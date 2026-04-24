Prima pagină » Știri externe » Un soldat american care a participat la capturarea lui Maduro pariase pe eveniment dinainte. Suma uriașă pe care a câștigat-o i-a adus probleme

Un soldat american care a participat la capturarea lui Maduro pariase pe eveniment dinainte. Suma uriașă pe care a câștigat-o i-a adus probleme

Nicolas Maduro - Foto: Mediafax foto

Un militar din forțele speciale ale SUA a fost pus sub acuzare și arestat după ce a pariat pe înlăturarea lui Nicolas Maduro de la conducerea Venezuelei. El a fost chiar implicat în capturarea fostului dictator venezuelean. 

Soldatul a pariat pe Polymarket, platformă de pariuri, chiar înainte de a participa la operațiunea de capturare a dictatorului pe 3 ianuarie 2026.

Soldatul a pariat pe înlăturarea lui Maduro înainte de operațiunea capturării sale

Van Dyke, un soldat activ, s-a bazat pe informații clasificate, iar acum este pus sub acuzare de Departamentul de Justiție al SUA, potrivit BBC.

„Aceasta este în mod clar o tranzacție cu informații privilegiate și este ilegală conform legii federale”, au declarat oficiali ai Departamentului de Justiție.

Militarul a divulgat informații clasificate prin pariul făcut pe Polymarket

El era staționat la baza Fort Bragg din Carolina de Nord. A fost implicat în plănuirea și executarea Operațiunii Absolute Resole și a avut acces la informații clasificate.

Militarul a promis sub jurământ că nu va divulga, nu va publica, nu va releva prin a scrie, vorbi sau a indica…orice informație secretă sau sensibilă legată de operațiunea militară. Chiar și personalul Casei Albe a fost atenționat la începutul lunii să nu facă pariuri pe site-uri de predicții.

Suma câștigată

Procurorii federali acuză că militarul a fost implicat în activități ilegale între 8 decembrie 2025 și 6 ianuarie 2026.

Van Dyke și-a creat cont pe Polymarket și a început să parieze pe înlăturarea lui Maduro. A pus  în joc sume de 33.000 de dolari.  A câștigat 409.000 de dolari de pe urma pariurilor că Maduro va fi înlăturat de la conducerea Venezuelei la începutul anului 2026.

