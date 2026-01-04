Maduro arestat, SUA conduc Venezuela. Marco Rubio: “Alegeri? Sunt premature în acest moment. Vrem ca Venezuela să se îndrepte spre o anumită direcție”

Capturarea dictatorului Nicolas Maduro a lăsat un vid de putere la Caracas. Ce s-ar putea alege de viitorul Venezuelei după ce Trump a anunțat triumful operațiunii militare de pe 3 ianuarie?

Administrația s-a angajat să „conducă” Venezuela într-un proces de tranziție către democratizare, cu toate că în acest moment, noul președinte interimar este Delcy Rodriguez, iar ea respinge ocupația americană și a făcut apel la eliberarea lui Maduro.

Trump: Vrem vecini buni

Trump, autoproclamat „președinte al păcii”, le-a spus reporterilor „vrem doar să ne înconjurăm cu vecini buni, cu energie”.

Președintele SUA a spus că secretarul de Stat Marco Rubio și secretarul de Război Pete Hegseth vor „lucra împreună cu poporul Venezuelei pentru a se asigura că avem o Venezuela îndreptată”.

„Nu puteam să facem asta cu Maduro și să-i lăsăm așa, să plecăm și să le zicem „duceți-vă dracu”, a spus Trump.

„O vom conduce cum se cuvine. O vom conduce profesionist. Avem cele mai mărețe companii petroliere din lume care vor investi miliarde și miliarde de dolari”, a spus Trump, care pare să respingă perspectivele organizării alegerilor libere prea curând sau să-i permită Mariei Corina Machado, lidera opoziției și laureata Premiului Nobel pentru Pace, să devină o opțiune pentru tranziția Venezuelei de la dictatură la democrație.

„Cred că va fi prea dur pentru ea să fie lider, nu are suport. Nu are parte de respectul populației”, a spus Trump, potrivit Financial Times.

Rubio: Alegerile sunt premature

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat duminică că Statele Unite doresc o tranziție democratică în Venezuela, dar nu a oferit un calendar exact. Rubio a susținut că administrația „trebuie să se confrunte cu realitatea imediată” și a spus că discutarea unui posibil calendar pentru alegerile din Venezuela este „prematură”.

„Avem probleme pe termen scurt care trebuie abordate imediat. Cu toții dorim să vedem un viitor luminos pentru Venezuela, o tranziție către democrație. Toate aceste lucruri sunt grozave și cu toții vrem să vedem asta”, a spus el la emisiunea Meet the Press de la NBC.

Rubio a spus și la emisiunea Face the Nation de la CBS că „trebuie să existe puțin realism aici”.

„Au acest sistem chavism în vigoare de 15 sau 16 ani și toată lumea se întreabă de ce, la 24 de ore după arestarea lui Nicolas Maduro, nu sunt programate alegeri pentru mâine? Este absurd”, a spus el.

