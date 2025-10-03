Una dintre victimele atentatului de la Manchester ar fi fost UCISĂ de polițiști. Ce spun autoritățile britanice

Una dintre victimele atacului de joi de la sinagoga din Manchester și o altă persoană care a fost rănită au fost probabil împușcate de ofițeri înarmați care vizau atacatorul, a anunțat Poliția din zona metropolitană Manchester (GMP) vineri.

Poliția a declarat că crede că cele două victime erau în spatele unei uși din sinagoga din orașul din nordul Angliei, încercând să împiedice atacatorul să intre, când au fost împușcate, scrie CNN.

Mărturisirea a venit la o zi după ce doi credincioși evrei au fost uciși și alți trei grav răniți într-un atac petrecut în fața sinagogii Congregației Evreiești Heaton Park din suburbia Crumpsall din Manchester, de Yom Kippur, cea mai sfântă zi a iudaismului. Presupusul atacator a fost, de asemenea, ucis de polițiști.

Șeful poliției din Manchester, Stephen Watson, a declarat că una dintre victimele decedate „pare să fi suferit o rană compatibilă cu una produsă prin împușcare”, potrivit unui raport preliminar al medicului legist.

El a spus că, din moment ce Poliția credea că suspectul, Jihad Al Shamie, nu avea o armă asupra sa, victimele trebuie să fi fost lovite de gloanțele trase de polițiști.

„Singurele focuri de armă trase au fost de la ofițerii autorizați pentru arme de foc ai GMP, în timp ce aceștia lucrau pentru a-l împiedica pe infractor să intre în sinagogă și să provoace daune suplimentare comunității noastre evreiești”, a adăugat el.

Sursa foto: Profimedia