Prima pagină » Știri externe » Val de glume online de după capturarea lui Maduro: de la prețul treningului fostului dictator la creșterea comenzilor de pizza la Pentagon

Val de glume online de după capturarea lui Maduro: de la prețul treningului fostului dictator la creșterea comenzilor de pizza la Pentagon

04 ian. 2026, 07:15, Știri externe
Val de glume online de după capturarea lui Maduro: de la prețul treningului fostului dictator la creșterea comenzilor de pizza la Pentagon

Operațiunea militară a președintelui american Donald Trump a stârnit un val de glume și ironii la adresa președintelui capturat al Venezuelei, Nicolas Maduro.  Fostul dictator, aflat în custodia forțelor militare americane pe USS Iwo Jima, a fost fotografiat într-un trening.

Deși dictatorul obișnuia să se îmbrace în trening (mai ales în culorile drapelului țării sale), internauții s-au declarat mirați când au văzut prețul hainelor cu care armata SUA l-a îmbrăcat.

Treningul purtat de dictator este de marcă Nike și costă 99 de dolari. După imagini, dictatorul a primit și ochelari de somn de marcă Wanme în valoare de 6,99 de dolari. De asemenea, urechile i-au fost acoperite cu căști antifonice Flintronic de 11,99 de dolari.

Pe alte site-uri, articolele Nike purtate de Maduro sunt scoși la vânzare la prețul de 260 de dolari.

 „Teoria livrărilor de Pizza la Pentagon” este confirmată, din nou

Se spune că înaintea fiecărei crize internaționale majore (precum un atac american într-o țară străină), la pizzeriile din apropierea clădirilor guvernamentale americane, cum ar fi Pentagonul, sediul CIA și Casa Albă, numărul comenzilor crește vertiginos. Angajații Pentagonului și CIA, când sunt anunțați că vor lucra peste program, se aprovizionează cu pizza și alte preparate fast-food consistente.

Anul trecut, între 21-22 iunie 2025, s-a raportat un număr crescut la nivel critic al livrărilor de pizza la Pentagon, anticipând bombardarea centralelor nucleare ale Iranului de către aviația SUA.

Fenomenul s-a repetat la orele târzii ale zilei de 2 ianuarie și în dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, când numărul comenzilor de la restaurantele Papa Johns și Domino a crescut, după cum arată graficele ilustrate de site-ul Pentagon Pizza Index.

Livrările au coincis cu atacarea Venezuelei și anunțul capturării lui Nicolas Maduro făcut de Donald Trump.

Fenomenul nu este tocmai nou. Numărul crescut al comenzilor de pizza de la restaurantele Domino a fost observat și înainte de invaziile militare ale Grenadei (1983) și Panamei (1989).

Ironii la adresa democraților și rușilor

Într-un clip, o susținătoare a Partidului Democratic critică bombardarea Venezuelei de către SUA și capturarea președintelui venezuelean, după ce mai mulți analiști susțin că SUA au încălcat dreptul internațional.

Pentru a o ironiza , un susținător al lui Trump i-a pus clipul democratei lângă filmarea unui tânăr bărbat venezuelean care iese în stradă să strige de bucurie că țara sa a fost în sfârșit eliberată de sub dictatura lui Maduro, exact în maniera cum sărbătoreau românii după fuga lui Ceaușescu la Revoluția din 1989.

Tânărul, îmbrăcat într-un trening cu culorile drapelului țării sale,  i-a mulțumit lui Dumnezeu și președintelui Donald Trump pentru că țara sa este în sfârșit „liberă”.

Pe X au fost postate mai multe meme-uri care îi ironizează pe liberalii vestici care și-au exprimat criticile la adresa lui Trump pentru capturarea lui Maduro. Venezuelenii sunt ilustrați ca fiind fericiți că țara lor a fost în sfârșit eliberată de sub regimul autoritar al lui Maduro.

Într-o altă filmare postată de un internaut pe X, este ironizat sistemul de apărare antiaeriană a Rusiei, pe care Maduro l-a primit de la Vladimir Putin. Rușii spuneau că sistemul antiaerian era capabil să doboare orice aeronavă a SUA.

Pe de altă parte, 150 de aeronave ale SUA au pătruns cu ușurință în spațiul aerian al Venezuelei pe 3 ianuarie 2026. Numai un elicopter american a fost avariat ușor.

În filmarea postată apare o tânără venezueleană  care dansează în jurul artificiilor lansate. Comentatorii de pe X au râs copios și au scris că artificiile sunt „proiectilele trase de sistemele rusești de apărare” împotriva forțelor aeriene ale SUA, punând la îndoială forța militară a Rusiei.

Într-un alt meme, un internaut l-a postat pe dictatorul rus Vladimir Putin ilustrat în locul lui Maduro, aflat în captivitate și îmbrăcat în trening.

De asemenea, meme-urile cu glumele la adresa secretarului de Stat al SUA Marco Rubio au fost în trend, după ce acesta a justificat atacul Venezuelei de către SUA.

Un utilizator a scris că „Marco Rubio realizează că el va deveni președintele interimar al Venezuelei, guvernator al Cubei și Șah al Iranului”.

