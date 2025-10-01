Marile puteri se angajează într-o nouă cursă spațială/ FRANȚA și SUA desfășoară manevre comune ale sateliților-spion

Franța și Statele Unite planifică o a doua misiune comună de manevre coordonate cu sateliți pe orbită, demers care are scopul de a perfecționa capacitățile de spionaj, pe măsură ce China își extinde prezența militară în spațiu.

Operațiunea ar fi a treia misiune a Pentagonului efectuată în spațiu, alături de un aliat, după prima sa manevră cu două nave spațiale pe orbită, la sfârșitul anului trecut, cu Franța. Comandamentul Spațial al SUA a efectuat o misiune comună cu Marea Britanie la începutul acestei luni.

Un număr tot mai mare de sateliți cruciali pentru comunicații și-au făcut apariția în spațiu, aceștia având rolul de a intercepta rachete, cât și informații relevante cu privire la celelalte puteri spațiale ale lumii.

China, Rusia și SUA dețin arme anti-satelit și au lansat nave spațiale manevrabile, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la un posibil conflict care ar putea perturba navigația GPS sau ar putea întrerupe canalele de comunicare.

Franța și SUA își consolidează cooperarea militară

„Planificăm acest demers cu Franța chiar acum”, a transmis generalul-locotenent, Douglas Schiess, comandant al unei componente a Forțelor Spațiale ale SUA, citat de publicația U.S. News.

Franța are cel mai mare buget public al Europei pentru spațiu. Cele două state au anunțat că aceste activități ar putea să se repete în viitorul apropiat.

Comandamentul Spațial francez a refuzat să ofere informații despre aceste planuri. Referitor la prima operațiune, acesta a transmis că se antrenează alături de Statele Unite pentru a consolida cooperarea, a învăța cum să coordoneze acțiunile și a „demonstra solidaritatea noastră strategică”.

