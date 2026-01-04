Prima pagină » Știri externe » Maduro arestat, SUA conduc Venezuela. Marco Rubio: “Alegeri? Sunt premature în acest moment. Vrem ca Venezuela să se îndrepte spre o anumită direcție”

Maduro arestat, SUA conduc Venezuela. Marco Rubio: “Alegeri? Sunt premature în acest moment. Vrem ca Venezuela să se îndrepte spre o anumită direcție”

04 ian. 2026, 18:38, Știri externe
Maduro arestat, SUA conduc Venezuela. Marco Rubio: “Alegeri? Sunt premature în acest moment. Vrem ca Venezuela să se îndrepte spre o anumită direcție”

Capturarea dictatorului Nicolas Maduro a lăsat un vid de putere la Caracas. Ce s-ar putea alege de viitorul Venezuelei după ce Trump a anunțat triumful operațiunii militare de pe 3 ianuarie? 

Administrația s-a angajat să „conducă” Venezuela într-un proces de tranziție către democratizare, cu toate că în acest moment, noul președinte interimar este Delcy Rodriguez, iar ea respinge ocupația americană și a făcut apel la eliberarea lui Maduro.

Trump: Vrem vecini buni

Trump, autoproclamat „președinte al păcii”, le-a spus reporterilor „vrem doar să ne înconjurăm cu vecini buni, cu energie”.

Președintele SUA a spus că secretarul de Stat Marco Rubio și secretarul de Război Pete Hegseth vor „lucra împreună cu poporul Venezuelei pentru a se asigura că avem o Venezuela îndreptată”.

„Nu puteam să facem asta cu Maduro și să-i lăsăm așa, să plecăm și să le zicem „duceți-vă dracu”, a spus Trump.

„O vom conduce cum se cuvine. O vom conduce profesionist. Avem cele mai mărețe companii petroliere din lume care vor investi miliarde și miliarde de dolari”, a spus Trump, care pare să respingă perspectivele organizării alegerilor libere prea curând sau să-i permită Mariei Corina Machado, lidera opoziției și laureata Premiului Nobel pentru Pace, să devină o opțiune pentru tranziția Venezuelei de la dictatură la democrație.

„Cred că va fi prea dur pentru ea să fie lider, nu are suport. Nu are parte de respectul populației”, a spus Trump, potrivit Financial Times.

Rubio: Alegerile sunt premature

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat duminică că Statele Unite doresc o tranziție democratică în Venezuela, dar nu a oferit un calendar exact. Rubio a susținut că administrația „trebuie să se confrunte cu realitatea imediată” și a spus că discutarea unui posibil calendar pentru alegerile din Venezuela este „prematură”.

„Avem probleme pe termen scurt care trebuie abordate imediat. Cu toții dorim să vedem un viitor luminos pentru Venezuela, o tranziție către democrație. Toate aceste lucruri sunt grozave și cu toții vrem să vedem asta”, a spus el la emisiunea Meet the Press de la NBC.

Rubio a spus și la emisiunea Face the Nation de la CBS că „trebuie să existe puțin realism aici”.

„Au acest sistem chavism în vigoare de 15 sau 16 ani și toată lumea se întreabă de ce, la 24 de ore după arestarea lui Nicolas Maduro, nu sunt programate alegeri pentru mâine? Este absurd”, a spus el.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă: Maduro în arest la New York, Trump „conduce” Venezuela. Americanii vor un Guvern de tranziție în Caracas. Rubio: Nu avem nevoie de petrolul Venezuelei

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Atacul american asupra Venezuelei stârnește temeri privind o viitoare preluare a Groenlandei. Danemarca: „Cerem respect total“
17:34
Atacul american asupra Venezuelei stârnește temeri privind o viitoare preluare a Groenlandei. Danemarca: „Cerem respect total“
INEDIT Pariuri suspecte înainte de operațiunea americană din Venezuela: 400.000 de dolari pe capturarea lui Maduro
17:12
Pariuri suspecte înainte de operațiunea americană din Venezuela: 400.000 de dolari pe capturarea lui Maduro
BANI O tânără a câștigat 150.000 de dolari la loterie cu un bilet pe care l-a primit cadou de la bunica ei. „A izbucnit în lacrimi”
16:11
O tânără a câștigat 150.000 de dolari la loterie cu un bilet pe care l-a primit cadou de la bunica ei. „A izbucnit în lacrimi”
RELIGIE Papa Leon al XIV-lea cere ca Venezuela să rămână o țară independentă:”Nu trebuie să întârziem în a porni pe căile dreptății și păcii”
15:40
Papa Leon al XIV-lea cere ca Venezuela să rămână o țară independentă:”Nu trebuie să întârziem în a porni pe căile dreptății și păcii”
LIVE 🚨 Ce s-a întâmplat cu Maduro după ce a fost adus în SUA. Azi președintele Venezuelei, mâine prizonier în Brooklyn
15:26
🚨 Ce s-a întâmplat cu Maduro după ce a fost adus în SUA. Azi președintele Venezuelei, mâine prizonier în Brooklyn
AFACERI Exor și familia Ferrari prelungesc pactul acționarilor. Părțile au drepturi reciproce de primă ofertă în cazul transferurilor de acțiuni Ferrari
15:16
Exor și familia Ferrari prelungesc pactul acționarilor. Părțile au drepturi reciproce de primă ofertă în cazul transferurilor de acțiuni Ferrari
Mediafax
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Mediafax
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Click
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
Ce salariu are un polițist în 2026. Suma pe care o câștigă lunar, cu tot cu sporuri
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Frica de abandon: rădăcini, manifestări și drumul spre vindecare
FLASH NEWS Fostul șef al spionilor descifrează „operațiunea specială” din Venezuela. „Diferența este una de tabără, nu de mecanism”
18:14
Fostul șef al spionilor descifrează „operațiunea specială” din Venezuela. „Diferența este una de tabără, nu de mecanism”
ANALIZĂ EXCLUSIV | Tranziția către Foc și Aer: de ce incendiile, exploziile și pierderea încrederii nu sunt întâmplătoare
18:07
EXCLUSIV | Tranziția către Foc și Aer: de ce incendiile, exploziile și pierderea încrederii nu sunt întâmplătoare
SĂNĂTATE Profesorul Constantin Dulcan. Cum alege creierul între bine și rău: „Unele cuvinte ne ajută, altele ne îmbolnăvesc”
17:26
Profesorul Constantin Dulcan. Cum alege creierul între bine și rău: „Unele cuvinte ne ajută, altele ne îmbolnăvesc”
LIFESTYLE Cât costă să dormi o noapte în patul lui „Coco” Chanel, în „garsoniera” de la Ritz
16:44
Cât costă să dormi o noapte în patul lui „Coco” Chanel, în „garsoniera” de la Ritz
EXCLUSIV Cine era tânărul român care a murit în catastrofa din Elveția. Adolescentul se afla în grija tatălui în momentul tragediei
16:37
Cine era tânărul român care a murit în catastrofa din Elveția. Adolescentul se afla în grija tatălui în momentul tragediei
SPORT 28 de jucători de la FCSB au PLECAT în Antalya! „Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului”
16:12
28 de jucători de la FCSB au PLECAT în Antalya! „Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului”

Cele mai noi