Și dacă tot gluma cu melodia „Turn The Lights Off” rulată pe fundal în scena de dans a actorului Jon Hamm este în vogă pe X, Instagram și pe TikTok, internauții l-au imaginat cu ajutorul AI pe secretarul de Stat al SUA de după atacarea Venezuelei:

În alte ilustrații generate cu AI, atât președintele Trump, cât și secretarul Rubio sunt îmbrăcați în uniforma lui Simon Bolivar, considerați „eliberatorii” Venezuelei.

Sursa Foto: X

Autorul recomandă: Nicolas Maduro împlinește 63 de ani și dansează rumba, în timp ce SUA lansează „o nouă fază de operațiuni sub acoperire” în Venezuela

Recomandarea video

Citește și

LIVE Operațiunea Southern Spear, ziua 125. Maduro a fost transportat la New York pentru a fi adus în fața justiției | Reacții internaționale și proteste
06:26
Operațiunea Southern Spear, ziua 125. Maduro a fost transportat la New York pentru a fi adus în fața justiției | Reacții internaționale și proteste
LIVE Catastrofa de la Crans-Montana, ziua 4. Guvernul federal elvețian anunță organizarea unei ceremonii solemne în memoria victimelor
05:48
Catastrofa de la Crans-Montana, ziua 4. Guvernul federal elvețian anunță organizarea unei ceremonii solemne în memoria victimelor
PORTRET Delcy Rodríguez, cea mai puternică femeie din Venezuela, responsabilă de industria petrolieră, este noul președinte după capturarea lui Maduro
05:30
Delcy Rodríguez, cea mai puternică femeie din Venezuela, responsabilă de industria petrolieră, este noul președinte după capturarea lui Maduro
EVOLUȚIE Khamenei sfidează: După ce Trump a amenințat că va lovi Iranul dacă „protestatari pașnici sunt uciși”, liderul iranian spune că „Republica nu va ceda”
05:15
Khamenei sfidează: După ce Trump a amenințat că va lovi Iranul dacă „protestatari pașnici sunt uciși”, liderul iranian spune că „Republica nu va ceda”
RĂZBOI Starmer și Macron „își încordează mușchii” după operațiunea lui Trump din Venezuela: Avioanele franceze și britanice au atacat o bază ISIS din Siria
05:00
Starmer și Macron „își încordează mușchii” după operațiunea lui Trump din Venezuela: Avioanele franceze și britanice au atacat o bază ISIS din Siria
TRAGEDIE Patronii clubului din Crans-Montana sunt cercetați pentru ucidere din culpă. Fotografii vechi cu renovările barului, indicii importante în anchetă
22:55
Patronii clubului din Crans-Montana sunt cercetați pentru ucidere din culpă. Fotografii vechi cu renovările barului, indicii importante în anchetă
Mediafax
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp, în Ajunul Anului Nou. Avea o rană gravă la cap 😲
Prosport.ro
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și a reacționat! Turiștii au scos din buzunare mii de euro pentru un sejur. FOTO
Adevarul
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură atipică: „Devin rapid o necesitate în alimentație”
Mediafax
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Click
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
Digi24
Ce acuzații le aduc Statele Unite lui Maduro și soției sale. „Vor înfrunta întreaga furie a justiției americane””
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Fiul unui ţăran analfabet, una dintre cele mai strălucite minţi ştiinţifice din toate timpurile
EXCLUSIV Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe. La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere
07:00
Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe. La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere
EXCLUSIV Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat mister, deși lucrarea este predată către Primăria Capitalei
06:00
Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat mister, deși lucrarea este predată către Primăria Capitalei
DEZVĂLUIRI Washington Post dezvăluie: Unitatea de comando a Pentagonului voia să-l prindă pe Maduro în ajunul Anului Nou. Ies la iveală detalii din atacul surpriză al SUA
06:00
Washington Post dezvăluie: Unitatea de comando a Pentagonului voia să-l prindă pe Maduro în ajunul Anului Nou. Ies la iveală detalii din atacul surpriză al SUA
BREAKING NEWS 🚨 Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, capturat din pat de forțele speciale americane, a fost adus în papuci în SUA și încarcerat în teribilul centru de detenție din Brooklyn. Primele imagini, pe Gândul. De ce este importantă soția lui Maduro pentru americani
23:55
🚨 Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, capturat din pat de forțele speciale americane, a fost adus în papuci în SUA și încarcerat în teribilul centru de detenție din Brooklyn. Primele imagini, pe Gândul. De ce este importantă soția lui Maduro pentru americani
REACȚIE Ce reacții au avut liderii internaționali după ce Statele Unite l-au capturat pe Nicolás Maduro
23:46
Ce reacții au avut liderii internaționali după ce Statele Unite l-au capturat pe Nicolás Maduro
LEGE Anunțul începutului de an. Premierul Bolojan promite creșterea vârstei de pensionare în toate domeniile
23:19
Anunțul începutului de an. Premierul Bolojan promite creșterea vârstei de pensionare în toate domeniile

Cele mai noi