Un român căutat în toată Europa a fost prins în Italia. Câinele acestuia l-a dat de gol, detaliul care a ieșit la iveală

Un bărbat de 42 de ani, originar din Brașov, a fost capturat de polițiștii italieni în Verona, pe Corso Porta Nuova, după o urmărire care a durat luni de zile. Românul era dat în urmărire internațională în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile române, el era condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri.

În luna mai a acestui an, autoritățile române au transmis un semnal de alarmă colegilor din Italia, sugerând că fugarul ar putea fi pe teritoriul orașului Verona. Polițiștii din cadrul secției Catturandi – unitate specializată în capturarea persoanelor urmărite – s-au mobilizat pentru a-l găsi.

Primele indicii au arătat că bărbatul folosea documente de identitate falsificate, provenite din Ungaria și Polonia, pentru a-și ascunde identitatea. A urmat apoi o muncă minuțioasă pentru a verifica locurile pe care acesta le frecventa, dar și persoanele cu care intră în contact.

Câinele l-a dat de gol pe românul fugar

În final, detaliul care l-a dat de gol și a ajutat la prinderea sa a fost chiar câinele său. În ultimele zile, mai mulți trecători au observat în centrul Veronei o mașină în care călătorea un câine de talie mare, cu capul scos pe geam. Acest element banal a atras atenția polițiștilor, care știau din monitorizarea rețelelor sociale că fugarul era pasionat de câinii de tip ”American Bully”.

Pornind de la indiciul acesta, echipajele de poliție au supravegheat zona și au reușit să intercepteze autoturismul exact în momentul în care trecea prin intersecția de la Porta Nuova.

Arestarea și descoperirile ulterioare

Odată ce poliția l-a oprit, bărbatul nu a opus rezistență și a fost dus direct la sediul poliției din Verona. După percheziție, asupra lui au fost găsite o carte de identitate și un permis de conducere false, ceea ce confirmă că își construise cu atenție o viață sub o identitate falsă.

După ce i s-a confirmat identitatea, arestarea a fost validată, iar românul a fost plasat în detenție provizorie, în așteptarea procedurilor de extrădare către România.

Ce urmează acum pentru fugarul din Brașov

Autoritățile din Italia vor decide în următoarea perioadă predarea sa către România, unde va trebui să își execute pedeapsa de 10 ani și jumătate pentru traficul de droguri. În plus, el va trebui să răspundă și pentru faptele pe care le-a comis în Italia, iar asta ar putea prelungi perioada pe care o va sta în spatele gratiilor.

Cazul a fost considerat un succes major al colaborării dintre poliția din Italia și cea din România și a dovedit cât de importantă este cooperarea internațională pentru aducerea în fața justiției a infractorilor periculoși.