Armata franceză a ARESTAT doi membri ai echipajului unui petrolier suspectat că ar aparține „flotei din umbră” a Rusiei

Mai mulți militari ai Armatei franceze au descins la bordul unui petrolier despre care autoritățile cred că ar face parte din „flota din umbră” a Rusiei, folosită pentru a evita sancțiunile impuse din cauza războiului din Ucraina.

Nava Boracay a părăsit Rusia luna trecută și se afla în largul coastei Danemarcei când drone neidentificate au forțat închiderea temporară a mai multor aeroporturi daneze, săptămâna trecută. Nava a fost ancorată în vestul Franței timp de câteva zile, iar autoritățile europene cred că aceasta ar fi fost chiar implicată în incidentele de securitate înregistrate în Danemarca.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri, la un summit al liderilor UE de la Copenhaga, că echipajul a comis „infracțiuni grave”, dar nu a oferit detalii. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu are cunoștință despre navă, notează BBC.

Potrivit Politico, militarii francezi au reținut doi membri ai echipajului. Autoritățile suspectează că petrolierul a fost folosit și pentru lansarea dronelor care au afectat transportul aerian din Danemarca, în septembrie.

Nava Boracay, sub pavilion Benin, se afla la peste 50 de kilometri în afara portului Saint-Nazaire miercuri, după ce a plecat din portul rusesc Primorsk din Marea Baltică.

Ce spun autoritățile din Franța și Danemarca

Cei doi membri ai echipajului, căpitanul și adjunctul său, au fost arestați sub acuzația de refuz de a se supune ordinelor și de faptul că nu au putut prezenta documente care să arate naționalitatea navei, potrivit Parchetului.

Discuțiile dintre liderii UE de la Copenhaga, pe 1 octombrie, au fost dominate de incursiunile cu drone ale Rusiei împotriva țărilor UE și de o propunere a Comisiei Europene de a crea un „zid al dronelor” la frontiera sa estică. zprim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat că nu poate comenta „investigații specifice”, dar a menționat că țările „se confruntă cu o mulțime de probleme cu flota din umbră din Marea Baltică”.

Miercuri dimineață, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că „o operațiune foarte importantă” este în desfășurare în legătură cu nava Boracay. „Au existat infracțiuni foarte importante comise de echipaj, ceea ce justifică procedurile legale”, a spus el la sosirea la summit.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Macron evocă, la summitul UE, o „CONFRUNTARE” cu Rusia /Președintele Franței avertizează că avioanele ruse ar putea fi doborâte

Premierul Danemarcei cere Uniunii Europene acțiuni comune pentru respingerea „RĂZBOIULUI hibrid” /„Ne amenință o singură țară, Rusia”

Sursa foto: Profimedia