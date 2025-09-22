Prima pagină » Știri externe » Un român căutat în toată Europa a fost prins în Italia. Câinele acestuia l-a dat de gol, detaliul care a ieșit la iveală

Un român căutat în toată Europa a fost prins în Italia. Câinele acestuia l-a dat de gol, detaliul care a ieșit la iveală

22 sept. 2025, 12:07, Știri externe
Un român căutat în toată Europa a fost prins în Italia. Câinele acestuia l-a dat de gol, detaliul care a ieșit la iveală

Un bărbat de 42 de ani, originar din Brașov, a fost capturat de polițiștii italieni în Verona, pe Corso Porta Nuova, după o urmărire care a durat luni de zile. Românul era dat în urmărire internațională în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile române, el era condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri.

În luna mai a acestui an, autoritățile române au transmis un semnal de alarmă colegilor din Italia, sugerând că fugarul ar putea fi pe teritoriul orașului Verona. Polițiștii din cadrul secției Catturandi – unitate specializată în capturarea persoanelor urmărite – s-au mobilizat pentru a-l găsi.

Primele indicii au arătat că bărbatul folosea documente de identitate falsificate, provenite din Ungaria și Polonia, pentru a-și ascunde identitatea. A urmat apoi o muncă minuțioasă pentru a verifica locurile pe care acesta le frecventa, dar și persoanele cu care intră în contact.

Câinele l-a dat de gol pe românul fugar

În final, detaliul care l-a dat de gol și a ajutat la prinderea sa a fost chiar câinele său. În ultimele zile, mai mulți trecători au observat în centrul Veronei o mașină în care călătorea un câine de talie mare, cu capul scos pe geam. Acest element banal a atras atenția polițiștilor, care știau din monitorizarea rețelelor sociale că fugarul era pasionat de câinii de tip ”American Bully”.

Pornind de la indiciul acesta, echipajele de poliție au supravegheat zona și au reușit să intercepteze autoturismul exact în momentul în care trecea prin intersecția de la Porta Nuova.

Arestarea și descoperirile ulterioare

Odată ce poliția l-a oprit, bărbatul nu a opus rezistență și a fost dus direct la sediul poliției din Verona. După percheziție, asupra lui au fost găsite o carte de identitate și un permis de conducere false, ceea ce confirmă că își construise cu atenție o viață sub o identitate falsă.

După ce i s-a confirmat identitatea, arestarea a fost validată, iar românul a fost plasat în detenție provizorie, în așteptarea procedurilor de extrădare către România.

Ce urmează acum pentru fugarul din Brașov

Autoritățile din Italia vor decide în următoarea perioadă predarea sa către România, unde va trebui să își execute pedeapsa de 10 ani și jumătate pentru traficul de droguri. În plus, el va trebui să răspundă și pentru faptele pe care le-a comis în Italia, iar asta ar putea prelungi perioada pe care o va sta în spatele gratiilor.

Cazul a fost considerat un succes major al colaborării dintre poliția din Italia și cea din România și a dovedit cât de importantă este cooperarea internațională pentru aducerea în fața justiției a infractorilor periculoși.

Citește și

DEZVĂLUIRI Mafia azeră din Malta și pericolul petrolului rusesc „botezat” din România. Culisele ARESTĂRII oligarhului Adnan Ahmadzada, ex-vicepreședinte SOCAR
14:08
Mafia azeră din Malta și pericolul petrolului rusesc „botezat” din România. Culisele ARESTĂRII oligarhului Adnan Ahmadzada, ex-vicepreședinte SOCAR
EXTERNE Arabia Saudită avertizează asupra consecințelor anexării CISIORDANIEI de către Israel/ Netanyahu pregătește un răspuns ferm
13:16
Arabia Saudită avertizează asupra consecințelor anexării CISIORDANIEI de către Israel/ Netanyahu pregătește un răspuns ferm
EXTERNE ChatGPT a ajutat o femeie să câștige 150.000 de dolari la loterie. Ce a făcut cu banii
12:40
ChatGPT a ajutat o femeie să câștige 150.000 de dolari la loterie. Ce a făcut cu banii
EXTERNE Orașul din Japonia care adoptă o nouă ordonanță. Limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi
12:30
Orașul din Japonia care adoptă o nouă ordonanță. Limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi
ANALIZĂ „Strategia haosului” în alegerile din Moldova. Probleme interne reale, alegători indeciși și frustrați: „NEMULȚUMIRI sociale profunde”
11:53
„Strategia haosului” în alegerile din Moldova. Probleme interne reale, alegători indeciși și frustrați: „NEMULȚUMIRI sociale profunde”
POLITICĂ Vânătoare de vrăjitoare în Moldova, înainte de alegeri? 250 de PERCHEZIȚII, într-o acțiune specială a statului. Se invocă o rețea rusească
11:01
Vânătoare de vrăjitoare în Moldova, înainte de alegeri? 250 de PERCHEZIȚII, într-o acțiune specială a statului. Se invocă o rețea rusească
Mediafax
Virusul West Nile în România: 30 de cazuri de infecție. Care este categoria cea mai vulnerabilă
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Cancan.ro
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net
Mediafax
Termoenergetica anunță că locuitorii din peste 800 de blocuri din București și Spitalul Malaxa rămân fără agent termic în zilele următoare
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Scandal incredibil după Miss America. Oamenii au observat ceva la câștigătoare și nu le-a plăcut
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
A murit renumitul antrenor de la Liverpool! Avea doar 47 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noi modele de la KGM
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Traian Băsescu, întâlnire cu Călin Georgescu. De ce l-a trimis la plimbare după jumătate de oră
Evz.ro
Ancheta lui Toto Dumitrescu se complică. Urmează zile cruciale pentru actor
A1
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Ziua lui Dorobanțu s-a transformat într-un moment VIRAL! Ce a făcut Ahmed de ziua concurentului din Casa Iubirii este surprinzător. GESTUL pe care nimeni nu îl anticipa stârnește valuri de reacții în mediul online
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Cercetătorii vor să afle cum formează creierul iluzii cu ajutorul laserelor