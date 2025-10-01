Prima pagină » Știri externe » COREEA DE SUD ia măsuri împotriva amenințărilor regionale/ Lee Jae-Myung anunță creșterea bugetului apărării pe 2026

COREEA DE SUD ia măsuri împotriva amenințărilor regionale/ Lee Jae-Myung anunță creșterea bugetului apărării pe 2026

01 oct. 2025, 11:07, Știri externe
COREEA DE SUD ia măsuri împotriva amenințărilor regionale/ Lee Jae-Myung anunță creșterea bugetului apărării pe 2026

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a declarat că va crește bugetul apărării pentru 2026 cu 8,2%, ajungând la 47,2 miliarde de dolari.

Lee Jae-Myung a făcut acest anunț cu ocazia Zilei Forțelor Armate din Coreea de Sud, subliniind importanța capacităților de apărare.

„Impulsul pentru cooperare și prosperitate comună slăbește în întreaga lume și intrăm într-o eră a conflictelor sporite, în care fiecare acționează în felul său”, a declarat Lee.

Președintele sud-coreean a afirmat că bugetul apărării din 2026, cu creșterea sa „semnificativă”, se va concentra pe investiții tehnologice de ultimă generație, precum dronele și roboții.

Lee Jae-Myung, care și-a exprimat dorința de a colabora cu Phenianul, a declarat că pacea va fi posibilă doar pe o bază solidă de securitate. Acesta a subliniat că investițiile țării în apărare erau deja de 1,4 ori mai mari decât PIB-ul Coreei de Nord.

Președintele sud-coreean se orientează spre o cooperare cu Japonia

Lee Jae-Myung și-a preluat funcția în luna iunie, în urma unor alegeri anticipate care au urmat căderii regimului lui Yoon Suk-Yeol, care a încercat să impună legea marțială, ceea ce a determinat desfășurarea de trupe militare în Parlament și în alte instituții, potrivit The Straits Times.

De asemenea, Lee Jae-Myung s-a întâlnit, marți, cu prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, pentru a-și reitera angajamentul de a îmbunătăți relațiile dintre cele două state și a consolida cooperarea în domeniile securității și comerțului.

Coreea de Sud și Japonia s-au orientat spre o colaborare în domeniul securității și cel al comerțului, în contextul amenințărilor regionale, reprezentate de Coreea de Nord și China. Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, și omologul său chinez, Xi Jinping, au ajuns la un acord pentru intensificarea cooperării.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Marile puteri se angajează într-o nouă cursă spațială/ FRANȚA și SUA desfășoară manevre comune ale sateliților-spion

CUTREMUR puternic în Filipine. Autoritățile anunță că aproximativ 60 de persoane au murit

Mediafax
METEO. Vortexul polar lovește România: ninsori viscolite, ploi și vreme deosebit de rece
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma incidentelor cu drone
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
A murit ambasadorul Traian Chebeleu! Anunțul a fost făcut de Adrian Nastase
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Democrații vor iarăși să-l demită pe Trump. Un guvernator îl acuză de demță și invocă Amendamentul 25
A1
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
E INCREDIBIL până unde s-a ajuns! Ce s-a întâmplat între Alexandru Ciucu şi părinții Alinei Sorescu: "Voia să se dea jos din maşină". Designerul recunoaște tensiunile cu familia artistei: "Au existat certuri și discuții"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Probabil îți speli hainele greșit. Iată de ce!
POLITICĂ Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni. Partenera președintelui aprinde lumina la un eveniment caritabil
12:21
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni. Partenera președintelui aprinde lumina la un eveniment caritabil
POLITICĂ Nicușor Dan depășește termen după termen, date chiar de el. După ce a spus că-și alege echipa în două luni, acum mai AMÂNĂ cu „una-două săptămâni”
12:19
Nicușor Dan depășește termen după termen, date chiar de el. După ce a spus că-și alege echipa în două luni, acum mai AMÂNĂ cu „una-două săptămâni”
ULTIMA ORĂ Ambasada SUA ÎȘI ÎNCHIDE pagina de facebook: „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii”
12:08
Ambasada SUA ÎȘI ÎNCHIDE pagina de facebook: „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Eu nu vreau să câștige ALEGERILE nicio forță anti-europeană, dar vreau să câștige cine este votat de popor”
12:00
Victor Ponta: „Eu nu vreau să câștige ALEGERILE nicio forță anti-europeană, dar vreau să câștige cine este votat de popor”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”
11:30
Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”
POLITICĂ Gafa de protocol de la Timișoara, a lui Nicușor Dan, nu a fost singurul moment amuzant. O plimbare banală a președintelui a încins internetul. Cum a fost surprins
11:29
Gafa de protocol de la Timișoara, a lui Nicușor Dan, nu a fost singurul moment amuzant. O plimbare banală a președintelui a încins internetul. Cum a fost surprins