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Claudiu Năsui a recunoscut că nu a fost niciodată în Republica Moldova, înainte să fie numit ministru al Dezvoltării Economiei și Digitalizării

Claudiu Năsui a recunoscut că nu a fost niciodată în Republica Moldova, înainte să fie numit ministru al Dezvoltării Economiei și Digitalizării
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Claudiu Năsui a recunoscut că nu a fost niciodată în Republica Moldova înainte de a fi numit ministru al Dezvoltării Economiei și Digitalizării. El a vorbit și despre poziția sa privind ideea Unirii Republicii Moldova cu România, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”.

Claudiu Năsui a devenit oficial ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova. El a depus jurământul la Președinție, în prezența Maiei Sandu și a premierului Vasile Tofan (vezi AICI). După acest episod, Claudiu Năsui a fost invitat în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”, acolo unde a dezvăluit că, până să devină ministru în Republica Moldova, nu a vizitat niciodată țara.

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Claudiu Năsui se află la prima vizită în Republica Moldova

Întrebat dacă a mai vizitat Republica Moldova, Năsui a răspuns că se află la prima sa vizită. În continuare, gazda emisiunii l-a întrebat de ce nu ar fi existat, până recent, un interes către a vizita Republica Moldova, în contextul în care tatăl său a fost consul onorific al Republicii Moldova în SUA. A fost întrebat și dacă este unionist.

„Tatăl meu a fost consul onorific și el e un mare fan al unirii cu România și un mare fan al Republicii Moldova. El cumva a fost foarte fericit și dornic să ajute aici. Din păcate, drumurile mele nu m-au adus pe aici, pentru că eram pe partea asta de buget, finanțe, în Parlamentul din România. Oportunitatea principală pe care trebuie să o ia Republica Moldova este integrarea în UE. V-aș minți dacă aș spune că aș fi contra unei uniri”, a răspuns Claudiu Năsui, arată Unimedia.info.

De asemenea, a susținut că tatăl său nu a avut afaceri legate de Republica Moldova. El a explicat că tatăl său face parte din diaspora română din SUA.

„Ca să înțelegeți, consulul onorific este o funcție onorifică. El, practic, face parte din diaspora română din străinătate care a susținut foarte multe fonduri de politică externă a Republicii Moldova prin Statele Unite, pentru că el acolo trăiește. În acest context a fost făcut consul. E o funcție care te costă destul de mult și el a făcut-o cu mare plăcere”, a mai spus Claudiu Năsui.

Claudiu Năsui spune că economia Republicii Moldova este în dezvoltare, dar are nevoie de reforme pentru a obține rezultate mai bune. El compară reformele cu un „medicament” necesar pentru însănătoșirea economiei.

Sursă foto: Mediafax Foto

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