economice (pe care războiul le provoacă Rusiei, n. red.), cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să câștige întreaga Ucraină înapoi în forma sa originală”, a scris Trump pe Truth Social marțea trecută, la scurt timp după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În ceea ce privește asistența militară suplimentară, Statele Unite iau în considerare o cerere a Ucrainei de a obține rachete Tomahawk, care au o rază de acțiune de 2.500 km, suficiente pentru a lovi Moscova și cea mai mare parte a Rusiei europene dacă sunt lansate din Ucraina.

