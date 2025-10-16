Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat că țara sa ar avea de suferit dacă i s-ar întrerupe furnizarea de energie provenită din Rusia și a spus încă o dată, în timpul unei vizite la Moscova, că țara nu va accepta presiuni externe atunci când vine vorba de decizii privind aprovizionarea sa cu energie.

Szijjarto a participat miercuri la Săptămâna Energiei Ruse, în timp ce miniștrii Apărării din NATO se întâlneau la Bruxelles pentru a discuta despre ajutorul militar pentru Ucraina, subliniind diferențele de opinie dintre Budapesta și majoritatea celorlalți membri ai Alianței în ceea ce privește relațiile cu Moscova, notează Reuters.

Diferențele de opinie dintre Budapesta și Bruxelles nu sunt noi, în contextul în care Ungaria și-a menținut dependența de energia rusească de la începutul războiului din Ucraina, ceea ce a dus la apariția unor critici dure din partea mai multor aliați din cadrul Uniunii Europene și NATO.

„Nu am fost niciodată dezamăgiți de Rusia”

Szijjarto a declarat reporterilor de la Moscova că interesul național este primordial pentru Budapesta când vine vorba de aprovizionarea cu energie.

„Nu am fost niciodată dezamăgiți (de Rusia, n. red.). Livrările au sosit întotdeauna… Contractele au fost întotdeauna respectate. Și întrebarea mea este doar de ce ar trebui să întrerupem această relație”, a spus Szijjarto.

Ungaria a respins planurile Comisiei Europene de a elimina treptat importurilede gaze naturale prin conducte și de gaze naturale lichefiate provenite din Rusia până la sfârșitul anului 2027, adâncind ruptura cu Bruxelles-ul în ceea ce privește relațiile cu Moscova.

Ungaria a semnat în 2021 un acord pe 15 ani cu Rusia pentru a cumpăra 4,5 miliarde de metri cubi de gaze anual și a crescut achizițiile de la Gazprom anul trecut, importând aproximativ 7,5 miliarde de metri cubi de gaze rusești prin conducta Turkstream.

De asemenea, țara importă cea mai mare parte a țițeiului din Rusia prin conducta Drujba, care trece prin Belarus și Ucraina până în Ungaria și, de asemenea, Slovacia. Operatorul croat de conducte JANAF transportă, de asemenea, țiței către rafinăriile grupului energetic maghiar MOL.

„Uniunea Europeană vrea să tăiem una dintre cele două (conducte) în cadrul fenomenului diversificării. Cum puteți considera că o conductă în loc de două este mai sigură? Este o nebunie”, a spus Szijjarto.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luna trecută că va îndemna Ungaria să înceteze să cumpere petrol rusesc, ca parte a unei inițiative de a presa aliații NATO să rupă legăturile energetice cu Moscova din cauza războiului său cu Ucraina.

Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a declarat că renunțarea la energia rusească ar fi un dezastru pentru economia Ungariei.

