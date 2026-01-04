Val de glume online de după capturarea lui Maduro: de la prețul treningului fostului dictator la creșterea comenzilor de pizza la Pentagon

Operațiunea militară a președintelui american Donald Trump a stârnit un val de glume și ironii la adresa președintelui capturat al Venezuelei, Nicolas Maduro. Fostul dictator, aflat în custodia forțelor militare americane pe USS Iwo Jima, a fost fotografiat într-un trening.

Deși dictatorul obișnuia să se îmbrace în trening (mai ales în culorile drapelului țării sale), internauții s-au declarat mirați când au văzut prețul hainelor cu care armata SUA l-a îmbrăcat.

Treningul purtat de dictator este de marcă Nike și costă 99 de dolari. După imagini, dictatorul a primit și ochelari de somn de marcă Wanme în valoare de 6,99 de dolari. De asemenea, urechile i-au fost acoperite cu căști antifonice Flintronic de 11,99 de dolari.

Pe alte site-uri, articolele Nike purtate de Maduro sunt scoși la vânzare la prețul de 260 de dolari.

„Teoria livrărilor de Pizza la Pentagon” este confirmată, din nou

Se spune că înaintea fiecărei crize internaționale majore (precum un atac american într-o țară străină), la pizzeriile din apropierea clădirilor guvernamentale americane, cum ar fi Pentagonul, sediul CIA și Casa Albă, numărul comenzilor crește vertiginos. Angajații Pentagonului și CIA, când sunt anunțați că vor lucra peste program, se aprovizionează cu pizza și alte preparate fast-food consistente.

Anul trecut, între 21-22 iunie 2025, s-a raportat un număr crescut la nivel critic al livrărilor de pizza la Pentagon, anticipând bombardarea centralelor nucleare ale Iranului de către aviația SUA.

Fenomenul s-a repetat la orele târzii ale zilei de 2 ianuarie și în dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, când numărul comenzilor de la restaurantele Papa Johns și Domino a crescut, după cum arată graficele ilustrate de site-ul Pentagon Pizza Index.

Livrările au coincis cu atacarea Venezuelei și anunțul capturării lui Nicolas Maduro făcut de Donald Trump.

Fenomenul nu este tocmai nou. Numărul crescut al comenzilor de pizza de la restaurantele Domino a fost observat și înainte de invaziile militare ale Grenadei (1983) și Panamei (1989).

Ironii la adresa democraților și rușilor

Într-un clip, o susținătoare a Partidului Democratic critică bombardarea Venezuelei de către SUA și capturarea președintelui venezuelean, după ce mai mulți analiști susțin că SUA au încălcat dreptul internațional.

Pentru a o ironiza , un susținător al lui Trump i-a pus clipul democratei lângă filmarea unui tânăr bărbat venezuelean care iese în stradă să strige de bucurie că țara sa a fost în sfârșit eliberată de sub dictatura lui Maduro, exact în maniera cum sărbătoreau românii după fuga lui Ceaușescu la Revoluția din 1989.

Tânărul, îmbrăcat într-un trening cu culorile drapelului țării sale, i-a mulțumit lui Dumnezeu și președintelui Donald Trump pentru că țara sa este în sfârșit „liberă”.

Pe X au fost postate mai multe meme-uri care îi ironizează pe liberalii vestici care și-au exprimat criticile la adresa lui Trump pentru capturarea lui Maduro. Venezuelenii sunt ilustrați ca fiind fericiți că țara lor a fost în sfârșit eliberată de sub regimul autoritar al lui Maduro.

Într-o altă filmare postată de un internaut pe X, este ironizat sistemul de apărare antiaeriană a Rusiei, pe care Maduro l-a primit de la Vladimir Putin. Rușii spuneau că sistemul antiaerian era capabil să doboare orice aeronavă a SUA.

Pe de altă parte, 150 de aeronave ale SUA au pătruns cu ușurință în spațiul aerian al Venezuelei pe 3 ianuarie 2026. Numai un elicopter american a fost avariat ușor.

În filmarea postată apare o tânără venezueleană care dansează în jurul artificiilor lansate. Comentatorii de pe X au râs copios și au scris că artificiile sunt „proiectilele trase de sistemele rusești de apărare” împotriva forțelor aeriene ale SUA, punând la îndoială forța militară a Rusiei.

Într-un alt meme, un internaut l-a postat pe dictatorul rus Vladimir Putin ilustrat în locul lui Maduro, aflat în captivitate și îmbrăcat în trening.

De asemenea, meme-urile cu glumele la adresa secretarului de Stat al SUA Marco Rubio au fost în trend, după ce acesta a justificat atacul Venezuelei de către SUA.

Un utilizator a scris că „Marco Rubio realizează că el va deveni președintele interimar al Venezuelei, guvernator al Cubei și Șah al Iranului”.

Și dacă tot gluma cu melodia „Turn The Lights Off” rulată pe fundal în scena de dans a actorului Jon Hamm este în vogă pe X, Instagram și pe TikTok, internauții l-au imaginat cu ajutorul AI pe secretarul de Stat al SUA de după atacarea Venezuelei:

În alte ilustrații generate cu AI, atât președintele Trump, cât și secretarul Rubio sunt îmbrăcați în uniforma lui Simon Bolivar, considerați „eliberatorii” Venezuelei.

Sursa Foto: X

Autorul recomandă: Nicolas Maduro împlinește 63 de ani și dansează rumba, în timp ce SUA lansează „o nouă fază de operațiuni sub acoperire” în Venezuela