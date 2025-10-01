COREEA DE SUD ia măsuri împotriva amenințărilor regionale/ Lee Jae-Myung anunță creșterea bugetului apărării pe 2026

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a declarat că va crește bugetul apărării pentru 2026 cu 8,2%, ajungând la 47,2 miliarde de dolari.

Lee Jae-Myung a făcut acest anunț cu ocazia Zilei Forțelor Armate din Coreea de Sud, subliniind importanța capacităților de apărare.

„Impulsul pentru cooperare și prosperitate comună slăbește în întreaga lume și intrăm într-o eră a conflictelor sporite, în care fiecare acționează în felul său”, a declarat Lee.

Președintele sud-coreean a afirmat că bugetul apărării din 2026, cu creșterea sa „semnificativă”, se va concentra pe investiții tehnologice de ultimă generație, precum dronele și roboții.

Lee Jae-Myung, care și-a exprimat dorința de a colabora cu Phenianul, a declarat că pacea va fi posibilă doar pe o bază solidă de securitate. Acesta a subliniat că investițiile țării în apărare erau deja de 1,4 ori mai mari decât PIB-ul Coreei de Nord.

Președintele sud-coreean se orientează spre o cooperare cu Japonia

Lee Jae-Myung și-a preluat funcția în luna iunie, în urma unor alegeri anticipate care au urmat căderii regimului lui Yoon Suk-Yeol, care a încercat să impună legea marțială, ceea ce a determinat desfășurarea de trupe militare în Parlament și în alte instituții, potrivit The Straits Times.

De asemenea, Lee Jae-Myung s-a întâlnit, marți, cu prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, pentru a-și reitera angajamentul de a îmbunătăți relațiile dintre cele două state și a consolida cooperarea în domeniile securității și comerțului.

Coreea de Sud și Japonia s-au orientat spre o colaborare în domeniul securității și cel al comerțului, în contextul amenințărilor regionale, reprezentate de Coreea de Nord și China. Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, și omologul său chinez, Xi Jinping, au ajuns la un acord pentru intensificarea cooperării.

Foto: Profimedia

