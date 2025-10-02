Un ofițer taiwanez și-a exprimat sprijinul pentru UCRAINA/ Taipeiul avertizează asupra legăturilor dintre Rusia și China

Un ofițer militar taiwanez a avertizat că o victorie a Rusiei în Ucraina ar putea încuraja China să ia măsuri în Taiwan, cu scopul de a prelua conducerea asupra teritoriului.

Taiwanul, pe care China îl consideră propriul teritoriu, încearcă să-și consolideze alianțe în Europa, pentru a contracara amenințarea regională. Taipeul a asociat amenințarea Chinei cu cea a Rusiei, avertizând că Beijingul are o influență majoră în desfășurarea conflictului din Ucraina.

Totuși, spre deosebire de SUA, Europa nu mai vinde echipamente militare Taiwanului, de teama să nu atragă un răspuns vehement din partea Chinei.

Hseih Jih-Sheng, adjunctul șefului statului major, a declarat, cu ocazia participării la Forumul de Securitate de la Varșovia, că războiul din Ucraina este urmărit îndeaproape la Taipei.

„Le dorim victoria. Există multe lucruri pe care le putem învăța din teatrul de operațiuni ucrainean și pe care le putem îmbunătăți pentru pregătirea noastră generală. Înfrângerea Ucrainei va semnala că statul chinez poate adopta mai multă agresivitate față de Taiwan”, a declarat ofițerul.

China condamnă acuzațiile Taiwanului

Ministerul chinez de Externe nu a răspuns imediat acuzațiilor. Luni, Ministerul a condamnat participarea ministrului taiwanez de Externe, Lin Chia-Lung, la Forumul de la Varșovia, acuzând Taipeiul că „exagerează”, potrivit publicației U.S. News.

Hseih a avertizat asupra exercițiilor militare comune ale Chinei și Rusiei, subliniind că amenințările celor două state ar putea provoca „o criză pe două fronturi”.

„În cazul în care China acționează asupra Taiwanului în timp ce Rusia își intensifică ofensiva în Ucraina, lumea s-ar putea confrunta cu o criză geopolitică pe două fronturi”, a avertizat acesta.

